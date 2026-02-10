ETV Bharat / state

మన్యం వాసుల్లో చిగురించిన కొత్త ఆశలు - లంబసింగి ఘాట్ విస్తరణకు అడుగులు

లంబసింగి ఘాట్​రోడ్డు విస్తరణకు అడుగులు - తాళ్లపాలెం నుంచి సీలేరు వరకు 250 కిలోమీటర్ల వరకు జాతీయ రహదారిగా మార్చాలనుకునే ప్రతిపాదన, డీపీఆర్​లను సిద్ధం చేసే పనుల్లో నిమగ్నమైన అధికారులు

Lambasingi Ghat Road Expansion Works
Lambasingi Ghat Road Expansion Works (ETV Bharat)
Setup For Lambasingi Ghat Road Expansion Works: ఏళ్లు గడుస్తున్నా మన్యంలోని రోడ్ల పరిస్థితి మారడం లేదు. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణే లంబసింగి ఘాట్​రోడ్డు. పోనీ ప్రయాణికులు, స్థానికుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని త్వరితగతిన రోడ్లను విస్తరణకు సంబంధించిన నిర్మాణాలను పూర్తి చేద్దామంటే అటవీ శాఖ కొన్ని నిబంధనలను విధిస్తుంది.

చిగురించిన కొత్త ఆశలు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో తాళ్లపాలెం నుంచి సీలేరు వరకు దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల వరకు రాష్ట్ర రహదారిగా ఉన్న దాన్ని జాతీయ రహదారిగా మార్చాలనుకునే ప్రతిపాదన తాజాగా తెరపైకి తీసుకొచ్చింది కూటమి ప్రభుత్వం. దీనికి సంబంధించిన డీపీఆర్​లను అధికారులు రెడీ చేసే పనిలో ప్రస్తుతం నిమగ్నమయ్యారు. దాంతో లంబంసింగి ప్రాంతవాసుల్లో ఒక్కసారిగా కొత్త ఆశలు చిగురించాయి.

దాదాపు 3,600 అడుగులో సముద్రమట్టానికి, ప్రకృతి అందాల నడుమన నిరంతరం విరాజిల్లే పర్యాటక సోయగమైన లంబసింగి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఏ వైపు చూసినా సరే పచ్చ పచ్చని కొండలు, పాలసముద్రాన్ని తలపించే రీతిలో పొగమంచు, జల జలపాతాలు, ఇవన్నీ కూడా లంబసింగికి తలమానికంగా నిలుస్తున్నాయి. అందుకే కాబోలు ఆంధ్రాకాశ్మీరుగా పలువురు రచయితలు, కవులు ఈ లంబసింగిని ఉద్దేశించి అభివర్ణిస్తుంటారు.

లక్షల్లో పర్యాటకుల సంఖ్య: జరగాల్సినంత అభివృద్ధి ఇప్పటివరకూ లంబసింగిలో కానప్పటికీ ఇక్కడ కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు, ఎముకలు కొరికే చలిలో దట్టమైన వర్షం మాదిరిగా కురిసేటటువంటి పొగమంచును తనివితీరా ఆస్వాదించేందుకు సందర్శకులు తహతహలాడుతున్నారు. అందుకేనేమో ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసం నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు లంబసింగికి వచ్చే టూరిస్టుల సంఖ్య లక్షల్లోనే ఉంటుండటం విశేషం.

ముఖ్యంగా పర్యాటక ప్రేమికులకు నర్సీపట్నం నుంచి లంబసింగి వెళ్లే రోడ్డు మార్గం ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా తయారైంది. ఈ రోడ్డులో ఓ నాలుగు రోజులు వర్షాలు పడితే ఇక అంతే. ఒక్కసారిగా ఘాట్​ రోడ్డులో గల కొండచరియలు అమాంతం కుప్పకూలి రోడ్డుపై పడిపోతున్నాయి. చిన్నపాటి వర్షాలకే తురబాల గెడ్డ పొంగి పొర్లుతుంది.

శిథిలమైన రక్షణ గోడ వ్యవస్థ: దీనికితోడు గంటలు గంటలు వాహనాలు ఈ ఘాట రోడ్డుపై బారులు తీరుతున్నాయి. ఫలితంగా వాహన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రమాదపు మలుపుల్లో రక్షణ గోడలనేవి పూర్తిగా శిథిలమయ్యాయి. ఇక మలుపులు మరీ ఎక్కువగా ఉన్న చోట్లైతే సూచీలు అసలు కనిపించనే కనిపించట్లేదు. దీనికి మేమేమి తక్కువకాదంటూ మార్గం మధ్యంలో తుప్పలు కూడా దర్శనమిస్తున్నాయి.

గతంలో ఉమ్మడి జిల్లాగా విశాఖ కొనసాగుతున్నప్పుడు లంబసింగి ఘాట్​రోడ్డు అనేది ప్రధానంగా ఆర్​అండ్​బీ పరిధిలో ఉండేది. అయితే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2021వ సంవత్సరంలో జిల్లాల పునర్విభజజన జరిగిన అనంతరం ఈ లంబసింగిని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోనే విలీనం చేశారు. దీంతో పాటుగానే 516-E నేషనల్​ హైవే విస్తరణ, అదే విధంగా దీనికి సమాతరంగా లంబసింగి ఘాట్​రోడ్డును సైతం ఇక్కడ స్థానికులు అభివృద్ధి చేయాల్సిందిగా అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు: లంబసింగి సమీపంలోని చెరువులవెనం వచ్చే పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వాహనాల్లో వచ్చే వారు కొండపైకి వెళ్లేందుకు స్థానికులు అనుమతించడం లేదు. రాళ్లు తేలి రోడ్డంతా ప్రమాదకరంగా మారింది. పర్యాటకుల్లో కొందరు ప్రయాసపడుతూ కాలినడకన కొండెక్కుతున్నారు. చాలామంది స్థానిక గిరిజన యువత ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన జీపుల్లో కొండపైకి చేరుకుంటున్నారు.

వారాంతాలు, పండగ సమయాల్లో పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. పర్యాటకులు వచ్చే వాహనాలను భీమనాపల్లిలో నిలిపేలా అక్కడి రైతులు తమ పొలాలను పార్కింగ్‌ స్థలాలుగా మార్చారు. గ్రామానికి చెందిన కొందరు యువకులు పర్యాటకులను జీపుల్లో కొండపైకి తీసుకువెళ్తున్నారు.

