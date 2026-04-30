19 పేజీల డెత్ నోట్, కన్నీళ్లు పెట్టించే నిజాలు - సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఆత్మహత్య కేసులో సంచలనం
భార్య వివాహేతర సంబంధం వల్ల మనస్తాపానికి గురై సీతారామ్ ఆత్మహత్య - తన ఆత్మహత్యకు భార్య కారణమని సూసైడ్ నోట్ రాసిన సీతారామ్ - ఫిబ్రవరి తొలివారంలో హుస్సేన్సాగర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సీతారామ్రెడ్డి
Published : April 30, 2026 at 8:29 PM IST
Software Engineer Sitharam Reddy Death Case : హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సీతారామ్ రెడ్డి ఆత్మహత్య ఉదంతం ఇప్పుడు పెను సంచలనంగా మారింది. తన కుమారుడి మరణానికి కోడలి వివాహేతర సంబంధమే కారణమంటూ మృతుడి తండ్రి చేస్తున్న ఆరోపణలు నగరంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. నగరంలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి సీతారామ్ రెడ్డి ఆత్మహత్య కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో హుస్సేన్ సాగర్లో దూకి ప్రాణాలు తీసుకున్న సీతారామ్ రెడ్డి మరణంపై ఆయన తండ్రి తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన కుమారుడి మరణానికి కోడలు రేణుకకు ఉన్న వివాహేతర సంబంధాలే కారణమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
19 పేజీల డెత్ నోట్, కన్నీళ్లు పెట్టించే నిజాలు : సీతారామ్ రెడ్డి ఆత్మహత్యకు ముందు రాసిన 19 పేజీల సూసైడ్ నోట్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో కీలకంగా మారింది. తన చావుకు భార్య రేణుక ప్రవర్తనే కారణమని ఆయన ఆ లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. భార్య వేధింపులు, ఆమె పరాయి వ్యక్తులతో కొనసాగిస్తున్న సంబంధాల వల్ల తలెత్తిన మనస్తాపంతోనే తాను ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు సీతారామ్ రెడ్డి ఆవేదన చెందినట్లు సమాచారం.
నా కుమారుడు కృంగిపోయాడు : మృతుడి తండ్రి వేంకటేశ్వర రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. "నా కొడుకు ఎంతో కష్టపడి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఎదిగాడు. కానీ భార్య మోసం చేయడంతో మానసికంగా కృంగిపోయాడు. 19 పేజీల లేఖలో తన బాధనంతా వివరించాడు" అని పేర్కొన్నారు. సీతారామ్ రెడ్డి భార్య రేణుకను ఉరిశిక్ష వేయాలని, ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని, ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా చట్టం ముందు నిలబడాలని, ఒక నిండు ప్రాణం బలి కావడానికి కారణమైన వారిని వదిలిపెట్టకూడదని కోరారు.