ETV Bharat / state

'ప్రజా వాణి'లో సమస్యలు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నారా? - కలెక్టరేట్​కు అవసరం లేదు - ఈ నంబర్​కు వాట్సప్​ చేస్తే చాలు

ప్రభుత్వానికి వినతులు పంపేందుకు వాట్సప్​ సేవలు - ఈ సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు - గత మూడు నెలల్లో హైదరాబాద్​ జిల్లాలో వాట్సప్​ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులు 410

Whatsapp Services For Prajavani in Hyderabad
Whatsapp Services For Prajavani in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Whatsapp Services For Prajavani : ప్రజలు తమ సమస్యలను తెలియజేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో వినతులు సమర్పించేందుకు, సమస్యలు, ఇబ్బందుల పరిష్కారానికి హైదరాబాద్​ కలెక్టరేట్​ కార్యాలయానకి ప్రతి సోమవారం రానవసరం లేదని అధికారులు తెలిపారు. దీనికి బదులుగా ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేందుకు వాట్సప్​లోనే సేవలందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ వాట్సప్​ నంబరుకు వినతులు, సమస్యలు పంపితే సరిపోతుంది. ఇక్కడి నుంచే వాటిని పరిశీలిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వాట్సప్ ఫిర్యాదులకు ఈ నంబరును సేవ్​ చేసుకోండి : ప్రభుత్వానికి వినతులు పంపాలనుకునే వారు 74166 87878 నంబరును సేవ్​ చేసుకోవాలి. ఈ నంబరుకు సమస్యలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు, పత్రాలు, ఫొటోలు, వీడియోలను పంపించాలి. ఇలా చేస్తే కలెక్టర్​ కార్యాలయంలోని ఐటీ విభాగం వీటిని పరిశీలించి కలెక్టర్​ సహా ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తుంది. ఫిర్యాదులను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించాక వాట్సప్​ ద్వారానే అధికారులు సమాధానం ఇస్తారని చెబుతున్నారు.

కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా : గత మూడు నెలలుగా జిల్లాలో 1204 ఫిర్యాదులు అందాయని అధికారులు అంటున్నారు. అయితే వాటిలో వాట్సప్​ ద్వారా 410 ఫిర్యాదులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. ప్రజావాణి కోసం హైదరాబాద్​లోని వారు ప్రతి సోమవారం లక్డీకాపూల్​లోని కలెక్టరేట్​ కార్యాలయానికి వచ్చేవారు. ప్రజలు ఈ విధంగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం కొద్ది నెలల క్రితమే ఈ వాట్సప్​ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఫైల్​ నంబరు జాగ్రత్త : వాట్సప్​లో ప్రజావాణి నంబరుకు మెసేజ్​​ పంపిన మరుక్షణం మన పేరు, వివరాలు, వినతి, సమస్య వంటి అంశాలను పంపాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ చాట్​బాట్​కు పంపిన తర్వాత మనకు ఓ ఫైల్ నంబరు వస్తుంది. దీనిని భద్రంగా సేవ్​ చేసుకోవాలి. ఈ నంబరు ఆధారంగానే మన వినతి, సమస్యను ఎవరు పరిష్కరిస్తున్నారు? ఎలా పరిష్కరిస్తున్నారు? అనే వివరాలను వాట్సప్ ద్వారా​ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అన్నీ పూర్తయ్యాక ఫిర్యాదుదారులకు వాట్సప్​ ద్వారానే సమాధానం అందుతుంది.

సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోండి : ప్రజల వినతులను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని హైదరాబాద్​ కలెక్టర్​ హరిచందన పేర్కొన్నారు. దీనికోసమే ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు మరింత సులభతరం చేసేందుకు వాట్సప్​ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ వాట్సప్​ చాట్​బాట్​ సౌకర్యాన్ని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

సమస్యలు చెప్పుకొనేందుకు సైదాబాద్, మారేడ్​పల్లి, చాంద్రాయణగుట్ట, పాతబస్తీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి కలెక్టరేట్​కు రావాలంటే ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుందని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్​లోనే సుమారు 45 నిమిషాల నుంచి 1 గంట వరకు పట్టవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. అదే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రావాలనుకునే వారికి రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు ఆటో ఛార్జీ అవుతుందని తెలిపారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే వాట్సప్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చామని, ప్రజలు ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకుని తమ ఇళ్ల నుంచే ప్రభుత్వానికి తమ సమస్యలను తెలిపాలన్నారు.

"ప్రజల వినతులను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ వాట్సప్​ చాట్​బాట్​ సౌకర్యాన్ని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోండి. సమస్యలు చెప్పుకొనేందుకు సైదాబాద్, మారేడ్​పల్లి, చాంద్రాయణగుట్ట, పాతబస్తీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి కలెక్టరేట్​కు రావాలంటే ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ట్రాఫిక్​లోనే సుమారు 45 నిమిషాల నుంచి 1 గంట వరకు పట్టవచ్చు. అదే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రావాలనుకునే వారికి రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు ఆటో ఛార్జీ అవుతుంది." - హరిచందన, కలెక్టర్, హైదరాబాద్​​

ప్రతి సోమవారం విద్యుత్తు ప్రజావాణి - గృహజ్యోతి పథకం అమలుకాకపోయినా, రీడింగ్​లో తప్పులున్న ఫిర్యాదు చేసేయొచ్చు

TAGGED:

WHATSAPP GOVERNANCE TELANGANA
WHATSAPP SERVICES FOR PRAJAVANI HYD
ప్రజావాణికి వాట్సప్ సేవలు
PRAJAVANI IN HYDERABAD
WHATSAPP SERVICES FOR PRAJAVANI TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.