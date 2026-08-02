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నీటిలో మునిగి'పోతున్న' ప్రాణాలు - ఈ 7 సూత్రాలు పాటిస్తే 'ప్రొటెక్ట్'​ చేసుకోవచ్చట!

నీట మునిగి మరణించే ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు డబ్ల్యూహెచ్‌వో సూచన - 'ప్రొటెక్ట్​' ఆంగ్ల పదంలోని ఒక్కో అక్షరంతో ఒక్కో సూత్రం - ఘనా దేశంలో ప్రయోగాత్మకంగా పాటించడంతో గణనీయంగా తగ్గిన మరణాలు

నీట మునిగి చనిపోయే ప్రమాదాల నివారణ సూత్రాలు
WHO principles on drowning deaths prevention (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 12:41 PM IST

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WHO principles on drowning deaths prevention : సాధారణంగా మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో వానాకాలంలో కుంభవృష్టి వర్షాల వల్ల వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుంటాయి. జలాశయాలు, చెరువులు నిండు కుండలను తలపిస్తాయి. వాగులు దాటే క్రమంలో ప్రజలు గల్లంతు కావడం, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకోవడంతో నీట మునిగి చనిపోయే ప్రమాదాలు తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. వర్షాకాలంతో పాటు వేసవి కాలంలోనూ ఈతకు వెళ్లి చాలా మంది మృత్యువాత పడుతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనల నుంచి బయటపడేందుకు 'ప్రొటెక్ట్​' అనే అంతర్జాతీయ వ్యూహంతో ముందుకొచ్చింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌వో).

గణనీయంగా తగ్గిన ప్రమాదాలు : ఈ సరికొత్త వ్యూహాన్ని పాటించడం ద్వారా నీళ్లలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదాలను చాలా వరకు నివారించొచ్చని డబ్ల్యూహెచ్‌వో ప్రభుత్వాలకు సూచిస్తోంది. ప్రొటెక్ట్(PROTECT). ఈ ఇంగ్లీష్​ పదంలోని ఒక్కో అక్షరానికి ఒక సూత్రం చెబుతూ ఏడు సూత్రాలను రూపొందించింది. వీటిని ఘనా దేశంలో ప్రయోగాత్మకంగా పాటించి చూడటం వల్ల నీట మునిగి చనిపోయే ప్రమాదాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించగలిగింది.

మన దేశంలో ఏటా 30 వేల మరణాలు : ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారి సంఖ్య దాదాపు 3 లక్షల వరకు నమోదవుతోంది. ఇందులో సుమారు 10 శాతం మంది మన దేశంలోనే చనిపోతున్నారు. వీరిలో ప్రధానంగా 5 నుంచి 14 ఏళ్ల లోపున్న చిన్నారులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. ఈ వయసు పిల్లల అత్యధిక మరణాలకు కారణాలైన పదింటిలో నీటిలో మునిగి చనిపోతుండటం కూడా ఒకటిగా నిలుస్తోంది. డబ్ల్యూహెచ్​వో సూచించిన సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా మన దగ్గర కూడా ఈ తరహా మరణాలను 90 శాతం వరకు నివారించవచ్చు.

డబ్ల్యూహెచ్​వో పేర్కొంటున్న ఏడు సూత్రాలివే :

ఫిజికల్ : నీళ్లుండే స్విమ్మింగ్​ పూల్స్​, బావుల దగ్గరకు చిన్నారులు వెళ్లకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వాటి చుట్టూ కంచెను ఏర్పాటు చేయాలి.

రెస్క్యూ : ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగితే వెంటనే రక్షించే వారు అందుబాటులో ఉండాలి. ప్రధానంగా ఈత కొలనులు, వినోద స్థలాల్లోని నీళ్లు ఉండే ప్రాంతాల్లో నిపుణులైన గజ ఈతగాళ్ల పర్యవేక్షణ ఉండాలి.

ఆక్యుపేషనల్‌ : జల వనరుల దగ్గర పని చేసే కార్మికులు, ఉద్యోగులకు వృత్తిపరమైన రక్షణ, భద్రత కల్పించాలి.

ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ : పడవలు, బోట్లలో ప్రయాణం సురక్షితంగా సాగేలా తగు చర్యలు చేపట్టాలి. ఇందుకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటించాలి. ఉదాహరణకు బోట్ల సామర్థ్యం మేరకే ప్రజలు ప్రయాణం చేయడం, ఇందులో ఉండే వారందరూ తప్పనిసరిగా లైఫ్​ జాకెట్లు ధరించడం వంటివి.

ఎడ్యుకేషన్‌ : పిల్లలకు పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఈతలో శిక్షణ ఇవ్వాలి. నీటి ద్వారా సంభవించే ప్రమాదాల పట్ల వారికి అవగాహన కల్పించాలి.

చైల్డ్‌ కేర్‌ : అధికంగా నీటిలో మునిగేది చిన్నారులే. అందుకే జల వనరులు ఉండే ప్రాంతాల్లో, ఈత నేర్పించడంలోనూ వీరిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. పూర్తిస్థాయిలో భద్రత ప్రమాణాలు పాటించాలి.

థ్రెట్‌ ప్రిపేర్డ్‌నెస్‌ : నీటి ద్వారా జరిగే ప్రమాదాలు, వరదలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఒక నదికి తరచూ వరదలు వచ్చి ప్రజలు చనిపోతున్నట్లయితే అక్కడ తగు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి. వీటి ద్వారా నీటిలో మునిగి చనిపోయే వారి సంఖ్యను తగ్గించవచ్చు.

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