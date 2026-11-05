ట్రంప్నకు అమెరికా ఓటర్ల షాక్ - ఓటమితోనైనా దూకుడుకు కళ్లెం పడేనా ?
Shock For Trump : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. అమెరికా కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. రెండేళ్ల క్రితం ఎన్నికల్లో అపూర్వ విజయానందించిన ఓటర్లు ఇప్పుడు షాకిచ్చారు.
Published : November 5, 2026 at 2:54 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు అమెరికా ఓటర్లు షాక్ ఇచ్చారు. అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమి పాలైంది. అమెరికా కాంగ్రెస్లో ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. పెరిగిన జీవన వ్యయాలు, డీజిల్ ధరలు, యుద్ధాలపై వ్యతిరేకతను అమెరికన్లు ఓటు ద్వారా చాటి చెప్పారు.
ట్రంప్ దూకుడుకు ఓటర్ల కళ్లెం
రెండేళ్ల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ గద్దెనెక్కిన మరుక్షణం నుంచే ప్రపంచ దేశాలపై టారిఫ్లు, వలసదారులను ఇరుకున పెట్టేలా కొత్త వీసా, గ్రీన్కార్డు నిబంధనలు, అన్నింటికీ మించి యుద్ధాలను ప్రోత్సహించడం. ఫలితంగా ప్రపంచమంతా ఆర్థిక అనిశ్చితి. ట్రంప్ నిర్ణయాల వల్ల మిత్రుడు, శత్రువు అన్న తేడా లేకుండా అన్ని దేశాలూ ప్రభావితమయ్యాయి. చమురు, బంగారం ధరలపై ప్రభావం పడింది. అమెరికాలోనే కొంతకాలంగా చమురు, ఆహార ధరలు తట్టుకోలేనంతగా పెరిగిపోయాయి. ఈ అనిశ్చితి మధ్యే ట్రంప్ పాలనకు రెఫరెండంలాంటి అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలు మంగళవారం జరిగాయి. దిగువ సభ అయిన ప్రతినిధుల సభలోని 435 స్థానాలు, 100సీట్లు ఉండే ఎగువ సభలోని 35 స్థానాలకు అమెరికా ఓటర్లు తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకున్నారు. అధికార రిపబ్లికన్ల కంటే విపక్ష డెమోక్రాట్లు స్పష్టమైన ఆధిక్యం సంపాదించారు. పలు రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, చట్టసభల పదవులకు జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ డెమోక్రాట్లు సత్తా చాటారు. ట్రంప్ నిర్ణయాల పట్ల తమ అసంతృప్తిని బ్యాలెట్ ద్వారా ప్రదర్శించి ట్రంప్ దూకుడుకు అమెరికా ఓటర్లు కళ్లెం వేశారు.
ట్రంప్ నిర్ణయాలకు అడ్డుకట్ట
కాంగ్రెస్లోని రెండు సభలు అమెరికాలో జాతీయ చట్టాలను చేస్తాయి. ప్రభుత్వ వ్యయాలకు ఆమోదం తెలుపుతాయి. అధ్యక్షుడి కార్యనిర్వాహక అధికారాలను సమీక్షిస్తాయి. ఇప్పటి వరకు రెండు సభల్లోనూ రిపబ్లికన్లదే ఆధిపత్యం కాగా, తాజా ఎన్నికల ఫలితాల ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఏదైనా బిల్లును తీసుకువస్తే అదివారికి నచ్చకుంటే 2 సభలు అడ్డుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పార్లమెంటరీ కమిటీల ఏర్పాటులోనూ ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందులు రావచ్చు. సాధారణంగా ప్రతినిధుల సభలో మెజార్టీ దక్కే పార్టీకి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను సమీక్షించే అధికారముంటుంది. అది ప్రభుత్వం నుంచి సమాచారం కోరవచ్చు. విచారణ కూడా జరపవచ్చు. సెనేట్లో మెజార్టీ ఉన్న పార్టీ ఫెడరల్ జడ్జిలను, సీనియర్ అధికారులను నియమించే విషయంలో నియంత్రణ దక్కుతుంది. సెనేట్లోని 100మంది సభ్యుల్లో 67మంది మద్దతు తెలిపితే అధ్యక్షుడిని అభిశంసించవచ్చు.
ట్రంప్ నిర్ణయాల వల్లే ఓటమి
ట్రంప్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వల్ల సొంతదేశంతో పాటు ప్రపంచం అంతా గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా ఓటర్లలో చమురు ధరల పెరుగుదల, జీవన వ్యయం భారంగా మారడం ట్రంప్ పార్టీని భారీగా దెబ్బ తీసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఇరాన్పై యుద్ధం ప్రారంభించడానికి ముందు అమెరికాలో గ్యాలన్ పెట్రోల్ ధర 3.02డాలర్లుగా ఉంది. ఆ తర్వాత అది ఒక డాలర్ పెరిగింది. ఒక గ్యాలన్ అంటే 3.7 లీటర్లు. గ్యాలన్ డీజిల్ ధర 6 డాలర్లకు పైగానే ఉంది. సుంకాల అనిశ్చితి, యుద్దాల వల్ల అమెరికాలో పెట్రోల్, డీజిలే కాదు దుస్తులు, బ్యాగులు సహా మరెన్నో వస్తువులు పెరిగాయి. ఒక్కో అమెరికన్ కుటుంబంపై ఏడాదికి సగటున సుమారు 2400 డాలర్ల అదనపు భారం పడుతున్నట్లు అంచనా.
ట్రంప్ దూకుడు తగ్గనుందా ?
కాంగ్రెస్లోని 2 సభల్లోనూ డెమోక్రాట్లదే ఆధిపత్యం అయిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఇకనుంచి ఆచితూచి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అధ్యక్ష పదవికి ముప్పు లేకున్నా ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఇబ్బంది తప్పదు. ప్రతినిధుల సభపై పట్టు సాధించాలంటే 218 స్థానాలు, సెనేట్ను వశం చేసుకోవాలంటే 51 సీట్లు గెలవాలి. ఈ రెండింట్లోనూ విపక్షాలకు ఆధిక్యం ఉంటే వాటికి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను సమీక్షించే అధికారం ఉంటుంది. యుద్ధాలు, టారిఫ్ల విషయంలో డెమోక్రాట్లు అలా సమీక్షిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రపంచమంతా గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో వారు ఆ పని చేసేందుకు సిద్ధపడవచ్చు. యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ముందుకు రావచ్చు. ఇందుకు సంబంధించి బిల్లులు ప్రవేశపెట్టవచ్చు. అందువల్ల తాజా ఫలితాలతో రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ పరిణామాల్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశముంది. యుద్ధాల విషయంలో ట్రంప్ దూకుడును తగ్గించుకునే సూచనలు ఉన్నాయి.
మిస్టర్ వీటోగా మారుతాడా ?
అయితే ఇక్కడ ట్రంప్నకు మరోమార్గం కూడా ఉంది. అమెరికా కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల్లో డెమోక్రాట్లు ఆధిక్యం సంపాదించినా అమెరికా అధ్యక్షుడికి వీటో అధికారం ఉంటుంది. వీటో అధికారాలతో విపక్ష పార్టీ తెచ్చే బిల్లులను అడ్డుకోవచ్చు. ఓటమిని ముందే ఊహించారో ఏమో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇటీవల ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. డెమోక్రాట్లు మెజార్టీ సాధిస్తే తాను మిస్టర్ వీటోగా మారుతానని ప్రకటించారు. వారి అధికారాలను నియంత్రించేందుకు వీటో అధికారాన్ని వినియోగిస్తానని స్పష్టం చేశారు. వారు తెచ్చే బిల్లులను ఆమోదించకుండా తిరస్కరిస్తానని తెలిపారు. రెండు, మూడు నెలలు అలా చేస్తే వారే తన దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పందం చేసుకోవాలని చూస్తారని అన్నారు. కానీ ఎంతకాలం అలా ట్రంప్ నెగ్గుకు రాగలరన్నదే చూడాలి.
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