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మెడికోలకు అలర్ట్​ - సీనియర్లు బీకేర్ ఫుల్, ర్యాగింగ్​ మానాలి - లేకపోతే నష్టపోయేది మీరే!

వైద్య కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును, వారి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసే ఒక ప్రధాన సమస్య. ప్రొఫెసర్లు, కళాశాల యాజమాన్యాలు సీనియర్లు ర్యాగింగ్‌కు దూరంగా ఉండాలని, జూనియర్లకు మెంటర్లుగా మారాలని సూచిస్తున్నారు.

Stop Ragging In Medical Colleges
మెడికల్ కాలేజీలో సీనియర్లు ర్యాగింగ్​కు దూరంగా ఉండాలి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 4:01 PM IST

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Stop Ragging In Medical Colleges : వైద్య వృత్తి అత్యంత చాలా పవిత్రమైనది. ఈ వృత్తిలో ఉన్నవారు సమాజంలో గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతారు. అయినప్పటికీ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో డాక్టర్లు కావాలనుకునేవారు ర్యాగింగ్ పేరుతో జూనియర్లను వేధించడం లేదా హింసించడం ఘటనలు ఏటా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల ప్రవేశ ప్రక్రియ ముగిసింది. అన్ని వైద్య కళాశాలలు ఈ వారం తరగతులను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్లు అప్రమత్తమై ర్యాగింగ్‌కు దూరంగా ఉండటం, దానికి బదులుగా తమ జూనియర్లకు మార్గనిర్దేశం చేయడం చాలా అవసరమని ప్రొఫెసర్లు, కళాశాల యాజమాన్యాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

తప్పనిసరిగా ఫౌండేషన్ కోర్సు

రాష్ట్రంలో 65 ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలు, 13 దంత వైద్య కళాశాలలు ఉన్నాయి. మొదటి సంవత్సరం తరగతులు ప్రారంభమైనప్పుడు, కళాశాలల యాజమాన్యాలు 'ఫౌండేషన్ కోర్సు'ను నిర్వహిస్తాయి. ఈ కోర్సు ర్యాగింగ్, సంబంధిత చట్టాల గురించి విద్యార్థులలో అవగాహన కల్పిస్తుంది. తాము ర్యాగింగ్‌ జోలికి వెళ్లమని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రకటనలు తీసుకుంటారు. ఈ కోర్సు ఫిర్యాదులు నమోదు చేసే విధానాలను కూడా వివరిస్తుంది. దీంతో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ర్యాగింగ్ లేదా వేధింపులకు గురైనప్పుడు సహాయం ఎలా పొందాలో తెలుస్తుంది.

మెంటార్​ల ద్వారా భరోసా

  • ఈ సంవత్సరం కాళోజీ విశ్వవిద్యాలయం ర్యాగింగ్‌ను అరికట్టడానికి ఒక ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంది. ప్రతి కళాశాలలో ఒక నిర్దిష్ట విద్యార్థుల బృందానికి ఒక అధ్యాపకుడు మార్గదర్శకుడిగా వ్యవహరించాలనే విధానాన్ని ఇది ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థులు తమ సీనియర్ల నుంచి ఎదుర్కొన్న ఏవైనా వేధింపుల గురించి తమ మెంటార్​లకు తెలియజేయవచ్చు. వారు విద్యార్థులకు భరోసా ఇచ్చి, సమస్యను పరిష్కరించడానికి చొరవ తీసుకుంటారు.
  • దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్ ఘటనలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ దురాచారాన్ని అరికట్టడానికి జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్​ఎంసీ) అనేక చర్యలను అమలు చేసింది. ర్యాగింగ్ బాధితులైన విద్యార్థులు నేరుగా (ఎన్​ఎంసీ) వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఫిర్యాదులు నమోదు చేసుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పించింది. ఎన్​ఎంసీ వివరాలు రహస్యంగా పెట్టి తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.

కఠినమైన చర్యలు తప్పవు

  • ర్యాగింగ్ ఘటనలు పరిశీలిస్తే సీనియర్లు తరచుగా జూనియర్లను వివిధ రకాలుగా వేధిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. గత సంవత్సరం ఉస్మానియాలోని ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాలలో జూనియర్లను వేధించినందుకు 12 మంది చివరి సంవత్సరం బీడీఎస్ విద్యార్థులపై పోలీసులు ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్టాల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
  • వరంగల్‌లోని కాకతీయ వైద్య కళాశాల ర్యాగింగ్ నిరోధక కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ఏడుగురు విద్యార్థులను ఒక సంవత్సరం పాటు తరగతుల నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.
  • నాగర్‌కర్నూల్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో గతేడాది నలుగురు ద్వితీయ సంవత్సరం ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులను రెండు నెలల పాటు తరగతులకు హాజరు కాకుండా సస్పెండ్ చేశారు. అనేక ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో కూడా ర్యాగింగ్ ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఈసారి ర్యాగింగ్‌ను అరికట్టడానికి మేం పటిష్టమైన చర్యలు అమలు చేస్తున్నాం. ర్యాగింగ్‌ను నివారించడానికి ఇటీవల అన్ని కళాశాలల ప్రిన్సిపాల్‌లతో సమావేశమై ఆదేశాలు జారీ చేశాం. మెంటార్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌ను కఠినంగా అమలు చేయాలని, ఒక్క ర్యాగింగ్ ఘటన కూడా జరగకుండా చూడాలని యూనివర్సిటీ స్పష్టం చేసింది. ర్యాగింగ్‌కు పాల్పడినట్లు తేలితే ఎవరినీ ఉపేక్షించేది లేదు - ప్రొఫెసర్ కె. రమేష్ రెడ్డి, ఉప కులపతి, కాళోజీ యూనివర్సిటీ, వరంగల్

పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చేది సీనియర్లే

జూనియర్లు తరగతులకు హాజరు కావడం ప్రారంభించగానే, తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి సీనియర్లు వారిని వేధిస్తుంటారు. ఒకటి రెండు రోజులు వారిపై పెత్తనం చేసినా ర్యాగింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని విద్యార్థులు గ్రహించాలని ప్రొఫెసర్లు చెబుతున్నారు. ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్టాల ప్రకారం, కళాశాల నుంచి సస్పెండ్, పోలీసు కేసు నమోదు, మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష రూ.25,000 వరకు జరిమానా వంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.

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మెడికల్ కాలేజీలో ర్యాగింగ్
STOP RAGGING IN MEDICAL COLLEGES

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