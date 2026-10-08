'సెన్స్ మైండ్స్ 360' - పరిశ్రమల్లో ప్రమాదాలు నివారించేలా చక్కా మోహనరావు ఆవిష్కరణ
SENSE MINDS 360 పరిశ్రమలలో వివిధ కారణాలతో తరచుగా ప్రమాదాలు సంభవించి, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లుతుంటుంది. దీని కోసం చక్కా మోహన రావు ముందస్తు హెచ్చరిక జారీ చేయగల ఒక పరికరాన్ని రూపొందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:31 PM IST
Sense Minds 360 : పరిశ్రమలలో వివిధ కారణాల వల్ల తరచుగా ప్రమాదాలు సంభవించి, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లుతుంటుంది. దీనిపై ఆందోళన చెందిన చక్కా మోహన రావు ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలని భావించారు. తన స్నేహితులతో కలిసి, ముందస్తు హెచ్చరిక జారీ చేయగల ఒక పరికరాన్ని ఆయన రూపొందించారు. ఈ పరికరం ఇప్పుడు పారిశ్రామిక రంగానికి ఒక వరంగా మారింది. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ అచీవర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు లభించింది. దీన్ని త్వరలో దిల్లీలో అందించనున్నారు. రతన్టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ నిర్వహించిన హ్యాక్థాన్లోనూ ద్వితీయ స్థానం సాధించింది.
ఏక్షణమైనా తీవ్ర ప్రమాదం : పరిశ్రమల్లో పలు యంత్రాలు, రసాయనాలతో కూడిన ప్లాంట్లు నిరంతరం పని చేస్తుంటాయి. చిన్న పాటి లోపాలతో ఏక్షణమైనా తీవ్ర ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. స్మార్ట్ వాచ్ మనిషి ఆరోగ్యాన్ని పసిగట్టినట్లే యంత్రాలకు ఒక సెన్సర్, ఐవోటీ గేట్వేను అనుసంధానిస్తే ముప్పును ముందుగానే గుర్తించొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్ యశ్వంత్, ఐవోటీ ఇంజినీర్ ఈశ్వర్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కృష్ణ చైతన్య, డేటా ఇంజినీర్ మణి, డెవలపర్ శ్రీచరణ్తో కలిసి సెన్స్ మైండ్స్ 360 ఐవోటీ గేట్వే పరికరాన్ని రూపొందించారు.
ఐవోటీ గేట్వేకి అనుసంధానం : పరిశ్రమలో వివిధ సెన్సార్ల నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ని యూఎస్బీ కన్వర్టర్ ద్వారా ఐవోటీ గేట్వేకి అనుసంధానిస్తారు. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి 15 క్షణాలకు ఒకసారి డేటాని ఆ పరికరం సేకరించి విశ్లేషిస్తుంది. ఇందులో కొన్ని గణాంకాలు కీలకం. 20- 40 మధ్యకి చేరితే హెచ్చరిస్తుంది. గ్యాస్ లీకేజీలు, ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పెరిగితే క్షణాల వ్యవధిలో వాట్సప్, ఈ-మెయిల్ ద్వారా హెచ్చరికలు పంపు తుంది. డివైస్ ఆగి పోతే డాష్బోర్డులో ఆఫ్లైన్ స్టేటస్ చూపించి తీవ్ర నష్టం జరగకుండా అప్రమత్తం చేస్తుంది.
స్టార్టప్తో యువతకు ఉపాధి : శ్రీకాకుళం జిల్లా చెట్లతాండ్రకు చెందిన మోహనరావు డేటా సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ తరువాత విశాఖలోని సీతమ్మధారలో ఏఐ స్మార్ట్ లైవ్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. కృత్రిమ మేధపై ఏయూలో పరిశోధన చేసే అవకాశం వచ్చినా స్టార్టప్తో యువతకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఆశయంతో ముందడుగు వేశారు. డేటా సైన్స్లో తనకున్న అనుభవంతో పారిశ్రామిక రంగంలో సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కార్మికుల ఉపాధి కూడా ప్రమాదంలో : "మా సంస్థ విశాఖ, పరవాడ, పైడిభీమవరం, అచ్యుతాపురంలోని కొన్ని పరిశ్రమల్లో ఈ డివైస్ను ఏర్పాటు చేసి ప్రయోగాత్మక పరిశీలన చేస్తున్నాం. పరిశ్రమల్లో రికార్డులన్నీ ఇప్పటివరకు కాగితాల మీద రాసేవారు. దీంతో ఏదైనా అగ్నిప్రమాదం జరిగితే అవన్నీ బూడిదైపోయి విచారణకు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించేవి కావు. సెన్స్ మైండ్స్ 360 ప్రతి క్షణానికి చెందిన డేటాను డిజిటల్ క్లౌడ్లో భద్రపరుస్తుంది. ఏదైనా పరిశ్రమలో ఒక మిషనరీ ఆగిపోతే కేవలం ఉత్పత్తి మాత్రమే కాదు అక్కడ పని చేసే కార్మికుల ఉపాధి కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. ఈ నష్టాన్ని నివారించడమే లక్ష్యంగా మా టీం ఈ ప్రాజెక్టుని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది" అని ఏఐ స్మార్ట్ లైవ్ సొల్యూషన్స్ ఫౌండర్ మోహనరావు అన్నారు.
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