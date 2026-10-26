ఇంట్లో ఇవ్వకపోతేనేం, బయట అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు - అతివేగంతో ఎదుటివారి ప్రాణాలు తీస్తున్నారు
Accidents Caused by Minor Driving : వాహనాలపై మోజుతో మైనర్లు తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. నగరంలో చక్కర్లు కొట్టేందుకు కారును అద్దెకు తీసుకొని అతివేగంగా నడిపినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
Published : October 26, 2026 at 1:17 PM IST
Accidents Caused by Minor Driving : రాష్ట్రంలో మైనర్ల కారు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వారి నిర్లక్ష్యం రోడ్లపై ఇతరుల ప్రాణాలకూ ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. వీరంతా రోడ్లపై చక్కర్లు కొట్టేందుకు కారును అద్దెకు తీసుకొని అతివేగంగా నడిపినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మైనర్కు వాహనం అద్దెకిచ్చిన నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేశారు.
ఖరీదైన బైక్లు, కార్లలో చక్కర్లు కొట్టాలనే మోజుతో కొందరు పిల్లలు ఇలా తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. అమాయకుల ప్రాణాలు బలితీసుకుంటున్నారు. డబ్బు కోసం కొన్నిసార్లు దొంగతనాలు, డ్రగ్స్ సరఫరాకు పాల్పడటం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
నగరంలో ఇటీవల పలు నేరాల్లో పట్టుబడిన మైనర్లను ప్రశ్నించినప్పుడు విస్తుపోయే అంశాలు బయటపెట్టారు. పిల్లల నిస్సహాయతను ఆసరాగా చేసుకొని వాహనాలు అద్దెకిచ్చే నిర్వాహకులు వాహనాలు పాడయ్యాయని, వాటి మరమ్మతుకు డబ్బు చెల్లించాలంటూ మాయమాటలతో బెదిరిస్తున్నారు. అడిగినంత ఇవ్వకుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని భయపెట్టి అధిక డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనికోసం కొన్నిసార్లు మైనర్లు నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని ఓ పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు.
''నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారి వల్లే ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. చాలా మంది చెప్పిన వినకుండా సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు. దాని వల్ల ప్రమాదాలు గురి కావడం జరిగింది. మైనర్ చేతికి వాహనాలు చేరడంతో రెండు వైపుల నుంచి ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి'' - హరిప్రసాద్, జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- ఉప్పల్కు చెందిన నలుగురు ఇంటర్ విద్యార్థులు, కారును అద్దెకు తీసుకున్నారు. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ చుట్టొచ్చారు. వాహనం తిరిగి ఇచ్చేందుకు వెళ్లగా నిర్వాహకులు కారు ఇంజిన్ పాడైందని అదనంగా రూ.20 వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో నలుగురిలో ఒకతను ఇంట్లోని బీరువా నుంచి తల్లి బంగారు గొలుసు చోరీ చేశాడు.
- టప్పాచబుత్ర పరిధిలో ఓ బాలుడు నిర్లక్ష్యంగా కారు నడుపుతూ చిన్నారిని ఢీకొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
- యూసుఫ్గూడ కార్మికనగర్లో ఓ బాలుడు(17) కారు నిర్లక్ష్యంగా నడిపి వృద్ధుడి ప్రాణం బలి తీసుకున్నాడు. ముగ్గురు మిత్రులు లాంగ్డ్రైవ్ వెళ్లేందుకు వాహనం అద్దెకు తీసుకున్నట్లు తేలింది.
''మైనర్లు తమ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా బైక్లు తీసుకొచ్చి తనిఖీలో పట్టుబడినప్పుడు అమ్మానాన్నలకు చెప్పకండి సర్ అన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రమాదాలు జరిగి చనిపోయే పరిస్థితులున్నాయి. వాళ్లు కేవలం స్పీడ్పైనే శ్రద్ధ పెట్టడంతో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మైనర్ల తల్లిదండ్రులు మైనర్టీ గడువు తీరే వరకు పిల్లలకు ఎటువంటి వాహనాలు చేతికి ఇవ్వకండి'' - రామ్ప్రసాద్ , ట్రాఫిక్ సీఐ, పంజాగుట్ట
మైనర్ల ఆగడాలను ఆపేదెలా?
ఈ మధ్యకాలంలో మైనర్ల దూకుడుకు హద్దు అదుపు లేకుండా పోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కళ్లెం వేయడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. కేసుల నమోదు, న్యాయస్థానాలు శిక్షలు విధిస్తున్నా ఆశించిన మార్పు రావట్లేదని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు రోడ్డు ప్రమాద కేసుల్లో 25 మంది మైనర్లు పట్టుబడ్డారు. పిల్లల డ్రైవింగ్పై సుమారు 2700 కేసులు నమోదయ్యాయి.
''మైనర్ల చేతికి వాహనం ఇవ్వడం చట్టరీత్యానేరం. తమ పిల్లలకు డ్రైవింగ్లో నైపుణ్యం ఉందనే నమ్మకంతో తల్లిదండ్రులు ధీమాగా ఉంటారు. కానీ వేగం నియంత్రించలేక ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వారికి వాహనాలు అద్దెకిచ్చినట్లు గుర్తిస్తే నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం. పిల్లల కదలికలను గమనిస్తూ ఏదైనా అనుమానం వస్తే కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి'' - వి. తిరుపతి, ఏసీపీ, కుల్సుంపుర
భారీగా ఈ-చలాన్లు - మూడేళ్ల జైలు శిక్ష
నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై పోలీసు, రవాణాశాఖలు భారీగా జరిమానాలు విధిస్తున్నాయి. రాంగ్రూట్లో ప్రయాణిస్తున్న వారికి, సీటుబెల్టు లేకుండా, ఓవర్లోడ్తో, అధిక ప్రయాణికులతో త్రిబుల్రైడింగ్తో వెళ్తున్న వారికి పెద్దఎత్తున ఈ-చలాన్లు జారీ అవుతున్నాయి. చట్టం ప్రకారం డ్రైవింగ్ లైసెన్సుకు దరఖాస్తు చేసేందుకు 18 ఏళ్లు పూర్తి అవ్వాలి. కానీ ఆ వయసుకు ముందే మైనర్లు వాహనాలు నడుపుతున్నారు. ప్రమాదాల బారిన పడుతూ ప్రాణాల మీదుకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మైనర్లు వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడితే తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకుడితో పాటు మైనర్లకు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తారు. అనంతరం మేజిస్ట్రేట్ రూ.5000 - రూ.25000 వరకు జరిమానా, మూడేళ్లు జైలు శిక్ష విధిస్తారు.
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