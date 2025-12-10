నీ తండ్రినే ఎన్కౌంటర్ చేయించా నువ్వెంత? - రియల్టర్ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు
రియల్టర్ హత్యకు దారితీసిన రెండేళ్ల నాటి వివాదం - నిందితుడు చందన్సింగ్ కొన్నేళ్ల క్రితం రెజ్లింగ్ క్రీడాకారుడని తేల్చిన పోలీసులు - నగరంలో కలకలం సృష్టించిన రియల్టర్ హత్య
Published : December 10, 2025 at 4:29 PM IST
Realtor Murder Case Update In Hyderabad : రాజధాని హైదరాబాద్లోని జవహర్నగర్లో రియల్టర్ గంటా వెంకటరత్నం దారుణ హత్య వెనక సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు చందన్సింగ్ కొన్నేళ్ల క్రితం రెజ్లింగ్ ఆటగాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. రెండేళ్ల క్రితం ఒక భూ వ్యవహారం, బ్యాంకు లోన్ వ్యవహారంలో వెంకటరత్నం, చందన్సింగ్ ఇరుపక్షాల తరఫున జోక్యం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తన తండ్రి మరణానికి ప్రధాన కారణం వెంకటరత్నం అని చందన్సింగ్ తెలుసుకున్నాడు. అప్పటినుంచి కక్షతో రగిలిపోతూ 3 నెలల పాటు గట్టి నిఘాతో రెక్కీ చేసి స్నేహితులతో కలిసి వెంకటరత్నంను అంతమొందించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
రౌడీషీటర్కు అనుచరుడిగా వెంకటరత్నం : బ్యాంకు రుణం విషయంలో గొడవ, నగరంలో రియల్టర్గా చలామణి అవుతున్న గంటా వెంకటరత్నం(54) దశాబ్దాల క్రితమే హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చాడు. పాతబస్తీకి చెందిన రౌడీషీటర్ సుదేశ్సింగ్ అనే వ్యక్తి ఇతడు ప్రధాన అనుచరుడిగా ఉండేవాడు. అతడి ఎన్కౌంటర్ తర్వాత వెంకటరత్నం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేశాడు. రెండేళ్ల క్రితం ఒక స్థలం, బ్యాంకు రుణం విషయంలో వెంకటరత్నం అనుచరులకు గోషామహల్కు చెందిన కొందరితో తీవ్ర వివాదం ఏర్పడింది.
మీ నాన్న ఎన్కౌంటర్కు సమాచారం నేనే ఇచ్చా : ఈ వివాదంలో జుమ్మేరాత్బజార్కు చెందిన చందన్సింగ్ జోక్యం చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వెంకటరత్నం చందన్సింగ్కు కాల్ చేసి ఫోన్లో మాట్లాడాడు. వివాదం పరిష్కరించే క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి సుదేశ్సింగ్ ఎన్కౌంటర్కు సమాచారం ఇచ్చింది తానేనని వెంకటరత్నం ఒక్కసారిగా చెప్పాడు. నీ తండ్రినే ఎన్కౌంటర్ చేయించా నీకూ అదే పరిస్థితి వస్తుందని చందన్సింగ్ను హెచ్చరించాడు.
దీంతో చందన్సింగ్ తన బంధువులు ఇతరుల ద్వారా సుదేశ్సింగ్ ఎన్కౌంటర్, ఇతర పరిణామాల గురించి తెలుసుకుని వెంకటరత్నంపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. దీనికి తోడు సుదేశ్సింగ్ కొన్ని ఆస్తులకు బినామీగా వెంకటరత్నం ఉండేవాడని, తన తండ్రి ఆస్తుల్ని ఇతడు స్వాధీనం చేసుకున్నాడని మరింత కోపం రగిలిపోయాడు. దీనికి తోడు ఓ వేడుకలో వెంకటరత్నం 2001లో జరిగిన సుదేశ్సింగ్ ఎన్కౌంటర్ గురించి కొద్ది మంది దగ్గర ప్రస్తావించిన సంభాషణ ఇతడికి తెలిసింది. వెంకటరత్నం తనను చంపడానికంటే ముందు అతడిని తానే హతమార్చాలని చందన్సింగ్ ఆరునెలల క్రితం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడు.
స్నేహితులతో రెక్కీ నిర్వహించిన చందన్సింగ్ : 3 నెలల నుంచి చందన్సింగ్ తన స్నేహితులతో జవహర్నగర్లోని సాకేత్కాలనీ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో రెక్కీ చేశాడు. వెంకట నారాయణ, కె.నరేశ్ కుమార్, ఈషాన్ శర్మ, మధుబన్కాలనీకి చెందిన ఎన్.పవన్కుమార్, పురానాపూల్కు చెందిన ఆటోడ్రైవరు నర్సింగ్తో కలసి సోమవారం అమలు చేశాడు. చందన్సింగ్ ఒకప్పుడు రెజ్లింగ్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడని ఆ తర్వాత అతనికి అవకాశాలు రాకపోవడంతో సొంతంగా ఆటోగ్యారేజీ నడిపిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
డిసెంబర్ 8న ఉదయం తన కుమార్తెను బస్సు ఎక్కించి స్కూటీపై వెళ్తున్న రియల్టర్ వెంకటరత్నం (46)ను వెంబడించి మరీ అతి కిరాతకంగా హతమార్చడంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది. నడిరోడ్డుపై కత్తులతో పొడిచి తుపాకీతో కాల్చి మరీ చంపడంతో నగరం ఉలిక్కిపడిన విషయం తెలిసిందే.
