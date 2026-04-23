ప్రాణాలు తీస్తున్న ఎండలు - వడదెబ్బ కారణంగా ఏడుగురి దుర్మరణం
తెలంగాణలో పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏడుగురి మృతి - వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!
Published : April 23, 2026 at 10:53 AM IST
Seven People Died with Sunstroke in Telangana : రాష్ట్రంలో భానుడు రోజురోజుకూ భగభగమంటున్నాడు. ఈ ఎండకు బయటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వేసవిలో కొద్దిసేపు బయటకు రావాలంటేనే ఆలోచించాల్సిన వారు కొందరుంటే, పొట్ట కూటికోసం రోజంతా ఎండలో పని చేసే కూలీలు, బాటసారులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇలాంటి వారు వడ దెబ్బ బారినపడి మృత్యువాత పడుతున్నారు. వేసవి ఎండలకు తాళలేక వడదెబ్బతో బుధవారం వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఏడుగురు మృత్యువాతపడ్డారు.
- ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం గరికపాడులో సుంకర వెంకటేశ్వర్లు (70) ఉపాధి పనులకు వెళుతూ మార్గం మధ్యలోనే కుప్పకూలి ఊపిరి వదిలారు.
- మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం బొద్దుగొండలో పుల్సం ఎల్లమ్మ (48) ఉదయం మిరపతోటలో కూలీ పనులకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత వాంతులవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించగా, ఆమె అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక మండలం పోతురెడ్డిపల్లికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు (51) గేదెలను మేతకోసం పంట పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లారు. తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి చేరుకున్నాక ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
- నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం కాల్వపల్లిలో నేరెళ్ల లక్ష్మయ్య (50) వడ దెబ్బతో మృతి చెందారు.
- హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట మండలం తరాలపల్లికి చెందిన వూరుగొండ లచ్చమ్మ (75) తెల్లవారేసరికి కుప్పకూలిపోయింది.
- ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బాపట్ల జిల్లా చీరాలకు చెందిన యోహన్ ఎలియాస్ మహేశ్(28) జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో ఉంటున్నారు. ఆయర బుధవారం కమలాపూర్ ఇందిరమ్మ కాలనీ సమీపంలో వడదెబ్బతో మృతి చెంది ఓ చెట్టు కింద మృత్యువాతపడ్డాడు.
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లాల్బహదూర్ స్మారక యువజన సంఘం భవనం దగ్గర బుధవారం ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (55) వడదెబ్బతో కుప్పకూలిపోయి మృతి చెందారు.
వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఎండలో తప్పనిసరిగా బయటికి వెళితే గొడుగు, టోపి, తెల్లని రుమాలు లాంటివి ధరించండి.
- కూల్ డ్రింక్స్, మత్తు పానీయాల జోలికి వెళ్లకండి.
- తెల్లని నూలు వస్త్రాలు ధరించడం ఉత్తమం.
- నీరు, ఇతర ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి.
- ఒక వేళ వడదెబ్బ సోకితే వారికి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి కోల్డ్ స్పాంజింగ్ చేయాలి. చికిత్స చేయించాలి.
వడ దెబ్బ తగలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల మధ్య వీలైనంత వరకు ఇంట్లో నుంచి బయటకి రాకుండో చూసుకోండి.
- వడదెబ్బ నివారణకు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణ విభాగం సూచనలు ఇస్తోంది.
- ఇక నగరంలో అయితే కూల్ వార్డులు ఏర్పాటు చేసి, వడ దెబ్బ బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.
- కార్మిక పనులు చేసే మధ్యాహ్నం ఓ గంట లేదా రెండు గంటల పాటు నీడపట్టున విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
- అంతేకాదు వడదెబ్బ కారణంగా మృతి చెందితే సర్కారు బాధితులకు పరిహారం అందిస్తుంది. దీనిని ఇటీవల రూ.50 వేల నుంచి రూ.నాలుగు లక్షలకు పెంచింది. అలాగే మండల స్థాయిలోని రెవెన్యూ, పోలీసు, వైద్య శాఖల అధికారులతో కూడిన త్రిసభ్య కమిటీ వడదెబ్బ మరణాలను నిర్ధారిస్తుంది.
వేసవి కాలంలో వ్యాధుల ముప్పు : ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. శరీరం పొడి బారడం, ఎర్రగా మారడం, తలనొప్పి, చెమటలు పట్టడం, దురదలు, వాంతులు, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ప్రథమ చికిత్స తీసుకొని వైద్యులను సంప్రదించాలి. కొందరికి బీపీ, షుగర్ కూడా పెరుగుతుంది. అదే విధంగా పక్షవాతం, గుండె జబ్బులు, కడుపునొప్పి, మూత్ర పిండాల్లో సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రంలో పెరిగిన ఎండలు - వడదెబ్బతో ముగ్గురు మృతి - ఈ జాగ్రత్తలు అస్సలు మరవకండి
వడదెబ్బతో మరణిస్తే రూ.4లక్షల ప్రభుత్వ పరిహారం - సింపుల్గా ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి