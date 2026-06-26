కలప దొరకక, గిట్టుబాటు కాక - 'రాజా-రాణి' బొమ్మల కళాకారుల కష్టాలు
రాజా-రాణి బొమ్మల తయారీకి ప్రసిద్ధిచెందిన రెండు గ్రామాలు - శెట్టిగుంట, లక్ష్మీగారిపల్లిలో కళాకృతుల తయారీజీవనోపాధి పొందుతున్న 300 కుటుంబాలు - తయారీకి అవసరమైన కర్ర దొరక్క కళాకారుల ఇబ్బందులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 2:48 PM IST
Tirupati Wooden Toys : ఆ ఊరంతా బొమ్మల తయారీపైనే జీవిస్తోంది. ఏళ్లుగా అదే వృత్తిలో రాణిస్తున్నారు. అక్కడి కళాకృతులకు అద్భుతమైన పేరూ ఉంది. అయితే బొమ్మ తయారీకి అవసరమైన కర్ర దొరకక, చెక్కేందుకు అనువైన నిర్మాణం, సరైన మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీటిని అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వ సహకారం కావాలని కోరుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఊరేంటి? ఆ బొమ్మలేంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
తిరుపతి జిల్లాలోని శెట్టిగుంట, లక్ష్మీగారిపల్లి గ్రామాలు హస్తకళలకు పేరొందినవి. ఇక్కడ తయారయ్యే రాజా- రాణి బొమ్మలు చాలా ప్రసిద్ధి. దేవుడి ప్రతిమలతోపాటు అనేక కళారూపాలకు వీరు ప్రాణం పోస్తారు. రాయలసీమతోపాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ కళాకృతులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వివాహ సమయంలో వధువు అత్తారింటింకి వెళ్లేటప్పుడు ఇచ్చే కానుకల్లో ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి. అలాగే దసరా, సంక్రాంతి పండుగలప్పుడు నిర్వహించే బొమ్మల కొలువుల్లోనూ ఇవి కచ్చితంగా ఉంటాయి. రెండు గ్రామాల్లో సుమారు 400 కుటుంబాలు ఈ వృత్తితో ఉపాధి పొందుతున్నాయి. '1993లో శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వర ఆర్టిస్టిక్ ఉడెన్ టాయ్ మేకర్స్ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ' కింద వీరంతా సంఘంగా ఏర్పడ్డారు. ఇలా తయారుచేసిన బొమ్మలను తిరుపతితోపాటు నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలకు తీసుకెళ్లి విక్రయించి వచ్చిన సొమ్ముతో జీవనం సాగిస్తుంటారు.
"ఈ బొమ్మలు గత 50ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్నాం. సేల్స్ వచ్చి తిరుమల, కాళహస్తి తదితర ప్రాంతాల్లో వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఎక్కువ సేల్స్ మీకు ఇక్కడే జరుగుతుంది. అందువల్ల మేం రోజు చేసిన బొమ్మలు తిరుపతి పోయి అమ్ముకుని వస్తాం. ఒక మనిషి రోజుకు మూడు జతల బొమ్మలు చేస్తారు. ఫినిషింగ్ చేసి మార్కెట్లోకి పోవాలంటే నాలుగు రోజులు పడుతుంది." -కళాకారుడు
కొన్నేళ్లుగా ఇబ్బందులు : బొమ్మలను మరింత అందంగా తయారుచేసేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళల నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, లేపాక్షి సంస్థ డ్రెస్సింగ్ నేర్పించారు. బొమ్మల తయారీకి కావాల్సిన కర్రకు కొన్నేళ్లుగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అలాగే సరైన షెడ్డుతోపాటు ఆర్థిక సహకారం లేదని చెబుతున్నారు. మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కూడా లేక తక్కువకే విక్రయించాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్యలను తొలగించడంతోపాటు రాయితీ కింద రుణాలు ఇచ్చేలా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
"ఇప్పుడు నా వయస్సు 58ఏళ్లు. గత నలభై ఏళ్లుగా ఈ వృత్తిలోనే ఉన్నాను. 150 కుటుంబాలు, 350 మంది కళాకారులు ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు ఎర్రచందనంతో చేసేవాళ్లం. 30ఏళ్లకు ముందు. తర్వాత ఎర్రచందనం బ్యాన్ అయింది. తర్వాత పాలకొయ్యి, నెరేడు కొయ్యి, ముష్టి కొయ్యి, టేకు కొయ్యి ఏది దొరికితే ఆ కొయ్యి ద్వారా చేస్తున్నాం. మాకు కొయ్యి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైనా సబ్సిడీ ఇచ్చి కొయ్యి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే ఇవ్వాలని కొరుతున్నాం. ఎంత సైజు అవసరమైతే ఆ సైజులలో చేస్తాం." -కళాకారుడు
"మాకు లేపాక్షి వాళ్లు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు 2 నెలలు. ఆ ట్రైనింగ్లో మేం డ్రెసింగ్ నేర్చుకున్నాం. ఒక జత చేస్తే మాకు గంట నుంచి రెండున్నర గంటల సమయం పడుతోంది. ఇవి డ్రెసింగ్ చేస్తే మాకు మెటీరియల్కి కలిపి 4 వందలు నుంచి 5 వందలు ఇస్తారు. రోజుకు మేం మూడు జతలు నుంచి నాలుగు జతలు చేయగలం." -కళాకారిణి
"గతంలో అడవికి వెళ్లి తెచ్చుకునే వాళ్లం. ఇప్పుడు అది లేదు. దీంతో తోటల్లో టేకు కోయ్యలు తీసుకుని కొట్టుకుంటున్నాం. ధరలు కుదరక నష్టపోతున్నాం. కొయ్యి లేకపోవడంతో పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాం. మాకు మంచి కొయ్యి కల్పించాలని, షెడ్డు నిర్మాణం చేయాలని, తగిన పనిముట్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం." -కళాకారుడు
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