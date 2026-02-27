'ప్రజా వాణి'లో సమస్యలు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నారా? - కలెక్టరేట్కు అవసరం లేదు - ఈ నంబర్కు వాట్సప్ చేస్తే చాలు
ప్రభుత్వానికి వినతులు పంపేందుకు వాట్సప్ సేవలు - ఈ సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు - గత మూడు నెలల్లో హైదరాబాద్ జిల్లాలో వాట్సప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులు 410
Published : February 27, 2026 at 2:43 PM IST
Whatsapp Services For Prajavani : ప్రజలు తమ సమస్యలను తెలియజేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో వినతులు సమర్పించేందుకు, సమస్యలు, ఇబ్బందుల పరిష్కారానికి హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయానకి ప్రతి సోమవారం రానవసరం లేదని అధికారులు తెలిపారు. దీనికి బదులుగా ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేందుకు వాట్సప్లోనే సేవలందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ వాట్సప్ నంబరుకు వినతులు, సమస్యలు పంపితే సరిపోతుంది. ఇక్కడి నుంచే వాటిని పరిశీలిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వాట్సప్ ఫిర్యాదులకు ఈ నంబరును సేవ్ చేసుకోండి : ప్రభుత్వానికి వినతులు పంపాలనుకునే వారు 74166 87878 నంబరును సేవ్ చేసుకోవాలి. ఈ నంబరుకు సమస్యలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు, పత్రాలు, ఫొటోలు, వీడియోలను పంపించాలి. ఇలా చేస్తే కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని ఐటీ విభాగం వీటిని పరిశీలించి కలెక్టర్ సహా ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తుంది. ఫిర్యాదులను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించాక వాట్సప్ ద్వారానే అధికారులు సమాధానం ఇస్తారని చెబుతున్నారు.
కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా : గత మూడు నెలలుగా జిల్లాలో 1204 ఫిర్యాదులు అందాయని అధికారులు అంటున్నారు. అయితే వాటిలో వాట్సప్ ద్వారా 410 ఫిర్యాదులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. ప్రజావాణి కోసం హైదరాబాద్లోని వారు ప్రతి సోమవారం లక్డీకాపూల్లోని కలెక్టరేట్ కార్యాలయానికి వచ్చేవారు. ప్రజలు ఈ విధంగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం కొద్ది నెలల క్రితమే ఈ వాట్సప్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఫైల్ నంబరు జాగ్రత్త : వాట్సప్లో ప్రజావాణి నంబరుకు మెసేజ్ పంపిన మరుక్షణం మన పేరు, వివరాలు, వినతి, సమస్య వంటి అంశాలను పంపాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ చాట్బాట్కు పంపిన తర్వాత మనకు ఓ ఫైల్ నంబరు వస్తుంది. దీనిని భద్రంగా సేవ్ చేసుకోవాలి. ఈ నంబరు ఆధారంగానే మన వినతి, సమస్యను ఎవరు పరిష్కరిస్తున్నారు? ఎలా పరిష్కరిస్తున్నారు? అనే వివరాలను వాట్సప్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అన్నీ పూర్తయ్యాక ఫిర్యాదుదారులకు వాట్సప్ ద్వారానే సమాధానం అందుతుంది.
సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోండి : ప్రజల వినతులను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హరిచందన పేర్కొన్నారు. దీనికోసమే ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు మరింత సులభతరం చేసేందుకు వాట్సప్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ వాట్సప్ చాట్బాట్ సౌకర్యాన్ని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
సమస్యలు చెప్పుకొనేందుకు సైదాబాద్, మారేడ్పల్లి, చాంద్రాయణగుట్ట, పాతబస్తీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి కలెక్టరేట్కు రావాలంటే ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుందని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్లోనే సుమారు 45 నిమిషాల నుంచి 1 గంట వరకు పట్టవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. అదే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రావాలనుకునే వారికి రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు ఆటో ఛార్జీ అవుతుందని తెలిపారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే వాట్సప్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చామని, ప్రజలు ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకుని తమ ఇళ్ల నుంచే ప్రభుత్వానికి తమ సమస్యలను తెలిపాలన్నారు.
