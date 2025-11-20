ఏపీలో కొత్తగా 500 ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు - ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన ‘సర్వోటెక్’
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచాలనే లక్ష్యం - అవసరమైన ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు నెడ్క్యాప్తో సంప్రదింపులు
Servotech to Establish 500 New EV Charging Stations in AP: రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ వినియోగదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల కంటే ఖర్చు తక్కువగా ఉండటంతో పాటుగా ప్రభుత్వం లైఫ్ ట్యాక్స్ పూర్తిగా మినహాయింపు ఇస్తుండటం, ఎక్కడికక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు అవుతుండటంతో ఈవీల కొనుగోలుపై ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. 2019-20లో రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్ బైక్ల సంఖ్య కేవలం 1,042 మాత్రమే ఉండేది. ఈ ఏడాది మార్చి నెలాఖరుకు వీటి సంఖ్య ఏకంగా 1.03 లక్షలు దాటిందని పలు సర్వేలు తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ కార్ల సంఖ్య 72 నుంచి 6 వేలకు పెరిగింది. అయితే వీటి సంఖ్యను మరింత పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం కొత్తగా ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనుంది.
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచాలన్న లక్ష్యంతో జాతీయ రహదారుల వెంట ఈవీ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు నెడ్క్యాప్ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. దీని కోసం 30 కిలోమీటర్లకు ఒక ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఉండేలా చూడాలని భావిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా పెట్రోలు బంకులు, స్టార్ హోటళ్లలో ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు దిల్లీకి చెందిన ‘సర్వోటెక్’ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది.
బైక్లు, ఆటోలు, కార్లు, బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు నెడ్క్యాప్తో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. అందుబాటులో ఉన్న స్థలం, అక్కడి అవసరాలకు అనుగుణంగా 30 కిలోవాట్ల నుంచి 360 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న ఛార్జింగ్ కేంద్రాలను ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ARAI), ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ (ICAT) ధ్రువీకరణతో వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించింది.
మొదటగా 5 వేల ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు: రాష్ట్రంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, బీపీసీఎల్, హెచ్పీ పెట్రోలు బంకుల్లో ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ఈ సంస్థ ప్రతిపాదించింది. కనీసం 500 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనుందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 1.8 లక్షల విద్యుత్ వాహనాలు, 601 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సగటున 205 కిలోమీటర్కు ఒక ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
దీంతో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఈవీ ట్రక్లు, బస్సులు, కార్లకు ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో లేవు. ఈ దృష్ట్యా జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న పెట్రోలు బంకులు, స్టార్ హోటళ్లలో ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందుకు నిబంధనలను సడలించింది. మొదటగా ఏర్పాటు చేసే 5,000 ఛార్జింగ్ కేంద్రాలకు మూలధన పెట్టుబడిలో 25 శాతం (గరిష్ఠంగా రూ.3 లక్షలు) ప్రోత్సాహకంగా అందించాలని నిర్ణయించింది. పట్టణాలు, నగరాల్లోని ప్రభుత్వ కార్యాలకయాలు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు, డిపోల పరిధిలో ఉన్న ఖాళీ స్థలాల్లో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వవచ్చు. ఒకవేళ ఇస్తే గనక వీటి వల్ల ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకూ ఆదాయం వస్తుంది.
