కాకినాడ మత్స్యకారుల మిస్సింగ్ కథ సుఖాంతం - సురక్షితంగా స్వగ్రామానికి చేరుకున్న ఏడుగురు
Kakinada Fisherman Safe: కాకినాడ జిల్లా మత్స్యకారుల మిస్సింగ్ కథ సుఖాంతమైంది. ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితంగా స్వగ్రామం ఉప్పాడ చేరుకున్నారు. సిగ్నల్స్ అందకపోవడం వల్లే ఫోన్ చేయలేకపోయామని మత్స్యకారులు అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:15 AM IST
ఆచూకీ గల్లంతైన కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు స్వస్థలాలకు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి తప్పిపోయారనుకున్నవారు, తిరిగి ఇళ్లకు చేరుకోవడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు వీడి సంతోషం వెల్లివిరిసింది. బోటులో గేర్బాక్స్ పాడవడం మినహా పెద్దగా సమస్యలేమీ ఎదురుకాలేదని మత్స్యకారులు తెలిపారు.
సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లి, ఆచూకీ చిక్కకుండా పోయిన కాకినాడ జిల్లా మత్స్యకారుల కథ సుఖాంతమైంది. ఏడుగురు మత్స్యకారులూ అర్ధరాత్రి దాటాక సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరుకోవడంతో వారి కుటుంబాల్లో ఆందోళన మాయమై, ఆనందం వ్యక్తమైంది. యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడ పంచాయతీ శివారు సుబ్బంపేటకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఈ నెల 4న బోటుపై సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పారాదీప్ వెళ్లే వరకూ కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నారు. ఈ నెల 19 నుంచి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అదే సమయంలో అక్వాన్ తుపాను తీరం దాటడంతో మత్స్యకారుల కుటుంబాల్లో భయాందోళన మొదలైంది.
సురక్షితంగా ఉప్పాడ చేపల రేవుకు: తమవారు ఏమయ్యారోనన్న ఆందోళనతో జాలర్ల కుటుంబ సభ్యులు, మత్స్యశాఖ అధికారులను ఆశ్రయించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించింది. మెరైన్, కోస్ట్గార్డు సిబ్బంది ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ల ద్వారా మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలించారు. ఎంతకీ ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన మిన్నంటింది. వారి రోదనలతో గ్రామంలో విషాదం అలుముకుంది.
గురువారం సాయంత్రం 4 గంటల సమయానికి మత్స్యకారుల ఫోన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో వారంతా క్షేమంగా ఉన్నారన్న సమాచారం అందింది. దీంతో కుటుంబసభ్యులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా తీర సమీపంలోకి వచ్చేసరికి ఫోన్ సిగ్నల్ అందడంతో మత్స్యకారులు కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. అప్రమత్తమైన మత్స్యశాఖ కోస్ట్గార్డు అధికారులతో మాట్లాడి, యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మత్స్యకారులు సముద్ర మార్గాన ప్రయాణించి అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నర సమయంలో ఉప్పాడ చేపల రేవుకు సురక్షితంగా చేరుకున్నారు.
మత్స్యశాఖ అధికారులు, కోస్టు గార్డు సిబ్బంది ఉప్పాడ చేరుకొని, మత్స్యకారులతో మాట్లాడారు. అసలేం జరిగిందో వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బోటులో గేర్బాక్స్లో సమస్య తలెత్తడం వల్లే తిరిగి రావడం ఆలస్యమైందని జాలర్లు తెలిపారు. తుపాను సమయంలో వర్షం వల్ల కాస్త ఇబ్బంది మినహా ఎలాంటి ప్రమాదమూ ఎదురుకాలేదని చెప్పారు. సిగ్నల్స్ అందకపోవడం, పరికరాల్లో ఛార్జింగ్ లేకపోవడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేయలేకపోయామన్నారు. అధికారులు తమ కోసం గాలిస్తున్నారన్న విషయం కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్లో మాట్లాడాకే తెలిసిందని చెప్పారు.
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కాకినాడ జిల్లాలో గల్లంతైన మత్స్యకారులు సురక్షితం - అందుబాటులోకి ఫోన్ సిగ్నల్స్