ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - ప్రణయ్‌ ప్రకాష్‌ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో ఏ-52 ప్రణయ్‌ ప్రకాష్‌ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సిట్ - కిక్‌బ్యాక్‌లు ఇచ్చిన కంపెనీలకే మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు కేటాయించినట్లు గుర్తింపు

AP_Liquor_Scam
AP_Liquor_Scam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 10:26 PM IST

4 Min Read
Sensational Details in Pranay Prakash Remand Report: లిక్కర్ స్కామ్​లో తవ్వినకొద్దీ అక్రమాలు బయటపడుతున్నాయి. లంచాల సొత్తులో కొంత ఎన్నికల్లో పంపిణీ చేయగా మరికొంత వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఫండ్‌కు చేరినట్లు సిట్ వెల్లడించింది. ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ సమీపంలో డెన్‌ ఏర్పాటు చేసి నిర్వహణ బాధ్యతలు ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌కు అప్పగించినట్లు సిట్ పేర్కొంది. డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల ప్రతినిధులు లంచాల సొమ్మును అక్కడికే చేర్చినట్లు సిట్ గుర్తించింది. అక్కడి నుంచే చెవిరెడ్డి ‘వార్‌రూమ్‌’కు అటు నుంచి ఎన్నికల్లో పంపిణీకి వెళ్లినట్లు ప్రణయ్ ప్రకాశ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ వెల్లడించింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన లంచాల సొత్తులో కొంత మొత్తాన్ని ఆ పార్టీ గత ఎన్నికల్లో పంపిణీకి వెచ్చించిందని సిట్‌ తేల్చింది. అందుకు వీలుగా ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ సమీప ల్యాండ్‌మార్క్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌ 312 ఫ్లాట్‌లో లంచాల సొమ్ము డెన్‌ ఏర్పాటు చేసుకుందని గుర్తించింది. ఈ లంచాల సొత్తును వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఫండ్‌గా వెళ్లినట్లు తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాలో కీలక వ్యక్తి ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డికి ఐఐటీలో క్లాస్‌మేటైన ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ను ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి బృందం ఈ లంచాల డెన్‌కు నిర్వాహకుడిగా నియమించిందని వెల్లడించింది.

ట్రాన్సిట్‌ వారెంట్‌పై విజయవాడకు: మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల ప్రతినిధులు ఈ ఫ్లాట్‌లోనే లంచాల సొమ్మును ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌కు అందజేసేవారని నిర్ధారించింది. ప్రకాశ్‌ ఆ సొత్తును భద్రపరిచి చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి దగ్గర పనిచేసే బాలాజీకుమార్‌ యాదవ్, నవీన్‌కృష్ణ, గన్‌మన్‌ గిరిబాబులకు అందించేవారని తేల్చింది. వారు ఆ సొమ్మును చెవిరెడ్డి ‘వార్‌రూమ్‌’కు తొలుత చేర్చేవారని అక్కడి నుంచి ఎన్నికల్లో పంపిణీ కోసం వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు అందజేసేవారని నిగ్గుతేల్చింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ కీలకపాత్ర పోషించినట్లు గుర్తించింది. ఈ నెల 2న భారత్‌-నేపాల్‌ సరిహద్దుల్లోని సొనౌలి వద్ద ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ను అరెస్టుచేసిన సిట్‌ అధికారులు అతన్ని ట్రాన్సిట్‌ వారెంట్‌పై విజయవాడకు తీసుకొచ్చి ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు.

ఈ కేసులో ఆయన ప్రమేయాన్ని వివరిస్తూ రిమాండ్‌ రిపోర్టు దాఖలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కోసం పనిచేస్తున్నానని చెప్పి ప్రణోయ్‌ ప్రకాశ్‌ ఫ్లాటు అద్దెకు తీసుకుని దాన్ని మద్యం లంచాల సొమ్ము భద్రపరిచే డెన్‌గా మార్చారు. డిస్టిలరీల ప్రతినిధులు నగదుతో నింపిన అట్టపెట్టెలు, బ్యాగులను తీసుకొచ్చి ఈ ఫ్లాట్‌లోనే ప్రణోయ్‌ ప్రకాశ్‌కు అప్పగించేవారు. రిమాండ్ రిపోర్టు ప్రకారం ఆ సొత్తును పెద్ద పెద్ద బ్యాగుల్లో నింపి 2 రోజులకోసారి చెవిరెడ్డి మనుషుల ద్వారా ఆయన ‘వార్‌ రూమ్‌’కు పంపేవారు. ఈ విషయాలేవీ బయటకు చెప్పొద్దంటూ అప్పుడప్పుడు వాచ్‌మెన్‌కు రూ.1,000 చొప్పున ఇచ్చేవారు.

తాడేపల్లి డెన్‌కు డబ్బు: డబ్బు తరలింపు మొత్తం రాత్రిళ్లే జరిగేది. ఇదంతా ప్రభుత్వంలో సీనియర్‌ అధికారుల డబ్బని ఈ విషయం ఎవరితోనూ చెప్పొద్దని తన సహాయకులను ఆదేశించేవారు. హైదరాబాద్‌లోని లంచాల డెన్‌ల నుంచీ తాడేపల్లి డెన్‌కు ఎప్పటికప్పుడు డబ్బు వచ్చేది. తమ ఫ్లాట్‌ను మద్యం లంచాలు భద్రపరిచే డెన్‌గా వాడుతున్నారని గుర్తించిన తర్వాత దాని యజమానులు ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ను ఖాళీ చేయించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల కోడ్‌ అమల్లో ఉన్న సమయంలో బీరా 91 బ్రాండ్‌కు లంచాల సొమ్ము కోటిని ఆ బ్రాండ్‌ ప్రతినిధి గుండం కృష్ణారెడ్డి ఫ్లాట్‌లో ప్రణోయ్‌ ప్రకాశ్‌కు అప్పగించారు. పీవీ డిస్టిలరీస్‌ ప్రతినిధి రాజేష్‌ 2024 మార్చి- ఏప్రిల్‌ మధ్య 7-8 సార్లు కోట్లలో లంచాల సొమ్ము ప్రణోయ్‌ ప్రకాశ్‌కు ముట్టజెప్పారు.

దొడ్డి నరేంద్ర అనే మరో వ్యక్తి నగదుతో కూడిన 5 అట్టపెట్టెలను బీఎండబ్ల్యూ కార్లలో తీసుకొచ్చి ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌కు అప్పగించారు. సాక్షులు తమ వాంగ్మూలాల్లో ఈ వివరాలన్నీ వెల్లడించారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు, లంచాల నెట్‌వర్క్‌లో కీలక పాత్రధారైన బూనేటి చాణక్య ఆదేశాల మేరకే ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ 2023 జూన్‌లో తాడేపల్లిలో ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకున్నాడు. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు లంచాలు చెల్లించిన డిస్టిలరీలు, కంపెనీల బ్రాండ్లే ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాల్లో అమ్మేలా ఏర్పాటుచేసిన ఫీల్డ్‌ మానిటర్స్‌ ప్రాజెక్టు బాధ్యతలన్నీ ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ చూసేవాడు. ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డికి సంబంధించిన పీకే కార్పొరేషన్‌ ఈ ఫీల్డ్‌ మానిటర్స్‌ ప్రాజెక్టును నిర్వహించేది.

ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేస్తానని బెదిరింపులు: ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాల్లో పనిచేసే సేల్స్‌మెన్, సూపర్‌వైజర్లతో ప్రతినెలా జరిగే కాన్ఫరెన్స్‌ కాల్స్‌లో ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ ప్రత్యేకాధికారి సత్యప్రసాద్, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు బూనేటి చాణక్యతో కలిసి ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ పాల్గొనేవారు. అదాన్, లీలా, ఎస్‌ఎన్‌జే బ్రాండ్లే అమ్మాలని, తన ఆదేశాలు పాటించకపోతే ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేస్తానని కాల్స్‌లోనే బెదిరించేవార సిట్ రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించింది.

సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ను విదేశాలకు పంపేసింది. ఆ విమాన టికెట్లు, ఇతర ఖర్చులన్నీ రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పీఏ దిలీప్‌ పెట్టుకున్నారు. తర్వాత ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌ దుబాయ్, థాయ్‌లాండ్, టాంజానియా, జింబాబ్వే తదితర దేశాలు తిరిగారు. ఈ ఖర్చులూ రాజ్‌ కెసిరెడ్డి భరించేవారు. ఎన్నికల తర్వాత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి టాంజానియా వెళ్లి ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌తో భేటీ అయ్యారు. తాడేపల్లి లంచాల డెన్‌ గురించి, ఎన్నికల ఫండింగ్‌ గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దని ఆదేశించారు. ఆఫ్రికాలో మైనింగ్‌ కంపెనీలు పెట్టాలనుకుంటున్నట్లు ప్రణయ్‌ ప్రకాశ్‌తో చెప్పి వాటి గురించి చర్చించారని సిట్ పేర్కొంది. ప్రణయ్ ప్రకాశ్​కు ఈ నెల 13 వరకు రిమాండ్ విధించిన న్యాయస్థానం గుంటూరు జిల్లా జైలుకు తరలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

