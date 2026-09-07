దుగరాజపట్నం మెగా మారిటైం ప్రాజెక్టులో కీలక ముందడుగు - ‘డీపీఆర్’ తయారీకి ఏడు దిగ్గజ సంస్థలు పోటాపోటీ
దుగరాజపట్నం మెగా మారిటైం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరో కీలక ముందడుగు - పోర్టు, షిప్బిల్డింగ్, నౌకల మరమ్మతు క్లస్టర్ డీపీఆర్ కోసం ఏడు దిగ్గజ సంస్థలు -బిడ్ల పరిశీలన అనంతరం ఎల్-1 సంస్థ ఎంపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:34 AM IST
Dugarajapatnam Mega Maritime Project in AP : దుగరాజపట్నం మెగా మారిటైం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. పోర్టు, షిప్బిల్డింగ్, నౌకల మరమ్మతు క్లస్టర్ DPR కోసం ఏడు దిగ్గజ సంస్థలు బరిలోకి దిగాయి. టెక్నికల్ బిడ్ల పరిశీలన అనంతరం ప్రైస్ బిడ్ ఆధారంగా ఎల్-1 సంస్థను ఎంపిక చేయనుండగా ఎంపికైన కన్సల్టెంట్ 15 నెలల్లో సమగ్ర నివేదికను సిద్ధం చేయాలని నిబంధన పెట్టారు. 2,200 ఎకరాల్లో నేషనల్ షిప్బిల్డింగ్, హెవీ ఇండస్ట్రీస్ పార్కుతో పాటు పోర్టు, షిప్యార్డు, డ్రైడాక్స్ వంటి సదుపాయాలకు అవసరమైన మాస్టర్ప్లాన్ రూపుదిద్దుకోనుంది.
డీపీఆర్ కోసం ఏడు దిగ్గజ సంస్థలు పోటీ : దుగరాజపట్నం మారిటైం ప్రాజెక్టు డీపీఆర్ రూపకల్పనకు ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు జారీ చేసిన EOIకి ఏడు సంస్థలు స్పందించాయి. టెక్నికల్ బిడ్ల మూల్యాంకనం పూర్తయ్యాక అర్హత సాధించిన సంస్థల ఫైనాన్షియల్ బిడ్లను తెరిచి ఎల్-1 ఖరారు చేయనున్నారు. పోటీలో రాయల్ హాస్కోనింగ్, ఏఈకామ్, టాటా కన్సల్టింగ్ ఇంజినీర్స్, ఇంజినీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్, డబ్ల్యూఎస్పీ, ట్రాక్టెబెల్ వంటి అంతర్జాతీయ, జాతీయ స్థాయి సంస్థలు ఉన్నాయి. పోర్టులు, మెరైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, షిప్బిల్డింగ్ రంగాల్లో వీటి అనుభవాన్ని DPR తయారీలో వినియోగించనున్నారు. ఇప్పటికే ఉన్న అధ్యయనాలు, నివేదికలు, ప్రణాళికలను సమీక్షించడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయి డేటాను సేకరించాల్సి ఉంది. భవిష్యత్ కార్గో రాకపోకలు, నౌకల పరిమాణం, భూసంబంధ పరిస్థితులు, ఇంజినీరింగ్ అవసరాలపై సమగ్రపైనా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది.
డ్రాఫ్ట్, డ్రెడ్జింగ్ అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : ప్రాజెక్టులో బ్రేక్వాటర్లు, బెర్త్లు, షిప్యార్డు, వర్క్షాప్లు, డ్రైడాక్స్ నిర్మాణాలకు సంబంధించిన సాంకేతిక నమూనాలు రూపొందించనున్నారు. ఒక్కో మౌలిక వసతికి అయ్యే వ్యయం, మొత్తం పెట్టుబడి అవసరాలను కూడా DPRలో లెక్కించనున్నారు. పోర్టు ఆర్థికంగా ఎంతవరకు అవసరమో నిర్ధారించేందుకు ప్రస్తుత, భవిష్యత్ షిప్పింగ్, వాణిజ్య, కార్గో డిమాండ్ను అంచనా వేయనున్నారు. సముద్రంలో అందుబాటులో ఉన్న లోతు, అవసరమైన డ్రాఫ్ట్, డ్రెడ్జింగ్ వ్యయం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. షిప్బిల్డింగ్, రిపేర్ కార్యకలాపాలకు భవిష్యత్లో ఎలాంటి నౌకలకు డిమాండ్ ఉంటుందో కూడా అధ్యయనం చేయాలి. నౌకల రకాలు, సంఖ్య, కార్గో రవాణా, వెసెల్ మూవ్మెంట్స్ను అంచనా వేసి అందుకు అనుగుణంగా క్లస్టర్ సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నారు.
సమగ్ర పారిశ్రామిక ఎకోసిస్టమ్ను ఏర్పాటు : ఇప్పటికే రైట్స్ రూపొందించిన టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ కూడా తదుపరి అధ్యయనానికి ఆధారంగా ఉండనుంది. సముద్ర ఇసుక ప్రవాహం, అలల ప్రభావం, తీరప్రాంత మార్పులు, హార్బర్ పరిస్థితులపై అందులోని అధ్యయనాలను డీపీఆర్లో పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. ప్రాజెక్టు అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన గ్రీన్ఫీల్డ్ షిప్బిల్డింగ్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయి. పోర్టు ఆధారిత పరిశ్రమలు, షిప్బిల్డింగ్, రిపేర్ కార్యకలాపాలతో పాటు అనుబంధ పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన సమగ్ర పారిశ్రామిక ఎకోసిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
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