ETV Bharat / state

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాత్రపై ఆధారాలు దొరికాయి : డీసీపీ శ్రీనివాస్‌

గండిపేటలో రూ.1500 కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాకు యత్నం - మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, రమేష్‌ పాత్రపై ఆధారాలు దొరికాయని డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ స్పష్టం

Serilingampally DCP Srinivas
Serilingampally DCP Srinivas (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Land Kabza in Gandipet : గండిపేటలో రూ.1500 కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా చేసేందుకు యత్నించారు. ఈ కబ్జాలో ఏపీ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు కీలకంగా వ్యవహరించారు. భూకబ్జా వ్యవహారంలో బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై ఆధారాలు లభ్యమైనట్టు శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. నకిలీ జీవో కోసం రాధాకృష్ణకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు రూ.4 కోట్లు ఇచ్చినట్టు గుర్తించామని డీసీపీ వెల్లడించారు. భూమి క్రమబద్ధీకరించాలని కలెక్టర్‌, సీసీఎల్‌ఏకు దస్త్రాలు వెళ్లినట్టు సృష్టించారని తెలిపారు. రాధాకృష్ణ చెప్పిన విషయాలు, నిమ్మల కుటుంబం చెప్పిన విషయాలు సరిపోలాయని, రాధాకృష్ణ 9 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడని, అతని వద్ద కందుకూరు, అంబర్‌పేటలో స్థల పత్రాలు లభించాయని చెప్పారు. వివిధ నకిలీ సంస్థలను సృష్టించి స్టాంపులు తయారు చేశారని శ్రీనివాస్‌ వెల్లడించారు.

లాయర్‌తో పాటు మరో ఇద్దరి సహకరం : భూమి క్రమబద్ధీకరించాలని కలెక్టర్‌, సీసీఎల్‌ఏకు దస్త్రాలు వెళ్లినట్లు సృష్టించారని డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. ఐఏఎస్‌ అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి ఆర్డర్లు సృష్టించారన్నారు. మొదటి నుంచి జరిగిన ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఆర్డర్లు సీజ్‌ చేశామని చెప్పారు. ఫేక్‌ ఆర్డర్లు తయారీలో రాధాకృష్ణ లాయర్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు సహకరించినట్లు తేలిందని, రాధాకృష్ణ చెప్పిన విషయాలు, నిమ్మల కుటుంబం చెప్పిన విషయాలు సరిపోలాయని తెలిపారు.

రూ.4 కోట్లు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది : బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, రమేష్‌ పాత్రపై ఆధారాలు దొరికాయన్న డీసీపీ రాధాకృష్ణ.. భూమికి సంబంధించిన ఆర్డర్లు తయారు చేశారని స్పష్టం చేశారు. నకిలీ జీవో కోసం రాధాకృష్ణకు రూ.4 కోట్లను బ్రహ్మనాయుడు ఇచ్చారని తెలిపారు. రాధాకృష్ణ లాయర్‌ బృందానికి మరో రూ.4 కోట్లు ఇచ్చినట్లు తెలిసిందని చెప్పారు. నగదు రూపంలో లావాదేవీ జరిగినందున ఎక్కడికి వెళ్లాయో ట్రాక్‌ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

ఐదుగురిని అరెస్టు చేశాం : కేసు నమోదు కాగానే పత్రాలు దాచిపెట్టాలని డ్రైవర్‌ ప్రవీణ్‌కు రాధాకృష్ణ చెప్పారని, పత్రాలు తరలించే క్రమంలో డ్రైవర్‌ ప్రవీణ్‌ను అరెస్టు చేశామని శ్రీనివాస్‌ అన్నారు. ఫోర్జరీ సంతకాలతో సీసీఎల్‌ఏ, హైడ్రా ఆఫీసులు క్లియరెన్స్‌ ఇచ్చినట్లు సృష్టించారని తెలిపారు. రాధాకృష్ణ 9 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడని డీసీపీ తెలిపారు. రాధాకృష్ణకు సంబంధించి కందుకూరు, అంబర్‌పేటలో స్థలాల పత్రాలు లభించాయని, వివిధ నకిలీ సంస్థలు సృష్టించి స్టాంపులు తయారు చేశారని వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఐదుగురిని అరెస్టు చేశామని, ఇదే కేసులో మరో ఐదుగురిని అరెస్టు చేయాల్సి ఉందని తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని వివరించారు.

పలు వస్తువులు స్వాధీనం : ఈ కేసులో ఏ9 రాధాకృష్ణ, ఏ10 ప్రవీణ్‌కుమార్‌ను అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. నిందితుల నుంచి భారీగా నకిలీ జీవో కాపీలు, 12 చెక్‌బుక్‌లు, 10 ఏటీఎం కార్డులు, 12 చెక్‌బుక్‌లు, 3 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 2 ఫోన్లు, 13 స్టాంపులు, 7 బ్యాంకు పాస్‌బుక్‌లు, 10 ఏటీఎం కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు.

రూ.1500 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాకు వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం : డీసీపీ

TAGGED:

GOVERNMENT LAND KABJA IN GANDIPET
YSRCP EX MLA LAND KABZA IN HYD
గండిపేటలో ప్రభుత్వ భూమి స్వాహా
GANDIPET LAND SCAM
YSRCP LEADER CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.