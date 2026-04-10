ముంచేస్తోన్న డ్రగ్స్ - పల్లెల్లోనూ పెరిగిన గంజాయి వినియోగం - ఈగల్ ఫోర్స్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు
పల్లెల్లోనూ విరివిగా గంజాయి సరఫరా - మత్తుకు బానిసవుతున్నవారిలో 35 ఏళ్ల లోపు వారే అధికం - అవగాహన లేక పెరుగుతున్న మత్తు వినియోగం - విద్యాభ్యాసం నుంచే అవగాహన కల్పించాలంటున్న నిపుణులు
Published : April 10, 2026 at 4:50 PM IST
Eagle Force Survey On Drugs Users : రంగుల కలలతో సాగిపోవాల్సిన యువత ప్రస్తుతం మత్తు ఊబిలో కూరుకుపోతోంది. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాల్సిన వయస్సులో మత్తుకు బానిసవుతున్నారు. ఒకప్పుడు మహానగరాలకే పరిమితమైన మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం నేడు పల్లెలకు కూడా ఎగబాకుతోంది. మత్తు సామ్రాజ్యాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించేందుకు రంగంలోకి దిగిన ఎలైట్ యాక్షన్ గ్రూప్ ఫర్ డ్రగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈగల్) ఫోర్స్ తాజా సర్వేలో సంచలన విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఇంతకీ సర్వేలో వెలువడిన విషయాలేంటి ? మత్తు పదార్థాలకు బానిసవుతున్న వారిలో ఎక్కువగా ఎవరున్నారు? వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ వయస్సు వారే అధికంగా : గంజాయి మత్తు ఇప్పుడు ఒక మహమ్మారిలా వ్యాపిస్తోంది. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా తెలంగాణను కమ్మేస్తోంది. ముఖ్యంగా యువత ఈ డ్రగ్స్ రక్కసి కోరల్లో చిక్కుకుని విలవిల్లాడుతున్నారు. డ్రగ్స్ అంటే ఖరీదుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. హెరాయిన్, కొకైన్ వంటి మత్తు పదార్థాలు కొనడం సామాన్యులకు వీలుకాని పని. కానీ, మత్తు మాఫియా తక్కువ ధరకు లభించే గంజాయిని విచ్చలవిడిగా సరఫరా చేస్తోంది. ఒకప్పుడు నగరాలకే పరిమితమైన ఈ మత్తు పదార్థం ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలకూ పాకింది. ప్రధానంగా 26 నుంచి 35 ఏళ్ల లోపు ఉన్న యువతే ఎక్కువగా గంజాయి మత్తుకు బానిసలవుతున్నారని ఈగల్ ఫోర్స్ తాజా సర్వేలో వెల్లడైంది.
అల్ఫ్రాజోలం తయారీపై ఉక్కుపాదం : ఈ మత్తు సామ్రాజ్యాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించేందుకు 2023లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరోనే కొన్ని నెలల కిందట ఈగల్ ఫోర్స్గా రూపాంతరం చెందింది. గోవా, దిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు లాంటి మెట్రో నగరాల నుంచి వస్తున్న ఖరీదైన మత్తు పదార్థాలపై నిఘా పెడుతూనే, మరోవైపు ఒడిశా నుంచి తెలంగాణ పల్లెల్లోకి చొరబడుతున్న గంజాయి మూలాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. హైదరాబాద్ శివార్లలో అక్రమంగా సాగుతున్న అల్ఫ్రా జోలం తయారీ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దాడులు నిర్వహిస్తూ, డ్రగ్స్ సఫ్లయర్స్తో పాటు వినియోగదారులను పదుల సంఖ్యలో అరెస్ట్ చేస్తోంది.
వినియోగిస్తున్న వారే ఎక్కువ : ఈగల్ ఫోర్స్ పట్టుకున్న నిందితుల వివరాలు, వారి నేపథ్యాలు చూస్తే ఎవరైనా విస్తు పోవాల్సిందే! మూడేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన దాడుల్లో ఏకంగా 21,201 మంది నిందితులు పోలీసులకు చిక్కారు. ఇందులో 639 మంది మహిళలు కూడా ఉండటం గమనార్హం. పట్టుబడిన వారిలో 35.19 శాతం మంది డ్రగ్స్ వినియోగదారులే కావడం గమనించాల్సిన విషయం.
ఉన్నత చదువులు చదివిన వారూ : పట్టుబడిన డ్రగ్స్ సఫ్లయర్స్, వినియోగదారుల్లో తెలంగాణకు చెందిన వారు 16,592 మంది ఉన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర నేరస్థులు 4,544 మంది కాగా, అంతర్జాతీయ నేరస్థులు 65 మంది ఉన్నారు. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లు 11,682 మంది, ప్రాథమిక విద్య చదివిన వారు 2,820 మంది, సెకండరీ విద్య చదివిన వారు 2,502 మంది ఉన్నారు. ఉన్నత చదువులు చదివిన గ్రాడ్యుయేట్లు 3,307 మంది, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు 890 మంది కూడా ఈ డ్రగ్స్ ఊబిలో చిక్కుకున్నట్లు ఈగల్ సర్వే స్పష్టం చేస్తోంది.
విద్యా బోధనలో భాగం కావాలి : మత్తు పదార్థాల వల్ల కలిగే దుష్ఫరిణామాలపై యువతకు సరైన అవగాహన లేకపోవడంతోనే యువత మత్తుకు బానిసవుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు కేవలం దాడులకే పరిమితం కాకుండా, ప్రమాదకర మత్తు పదార్థాల గురించి విద్యాభ్యాసంలోనే అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలను అందరికీ చేరేటట్లు ప్రభుత్వం, పోలీసులు, మీడియా విపరీతంగా అవగాహన తీసుకురావాలి. దీనిపై విద్యాభ్యాసంలోనే ప్రాథమిక, ఉన్నత, కళాశాల స్థాయిల్లో ప్రత్యేక పాఠాలు బోధించాలి. విద్యార్థులు మార్కుల కోసం చదువుతారు. దీంతో పొరపాటున ఎవరైనా డ్రగ్స్ తీసుకొమ్మని చెప్పినప్పుడు, అది మంచిది కాదన్న విషయం తెలసే అవకాశం ఉంది. దీన్ని అరికట్టాలంటే ఓ ప్రత్యేక కోర్టు ఉండి తీరాలి. షార్ట్ ఫిలిమ్స్, నాటకాల ద్వారా దీని గురించి అవగాహన కల్పిస్తే వినియోగం తగ్గొచ్చు" - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ
