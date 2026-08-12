చేయూత కొత్త పింఛన్లకు అప్లై చేసుకునేవారికి అలర్ట్ - మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన సెర్ప్
7 కేటగిరీల్లో కొత్త దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని సూచన - కొత్త పింఛన్లలో వృద్ధాప్య పెన్షన్ల కేటగిరీని ప్రస్తావించని ప్రభుత్వం - దరఖాస్తుల స్వీకరణకి ఈనెల 31వరకు గడువు విధించిన సర్కారు
Published : August 12, 2026 at 7:46 AM IST
Cheyutha Scheme Guidelines Issued by SERP : పాత నిబంధనల ప్రకారమే కొత్తవారికి చేయూత పెన్షన్లు మంజూరుచేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. 7 విభాగాల్లో కేటగిరీల్లో కొత్త దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని సెర్ప్ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అందులో వృద్ధాప్య పెన్షన్ల కేటగిరీ ప్రస్తావించని ప్రభుత్వం దరఖాస్తుల స్వీకరణకి ఈనెల 31వరకు గడువు విధించింది. గతంలో అన్ని ఆధారాలతో దరఖాస్తులు ఇచ్చిన వారు ఇప్పుడు మళ్లీ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని సర్కార్ స్పష్టంచేసింది.
పాత నిబంధనల ప్రకారమే కొత్త పింఛన్లు : కొత్త చేయూత పెన్షన్ల అర్హతల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవని రాష్ట్రప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గతంలో 2014 నుంచి 2018 వరకు జారీ చేసిన జీవోలకు అనుగుణంగానే కొత్త పెన్షన్లు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. కొత్త చేయూత పెన్షన్ల మంజూరుపై గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ సెర్ప్ విధివిధానాలు వెల్లడించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అర్హులైన వారి నుంచి ప్రభుత్వం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. ప్రస్తుతం 11 విభాగాల్లో పింఛన్లు అందిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇక ఏడు కేటగిరిల్లోనే దరఖాస్తులు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లకి స్పష్టంచేసింది. ప్రాధాన్య క్రమంలో ఒంటరి, వితంతు మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత, నేత కార్మికులు, ఫైలేరియా బాధితులు సహా తలసేమియా,హీమోఫిలియా, సికిల్సెల్ వంటి రక్తసంబంధిత రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న వారికి కొత్త పెన్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు.
వృద్ధాప్య పెన్షన్లకు ఇప్పుడు కొత్త వారికి మంజూరు చేసే అవకాశం కనిపించట్లేదు. గతంలో గ్రామపంచాయతీ, వార్డు కార్యాలయాల్లో అన్ని ఆధారాలతో దరఖాస్తులు ఇచ్చిన వారు మళ్లీ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని సెర్ప్ స్పష్టం చేసింది. గతంలో దరఖాస్తు చేయని వారు లేదా అప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇవ్వనివారు ఇప్పుడు సమర్పించాలని తెలిపింది. చేయూత వెబ్సైట్లోని దరఖాస్తు ఫార్మాట్లోనే సమర్పించాలని పేర్కొంది. పంచాయతీ కార్యదర్శులు, వార్డు ఆఫీసర్లు, ఎంపీడీలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, కార్పొరేషన్లలో డిప్యూటీ కమిషనర్లు దరఖాస్తులు స్వీకరించి రశీదులు ఇవ్వాలన్న సెర్ప్ వాటన్నింటిని ఆన్లైన్లో ఎంట్రీ చేయాలని స్పష్టంచేసింది.
ఈనెల 31వ తేదీ చివరితేదీ : ఎంపీడీవోలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు దరఖాస్తులను మొబైల్ యాప్ ద్వారా సంబంధింత అధికారులకు పంపించి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత ఎంపీడీవోలు, కమిషనర్లు, తహశీల్దార్లు అర్హులని గుర్తించి జిల్లా డీఆర్వోలకి పంపిస్తారు. గీతకార్మికుల డేటాను ఎక్సైజ్ శాఖ నేతకార్మికుల వివరాలు చేనేత శాఖకి పంపించి అర్హులని నిర్ధరిస్తారు. కలెక్టర్ల ఆమోదం తర్వాత ఎంపీడీవోలు, కమిషనర్లు, తహశీల్దార్లు మంజూరు పత్రాలు సిద్ధం చేసి ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా లబ్ధిదారులకి అందిస్తారు. అర్హులైన వితంతు, ఒంటరి మహిళలందరూ దరఖాస్తు చేసుకునేలా స్వయం సహాయక బృందాలు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని సెర్ప్ కోరింది. కొత్త పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులకు ఈనెల 31వ తేదీ వరకు గడువు విధించింది.
ఆగస్టు 15న లాంఛనంగా : ఈనెల 15వ తేదీన స్వాతంత్య్రదినోత్సవం రోజున కొత్త పెన్షన్లను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రకటించనున్నారు. ఐతే కొత్త లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు అక్టోబరు లేదా ఆ తర్వాతే వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వృద్ధాప్య, వితంతు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత, చేనేత, బీడీ కార్మికులు, ఫైలేరియా, డయాలసిస్, హెచ్ఐవీ బాధితులు కలిపి 41 లక్షల 6 వేల 552 మందికి నెలకు సుమారు 922 కోట్ల అందిస్తున్నారు. ఇటీవల చేసిన లైవ్ అథెంటికేషన్లో సుమారు లక్ష మంది అనర్హులని గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. కొత్తగా సుమారు రెండున్నర లక్షల మందికి చేయూత పెన్షన్లు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
'చేయూత' పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ - అర్హతలు ఇవే