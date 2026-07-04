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తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో కొలువుల జాతర -​ 7 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్​సిగ్నల్ - ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే నోటిఫికేషన్‌!

7 వేల ఖాళీల్లో 5 వేల పోలీస్‌ పోస్టులు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - ఒకట్రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ వెలువడే అవకాశం - 148 సివిల్‌ ఎస్సై పోస్టులతో నాలుగో నోటిఫికేషన్

POLICE BOARD RECRUITMENT
POLICE JOBS NOTIFICATION IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 8:25 AM IST

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Police Posts Recruitment in Telangana : తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో కొలువుల జాతర షురూ కానుంది. పోలీస్, జైళ్లు, అగ్నిమాపక శాఖ, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌కు సంబంధించిన 7 వేల ఖాళీల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. దాదాపు 7 వేల పోలీస్‌ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర వేసింది. 5 వేల పోలీస్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఉత్తర్వులు జారీ కాగా, మరో 2 వేల ఖాళీల కోసం ఉత్తర్వులను వెలువరించనుంది. ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్‌ నియామక మండలి (టీఎస్​ఎల్​పీఆర్​బీ) ఇందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ వెలువరించనుంది.

ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగోసారి : విద్యార్హతలు, వయో పరిమితి, రిజర్వేషన్ విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, రాత పరీక్షలు, శరీర దారుఢ్య పరీక్షలు, ఇతర షెడ్యూల్ వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనుంది. ఈ మేరకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. స్వరాష్ట్రంలో 2015లో తొలిసారి 9,281 పోస్టులతో నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయ్యింది. అనంతరం 2018లో 1,217 ఎస్సై ఖాళీలతో 16,285 కానిస్టేబుల్​ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన వెలువడింది. మూడోసారి 2022లో 554 ఎస్సై పోస్టులతో పాటు 15, 644 కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. తాజాగా వచ్చే నోటిఫికేషన్‌ ప్రత్యేక తెలంగాణలో నాలుగోది.

ఆందోళనల వేళ కొలువుల భర్తీ : 5 వేల పోలీస్‌ కొలువుల్లో సివిల్‌ ఎస్సై ఖాళీలు 148 ఉండగా, ఏఆర్‌ ఎస్సై 14, టీజీఎస్పీ-ఏఆర్‌ ఎస్సై 12, ఎస్​ఏఆర్ సీపీఎల్‌ ఎస్సై 3 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఫింగర్‌ ప్రింట్‌ బ్యూరో ఏఎస్సై 23, సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌ 3,697, ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ 1052, ఎస్‌ఏఆర్‌ సీపీఎల్ కానిస్టేబుల్‌ 24, కానిస్టేబుల్‌ డ్రైవర్‌ పీటీవో 20, కానిస్టేబుల్‌ మెకానిక్‌ పీటీవో 7 పోస్టులు ఉన్నాయి. పోలీస్ కొలువుల భర్తీ కోసం కొద్ది రోజులుగా నిరుద్యోగులు ఆందోళనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ 7 వేల పోస్టుల భర్తీపై ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది.

5 వేల పోలీస్‌ పోస్టుల వివరాలు
సివిల్‌ ఎస్సై148
ఏఆర్‌ ఎస్సై 14
టీజీఎస్పీ-ఏఆర్‌ ఎస్సై 12
ఎస్​ఏఆర్ సీపీఎల్‌ ఎస్సై 3
ఫింగర్‌ప్రింట్‌ బ్యూరో ఏఎస్సై 23
సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌ 3,697
ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ 1052
ఎస్‌ఏఆర్‌ సీపీఎల్ కానిస్టేబుల్‌ 24
పీటీవో డ్రైవర్‌ 20
పీటీవో మెకానిక్‌ 7

20 వేల పోస్టులు భర్తీ చేయాలి : పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ యువతీయువకులు గత కొద్దికాలంగా ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహావేశాలతో ఉన్నారు. తొలుత 20 వేల పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి, ఇప్పుడు 5 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఏంటని నిలదీస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే గ్రామీణ ప్రాంతం వారికి ఉద్యోగాలే రావని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి పోస్టుల సంఖ్యలు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే నిరుద్యోగులు ప్రతిపక్షాలను కలిసి మద్దతు కోరారు. ఇందులో భాగంగానే టీఆర్​ఎస్​ చీఫ్​ కల్వకుంట్ల కవిత అశోక్​నగర్​లో నిరుద్యోగుల నిరసనలో పాల్గొన్నారు. అక్కడ యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​ను సైతం నిరుద్యోగులు కలిసి మాట్లాడారు. స్పందించిన ఆయన 20 వేల పోస్టులను భర్తీ చేయాలన్నారు. నిరుద్యోగులకు మద్దతుగా దిల్​సుఖ్​నగర్​కు వస్తానని హామీ కూడా ఇచ్చారు.

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