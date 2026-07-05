ETV Bharat / state

తుపాను ప్రభావం - సముద్రంలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు

తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు - ఈనెల 1న సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు జాలర్లు - గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చేపట్టిన కోస్ట్‌గార్డ్, నేవీ, మెరైన్ పోలీసులు

7 AP Fishermen Missing at Sea
7 AP Fishermen Missing at Sea (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

7 AP Fishermen Missing at Sea : విశాఖ చేపలరేవు నుంచి వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం ముక్కాంకు చెందిన అప్పలరాజు, కె.చిన్నయ్య, చిన్న, గరగయ్య, సీతోడు, విశాఖ జిల్లా భీమిలి మండలం పెదనాగమయ్యపాలేనికి చెందిన బండియ్య, విశాఖకు చెందిన చిన్నఅమ్మోరుగా గుర్తించారు. వీరు ఈ నెల 1న విశాఖ చేపలరేవు నుంచి బోటులో చేపల వేటకు వెళ్లారు.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కారణంగా సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు వారికి ఫోన్‌ చేసి తెలిపారు. శనివారం మధ్యాహ్నం నాటికి తీరానికి వచ్చేస్తామని చెప్పారు. కానీ శనివారం సాయంత్రం వరకు రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆరుగురికి ఫోన్లు చేయగా అవేవీ పనిచేయలేదు. దీంతో తమవారికి ఏమైందోనని తీవ్ర ఆందోళనలో మునిగిపోయారు. వెంటనే వారు కోస్ట్‌, మెరైన్‌ పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. సమాచారం అందుకున్న కోస్ట్‌గార్డ్, నేవీ, మెరైన్ పోలీసులు గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు.

TAGGED:

AP FISHERMEN MISSING IN SEA
VISAKHA FISHERMEN MISSING IN SEA
VIZIANAGARAM FISHERMEN MISSING SEA
AP FISHERMEN MISSING UPDATES
SEVEN AP FISHERMEN MISSING IN SEA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.