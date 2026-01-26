తెలంగాణ పద్మాలు వీరే - వారు చేసిన విశిష్ట సేవలు ఏంటో తెలుసా?
పద్మశ్రీ అవార్డులు ప్రకటించిన కేంద్రం - అందులో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు - విభిన్న రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న తెలుగువారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం
Published : January 26, 2026 at 8:41 AM IST
Padma Shri Awards For Prominent Personalities : విభిన్న రంగాల్లో తెలుగువారు చేస్తున్న విశేష కృషికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం కట్టింది. వివిధ రంగాల్లో దేశానికి ఎనలేని సేవలు చేసిన ప్రముఖులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. అందులో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. తెలంగాణ నుంచి ఏడుగురిని పద్మశ్రీ అవార్డులతో కేంద్ర సర్కార్ సత్కరించనుంది.
దశాబ్దాల పాటు ఆంకాలజీలో సేవలు : క్యాన్సర్ చికిత్స రంగంలో విశిష్ట కృషికి గుర్తింపుగా అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్స్ డైరెక్టర్, ప్రఖ్యాత రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ విజయానంద్ పి.రెడ్డికి పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది. దశాబ్దాల పాటు ఆంకాలజీ రంగంలో సేవలందించిన డాక్టర్ రెడ్డి ఆధునిక చికిత్సా విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం, ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్సలను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. డాక్టర్ విజయానంద్రెడ్డి 'క్యూర్' ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడిగా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరాలు, పొగాకు వ్యతిరేక అవగాహన కార్యక్రమాలు, పాలియేటివ్ కేర్ సేవలు, చికిత్సకు ఆర్థికసాయం వంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.
12 వేలకు పైగా క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు : వైద్య రంగంలో విశేష సేవలందించిన ప్రముఖ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్, ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గూడూరు వెంకటరావును ప్రతిష్ఠాత్మక పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది. 'ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ' సహ వ్యవస్థాపకుడిగా డాక్టర్ జీవీ రావు కీలక పాత్ర పోషించారు. డాక్టర్ జీవీ రావు స్వస్థలం నల్గొండ. ఆయన ఇప్పటివరకు 12 వేలకు పైగా క్లిష్టమైన జీర్ణకోశ శస్త్రచికిత్సలు, 16 వేలకు పైగా ఎండోస్కోపిక్ విధానాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా 'నో స్కార్ సర్జరీ' ప్రవేశపెట్టారు. ప్రపంచంలోనే తొలి ‘ట్రాన్స్ ఓరల్ ఎండోస్కోపిక్ అపెండెక్టమీ నిర్వహించిన ఘనత ఈయన సొంతం. ల్యాప్రోస్కోపీ-ఎండోస్కోపీ హైబ్రిడ్ విధానాలను అభివృద్ధి చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య ప్రామాణికాలుగా మారడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.
విద్యావిధానం రూపకల్పనలో కీలకపాత్ర : విద్యారంగంలో చేసిన సేవలకు నల్గొండ జిల్లా మామిడాలకు చెందిన యు.జి.సి మాజీ ఛైర్మన్ మామిడాల జగదీశ్కుమార్ను పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది. జాతీయ విద్యావిధానం రూపకల్పనలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో ఎమ్మెస్, పీహెచ్డీలు పూర్తి చేశారు. కెనడాలోని అంటారియోలోని వాటర్లూ విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టరేట్ చేశారు. ప్రొఫెసర్గా, వైస్ ఛాన్సలర్గా, యూజీసీ ఛైర్మన్గా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. పలు విభాగాలకు ఛైర్మన్గానూ పని చేశారు.
34 ఏళ్లపాటు ఒకే ప్రాజెక్టు : ఆపరేషన్ సిందూర్లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన పోరులో డ్రోన్లు, క్షిపణుల దాడులను నిలువరించి భారత్ పైచేయి సాధించడంలో ఆకాశ్ క్షిపణిది కీలక భూమిక. ఈ ప్రాజెక్టుపై తన సర్వీసు మొత్తం శ్రమించారు డీఆర్డీవో విశ్రాంత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ గడ్డమణుగు చంద్రమౌళి. ప్రాజెక్టు మొదలైన తొలి రోజు నుంచి డైరెక్టర్గా 2018లో పదవీ విరమణ చేసే వరకు 34 ఏళ్లపాటు ఒకే ప్రాజెక్టుపై పనిచేసిన వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒకరు. ఆయనకు భారత ప్రభుత్వం సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది.
పరిశోధనల ఫలాలను సామాన్యుల కోసం : హైదరాబాద్ కంచన్బాగ్లోని నాన్ ఫెర్రస్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ డైరెక్టర్గా ఉన్న డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రమణ్యన్ భారతీయ మెటీరియల్ సైన్స్ రంగంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరు. పరిశోధనల ఫలాలను సామాన్యులకు ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులుగా మార్చడంలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీని ప్రకటించింది. ఇస్రో ప్రయోగించే రాకెట్లలోని క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్లకు అవసరమైన ప్రత్యేక లోహ మిశ్రమాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఇది విమానయాన రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చింది. అందుకే ఆయన్ను మెటీరియల్స్ ఇంజినీర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుస్తారు.
జన్యుశాస్త్ర రంగంలో అత్యున్నత పరిశోధకు : సెంటర్ ఫర్ సెల్యూలార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, సెంటర్ ఫర్ డీఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాగ్నొస్టిక్స్ మాజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కుమారసామి తంగరాజ్ భారతీయ జన్యుశాస్త్ర రంగంలో అత్యున్నత పరిశోధకులు. ఆయనకు భారత ప్రభుత్వం శాస్త్ర, సాంకేతికత విభాగంలో ‘పద్మశ్రీ’ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. గత ఏడాది చివరలో ఆయన సైన్స్లో అత్యున్నత పురస్కారం ‘విజ్ఞాన్ శ్రీ’ని రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లా చెయ్యూరులో జన్మించిన తంగరాజ్ హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీలో 1993లో శాస్త్రవేత్తగా చేరి వివిధ హోదాల్లో పరిశోధనలు చేశారు. 2020 నుంచి 2023 వరకు సీడీఎఫ్డీ డైరెక్టర్గా చేశారు.
8 రాష్ట్రాల్లో మాక్స్ చట్ట రూపకల్పన : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్కు చెందిన సహకార ఉద్యమనేత మామిడి రామారెడ్డికి మరణానంతరం పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది. గత అక్టోబరు 26న ఆయన తన 83వ ఏట హైదరాబాద్లో కన్నుమూశారు. శంషాబాద్లో జన్మించిన ఆయన సహకార ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. సహకారచట్టంలో లోపాలపై, సహకార సంఘాలపై ప్రభుత్వ పెత్తనాన్ని ఆయన వ్యతిరేకిస్తూ విస్తృత స్థాయిలో సభలు, సమావేశాలు జరిపారు. 2002లో వేసిన రామ్నివాస్ మీర్ధా కమిటీతో పాటు 8 రాష్ట్రాల్లో మాక్స్ చట్ట రూపకల్పన కమిటీల్లో సభ్యునిగా చేర్చగా ఆయా ప్రభుత్వాలకు సూచనలందించారు. తెలంగాణలో ఆయన ఏర్పాటు చేయించిన సంఘాల్లో 2లక్షల 69వేల మంది సభ్యులుండగా 570 కోట్ల రూపాయల వాటాధనంతో అవి నడుస్తున్నాయి.
ఐదు పదుల వయసు దాటినా ప్రదర్శనలు : కూచిపూడి నాట్యంలో ప్రతిభాపాటవాలను చాటినందుకు ప్రముఖ నృత్యకారిణి దీపికారెడ్డిని పద్మశ్రీ అవార్డు వరించింది. ఆరేళ్ల వయసులోనే నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టి 11ఏళ్ల వయసులోనే ప్రదర్శనలూ ఇవ్వడం దీప ప్రారంభించారు. ఐదు పదుల వయసు దాటినా ప్రదర్శనలిచ్చి కూచిపూడి కళాకారిణిగా తనకంటూ గుర్తింపు సాధించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, తెలంగాణ రాష్ట్ర అవార్డు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక సంగీత నాటక అకాడమీ వంటి పురస్కారాలెన్నో అందుకున్నారు. తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీకి ఛైర్పర్సన్గానూ పనిచేశారు. 2000వ సంవత్సరంలో 'దీపాంజలి' పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించారు.
