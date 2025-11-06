ETV Bharat / state

రహదారులపై ఈవీ వాహనాలు రయ్ రయ్ - ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు పచ్చజెండా

నల్గొండ జిల్లాలోని ప్రధాన కూడళ్లు, ప్రభుత్వ స్థలాలలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్​లు ఏర్పాటుకు పచ్చజెండా - మూడు కేటగిరీల్లో 192 స్టేషన్లు ఏర్పాటు - జిల్లా కేంద్రంలోనే 70 వరకు ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు

Setting up EV Charging Points in Nalgonda
Setting up EV Charging Points in Nalgonda (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Setting up EV Charging Points in Nalgonda : నిత్యం వాహనాలు, ఫ్యాక్టరీలు విడుదల చేసే వ్యర్థాల కారణంగా వాతావరణం కాలుష్యం కోరల్లో చిక్కుకుంటోంది. దేశంలోని పలు నగరాల్లో మితిమీరిన స్థాయిలో వాయు కాలుష్యం ఏర్పడటంతో ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు. దీనిని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఈ వాహనాలు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి. పైగా వాతావరణానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టవు. ఈ కారణంగా ప్రజలు కూడా విద్యత్ వాహనాలపై మొగ్గుచూపుతున్నారు. దీంతో పెరుగుతున్న విద్యుత్తు వాహనాలకు తగ్గట్లు ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది.

ఏర్పాటుకు పచ్చజెండా : నల్గొండ జిల్లాలో ప్రధాన జాతీయ రహదారులు, పట్టణాలు, ప్రధాన కూడళ్లు, ప్రభుత్వ స్థలాలు, కార్పొరేషన్​ కార్యాలయాల ఆవరణలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్​లు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. అందుకు అవసరమైన స్థలాలను గుర్తించాలని ఆదేశించింది. దీంతో దక్షిణ ప్రాంత విద్యత్తు పంపిణీ సంస్థ నల్గొండ సర్కిల్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి అనువైన స్థలాలు గుర్తించి ప్రతిపాదనలు పంపించారు.

192 స్థలాలు గుర్తింపు : నల్గొండ జిల్లాలో 192 ప్రాంతాలను దక్షిణ ప్రాంత విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థ అధికారులు గుర్తించారు. కేటగిరీ (ఎ) కింద ప్రభుత్వ కార్యాలయాల స్థలాలు - 78, కేటగిరీ (బి) - 07, కేటగిరీ (సి) - 37 చొప్పున గుర్తించారు. జిల్లా కేంద్రమైన నల్గొండలోనే 70 వరకు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటుకు స్థలాలు గుర్తించి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు వ్యక్తులు, సంస్థలు ముందుకు వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించి రాయితీ వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

మూడు కేటగిరీల్లో రాయితీలు :

  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్​లు, ఆస్పత్రులు, విద్యాసంస్థల్లో ఏర్పాటు చేసే ఛార్జింగ్ స్టేషన్​లుక కేటగిరీ (ఎ) కింద 100 శాతం రాయితీ అందిస్తున్నారు.
  • జాతీయ రహదారులతో పాటు రైల్వే, బస్ స్టేషన్లు, మున్సిపల్ పార్కులు, టోల్ ప్లాజాలు, రాష్ట్ర రహదారుల పక్కన ఏర్పాటు చేసే స్టేషన్లను కేటగిరీ (బి) కింద గుర్తించారు. వాటికి 70 నుంచి 80 వరకు రాయితీ ఇవ్వనున్నారు.
  • పట్టణాలు, ప్రధాన జంక్షన్లు, మార్కెట్ సముదాయాలు, ప్రైవేట్ స్థలాల్లో ఏర్పాటు చేసే స్టేషన్లకు కేటగిరీ (సి) కింద 80 శాతం వరకు రాయితీ కల్పించనున్నారు.

ప్రతిపాదనలు పంపించాం : విద్యుత్తు సంస్థ ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో పెరుగుతున్న వాహనాలకు అనుగుణంగా ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాలను గుర్తించామని విద్యుత్తు సంస్థ నల్గొండ సర్కిల్ ఎస్ఈ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. మూడు కేటగిరీల్లో కలిపి 192 స్టేషన్లు ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రతిపాదనలు పంపించామని వెల్లడించారు.

"విద్యుత్తు సంస్థ ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో పెరుగుతున్న వాహనాలకు అనుగుణంగా ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాలను గుర్తించాం. మూడు కేటగిరీల్లో కలిపి 192 స్టేషన్లు ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రతిపాదనలు పంపించాం." - వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఈ, విద్యుత్తు సంస్థ నల్గొండ సర్కిల్

బండి ఎక్కడ ఆగుతుందో? - ఛార్జింగ్ స్టేషన్​ ఎక్కడుందో? - హైవేపై​ టెన్షన్​ టెన్షన్

అడ్డంకులన్నీ తొలగిస్తే - మరిన్ని 'EV'ల రయ్​ రయ్​

TAGGED:

EV CHARGING STATIONS IN TG
EV CHARGING STATIONS NALGONDA
SETTING UP EV CHARGING POINTS
నల్గొండలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్​లు
EV CHARGING STATIONS NALGONDA DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.