హైకోర్టుకు వెళ్లకుండా సుప్రీంకోర్టుకు ఎలా వస్తారు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు దంపతులపై సీజేఐ ఆగ్రహం
Setback for MLC Anantha Babu: సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు దంపతులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. దీనిపై హైకోర్టుకు వెళ్లకుండా సుప్రీంకోర్టుకు రావడంపే సీజేఐ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:08 AM IST
Setback for YSRCP MLC Anantha Babu and his Wife in SC : కాకినాడ దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ఏ-1, ఏ-2లుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ కేసు ట్రయల్ నవంబరు 30 లోపు పూర్తి చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 20న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు అమలయ్యే అవకాశం లేనందున ఆ గడువును పొడిగించాలని లక్ష్మీదుర్గ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను, తనకు బెయిల్ నిరాకరిస్తూ మేలో ట్రయల్ కోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కొట్టేయాలని అనంతబాబు దాఖలు చేసిన వేర్వేరు పిటిషన్లను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్యబాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది.
ట్రయల్ పొడిగించమని నిందితురాలు లక్ష్మీదుర్గ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను తాము పరిగణనలోకి తీసుకోలేమని సుప్రీం ధర్మాసనం తెలిపింది. పొడిగింపు కోసం ట్రయల్ కోర్టు నుంచి విజ్ఞాపన వస్తే అప్పుడు దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. తన బెయిల్ను తిరస్కరిస్తూ ట్రయల్ కోర్టు మే 5వ తేదీన జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై హైకోర్టుకు వెళ్లకుండా నేరుగా సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయడంపై అనంతబాబుపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఇలాంటి వాటిని తిరస్కరిస్తున్నాం: ట్రయల్కోర్టు తనకు బెయిల్ తిరస్కరించడంపై అనంతబాబు హైకోర్టుకు వెళ్లకుండా నేరుగా సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చిన విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థలూథ్రా ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. దాంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ''పిటిషన్ను కొట్టేస్తూ మమ్మల్ని ఉత్తర్వులు జారీ చేయమంటారా? లేదంటే హైకోర్టుకు వెళ్తారా'' అని ప్రశ్నించారు. జస్టిస్ బాగ్చి జోక్యం చేసుకుంటూ ''ఈ కేసు ట్రయల్లో చాలా పురోగతి ఉంది. అందువల్ల ఈ బెయిల్ దరఖాస్తు దాఖలు తొందరపాటుగా కనిపిస్తోంది'' అని పేర్కొన్నారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ ''మీరు హైకోర్టును ఎలా బైపాస్ చేస్తారు? ఈ పిటిషన్ను కక్షిదారు కోసం కాకుండా న్యాయవాది సౌకర్యం కోసం నేరుగా ఇక్కడ దాఖలు చేసినట్లుంది'' అని ఆగ్రహంగా పేర్కొన్నారు. దాంతో హైకోర్టుకు వెళ్లడానికి వీలుగా పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతివ్వాలని అనంతబాబు న్యాయవాది కోరడంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి అందుకు తగ్గట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ట్రయల్ జడ్జి అడిగితే పరిశీలిస్తాం: సుప్రీంకోర్టు విధించిన గడువు ప్రకారం నవంబరు 30వ తేదీ లోపు ఈ హత్య కేసు ట్రయల్ పూర్తయ్యే అవకాశం లేనందున దాన్ని మరో 6 నెలలు పొడిగించాలని అనంతబాబు సతీమణి లక్ష్మీదుర్గ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది మేనకాగురుస్వామి విజ్ఞప్తి చేశారు. దానిపై జస్టిస్ బాగ్చి స్పందిస్తూ ''మీరెందుకు అంత ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. గడువు పొడిగింపు విషయాన్ని ప్రాసిక్యూషన్కు వదిలిపెట్టండి. ట్రయల్ గడువు పొడిగిస్తే అది మీ భర్తకు బెయిల్ రావడానికి దోహదం చేస్తుందనుకోవద్దు. నిర్ణీత గడువులోగా ట్రయల్ పూర్తికాకపోతే దాన్ని పొడిగించమని ట్రయల్ జడ్జి కానీ, ప్రాసిక్యూషన్ కానీ మా దగ్గరకు రావచ్చు'' అని పేర్కొన్నారు.
ఇలాంటి విషయాలను ట్రయల్కోర్టు న్యాయాధికారులు తమకు విజ్ఞప్తి చేస్తారని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. సిద్ధార్థలూథ్రా వాదనలు వినిపిస్తూ ఈ కేసులో జాప్యం జరుగుతోందని అభియోగాలు ఖరారు కాలేదన్న పిటిషనర్ వాదనలను తోసిపుచ్చారు. ''నిందితులిద్దరిపై ఏప్రిల్ 17న అభియోగాలు ఖరారయ్యాయి. ఆ రోజు నుంచి ఇద్దరిపై ట్రయల్ మొదలైంది. ఇప్పటివరకు ముఖ్యమైన సాక్షుల క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పూర్తయింది. కేవలం 16 మంది విచారణ మాత్రమే మిగిలింది'' అని పేర్కొన్నారు. తర్వాత సీజేఐ గడువు పొడిగింపు కోసం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను తిరస్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
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