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పరవాడ ఫార్మాసిటీలో వరుస ప్రమాదాలు - భయాందోళనలో కార్మికులు

ఫార్మాసిటీలో గత మూడు రోజులుగా వరుసగా ప్రమాదాలు - సేఫ్టీ ఆడిట్లు, ఫైర్ సేఫ్టీ తనిఖీలు, ప్రమాద నివారణ డ్రిల్లులు నిర్వహించడం లేదంటున్న కార్మిక సంఘాలు - భద్రతా నిబంధనలు పాటించేలా చూడాలని విజ్ఞప్తి

Fire Accident At Sri Sai Chandana Pharma Parawada
Fire Accident At Sri Sai Chandana Pharma Parawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:50 PM IST

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Fire Accident At Sri Sai Chandana Pharma Parawada : అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలోని శ్రీ సాయి చందన ఫార్మా కంపెనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దాదాపు 10 ఫైర్ ఇంజన్లను రంగంలోకి దించారు.

గంటల తరబడి శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రమాద సమయంలో కంపెనీ ఆవరణలో భారీగా పొగ వ్యాపించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

పరవాడ ఫార్మాసిటీలో వరుస ప్రమాదాలు - శ్రీ సాయి చందన ఫార్మాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ETV Bharat)

సేఫ్టీ ఆడిట్లు జరగకపోవడమే కారణమా? : రాంకీ ఫార్మాసిటీలో గత మూడు రోజులుగా వరుసగా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ప్రమాదంలో యాసిడ్ చిందడంతో ఇద్దరు కార్మికులు గాయపడగా, నిన్న మరో కంపెనీలో విషవాయువులు లీకై ఓ కార్మికుడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నాడు. తాజాగా సాయి చందన ఫార్మాలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో ఫార్మాసిటీ భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

ఫార్మా పరిశ్రమల్లో క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాల్సిన సేఫ్టీ ఆడిట్లు, ఫైర్ సేఫ్టీ తనిఖీలు, ప్రమాద నివారణ డ్రిల్లులు సక్రమంగా జరగడం లేదని కార్మిక సంఘాల నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. రసాయనాల నిల్వ, ప్రమాదకర పదార్థాల నిర్వహణ, గ్యాస్ లీకేజీల నివారణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కార్మికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే వ్యవస్థలను కంపెనీలు కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం : ఫార్మా కంపెనీలు తప్పనిసరిగా అగ్నిమాపక వ్యవస్థలను ఎప్పటికప్పుడు పనిచేసే స్థితిలో ఉంచడం, ఆటోమేటిక్ ఫైర్ అలారమ్‌లు, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్‌లు, గ్యాస్ డిటెక్షన్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయడం, కార్మికులకు తరచూ భద్రతా శిక్షణ ఇవ్వడం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై అవగాహన కల్పించడం వంటి చర్యలను మరింత కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

వరుస ప్రమాదాల నేపథ్యంలో ఫార్మాసిటీలోని అన్ని పరిశ్రమల్లో సమగ్ర సేఫ్టీ ఆడిట్ నిర్వహించి, భద్రతా నిబంధనలు పాటించని సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మిక సంఘాలు, స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. కార్మికుల ప్రాణ భద్రతకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

గత నెల విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్​లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 9 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, పలువురు కార్మికులకు గాయాలయ్యాయి. ఎస్‌ఎంఎస్-2, ఎస్‌టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్‌జీలో పెద్ద మొత్తంలో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చేలరేగడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇలా అనేక చోట్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకునేవారే కరవయ్యారు. ఈ విధంగా పరిశ్రమల్లో జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కార్మికులు కోరుతున్నారు.

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