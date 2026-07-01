క్యూర్లో పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి 7 చోట్ల స్థలాలు గుర్తింపు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి క్యూర్ పరిధిలో ఏడు చోట్ల గుర్తింపు - వారం రోజుల్లో పూర్తి స్తాయిలో ప్రణాళిక - ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిశీలిస్తున్న అధికారులు
Published : July 1, 2026 at 10:52 AM IST
Locations Identified for Indiramma Housing : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. క్యూర్ పరిధిలో స్థలాల ఎంపిక ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటివరకు 7 ప్రాంతాలను ఖరారు చేయగా మిగిలిన ప్రాంతాలకు సంబంధించి భూమిని గుర్తించే పనిలో యంత్రాంగం చురుకుగా నిమగ్నమై ఉంది. వివాదాల్లేని భూములను గుర్తించాలన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అధికారులు అత్యంత జాగ్రత్తతో వ్యవహరిస్తున్నారు. అందుబాటులో ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిశీలిస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులతో సంప్రదింపులు చేసి క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి పరిశీలించడంతో పాటు సంబంధిత సిబ్బందితో సంప్రదింపులు జరుపుతూ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు చేస్తున్నారు. అయితే కొన్ని స్థలాల విషయంలో ఇప్పటికే స్పష్టత వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఈ వారం రోజుల్లో అన్ని నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన సమగ్ర నివేదిక సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఎంపికైన స్థలాలు ఇవే :
- నాంపల్లిలోని కుల్సంపురలో 4.3 ఎకరాల్లో ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీకి కలిపి 620 ఇళ్లతో టవర్.
- మల్లేపల్లిలోని నిలోఫర్ ఆసుపత్రి పక్కనున్న పోలీసు క్వార్టర్స్లో 4.20 ఎకరాల్లో 680 ఫ్లాట్లు
- కూకట్పల్లిలో ఐదెకరాల హౌసింగ్ బోర్డు స్థలం గుర్తింపు
- రెడ్హిల్స్లో రెండెకరాల్లో 270 ఫ్లాట్లు
- బహదూర్పుర నియోజకవర్గంలోని ఫారూఖ్నగర్లో 4 ఎకరాల్లో 600 ఫ్లాట్లు
- మలక్పేటలోని ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ ఆర్అండ్బీ 9.11 ఎకరాల్లో 1400 ఫ్లాట్లు
- మలక్పేటలోని ఓల్డ్ క్వార్టర్స్ అర్అండ్బీ కాలడేరా 4.7 ఎకరాల్లో 630 ఫ్లాట్లు
మిగతా చోట్ల వివరాలు :
- రాజేంద్రనగర్కు సంబంధించి మైలార్దేవ్పల్లిలో 5 ఎకరాలు, లక్ష్మీగుడలో ఎకరం భూమిని గుర్తించారు.
- మాల్కాజిగిరి నియోజకవర్గానికి కౌకూరులో వాంబే గృహాల సమీపంలోని స్థలాలు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది.
- బండ్లగూడలోని తట్టిఅన్నారం, ఫతుల్గూడ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని చాలా ఏళ్ల కిందటే అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుని రక్షణ కంచె నిర్మించారు. ఇప్పుడు వాటిలోనే ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ఇళ్లు కట్టాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
- మేడ్చల్ నియోజకవర్గానికి పోచారంలోని ఎల్ఐజీ కాలనీలో స్థలం సిద్ధంగా ఉంది.
- ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి హకీంపేట దర్గా వద్ద, జూబ్లీహిల్స్-యూసుఫ్గూడలో ఇళ్లు నిర్మించేందుకు స్థలాలు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది.
క్యూర్లో 10 అంతస్తుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు : మరోవైపు క్యూర్ పరిధిలో పది అంతస్తుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించనున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి జులై మొదటి వారంలో ఇళ్లకు సంబంధించిన బ్రోచర్ను విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. సచివాలయంలో సంబంధిత అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదల జీవనోపాధికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుతం వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతాల సమీపంలోనే నియోజకవర్గం యూనిట్గా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తామన్నారు. ఈ ఏడాది క్యూర్ పరిధిలో లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు. ప్రయోగాత్మకంగా తొలి విడతలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 500 చొప్పున నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. క్యూర్ పరిధిలోని 26 నియోజకవర్గాల్లో 20 చోట్ల స్థలాలను గుర్తించామన్నారు.
ప్రతి స్థలానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు, డిజైన్లు, నిర్మాణ నమూనాలను సిద్ధం చేస్తాం. రూ. కోట్లు విలువ చేసే భూముల్లో ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నాం. ఆన్ డివైవెడ్ షేర్ కింద మహిళలకు వాటా కల్పిస్తూ ఆ భాగాన్ని వారి పేరున రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. రూ.కోట్లు విలువ చేసే భూముల్లో ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నాం. అన్ డివైడెడ్ షేర్ కింద మహిళలకు వాటా కల్పిస్తూ ఆ భాగాన్ని వారి పేరున రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒకే మోడల్లో ఆర్డీవో, తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు శాశ్వత భవనాలు నిర్మిస్తాం. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకొని వీలైనంత త్వరగా పనులు ప్రారంభించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆర్టీవో, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల భవనాలకు మరమ్మతులుంటే హౌసింగ్ ఏఈలు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని పొంగులేటి దిశానిర్దేశం చేశారు.
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