విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పులు! - ప్రైవేటు స్కూళ్ల అనుమతుల బాధ్యత కొత్త బోర్డుకే!
Private Schools Permissions in TG : ప్రైవేటు స్కూళ్లకు అనుమతులు మంజూరు చేసే బాధ్యతను సీనియర్ సెకండరీ బోర్డే చేపట్టనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పాఠశాల విద్యాశాఖలో ఇంటర్ విలీనం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది.
Published : November 19, 2026 at 11:02 AM IST
తెలంగాణలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ఇప్పటివరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలోని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు, ఆర్జేడీలు అనుమతులు, అనుబంధ గుర్తింపును జారీ చేసేవారు. ఇకపై కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న సీనియర్ సెకండరీ బోర్డే వాటిని చేపట్టే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్ విద్యాశాఖ విలీనం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ప్రణాళికను రూపొందించింది. ప్రస్తుతం 1 నుంచి 7 తరగతులకు డీఈవోలు (జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు), 8 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఏడాదికి ఒక తరగతి అయితే రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ (ఆర్జేడీలు) అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నారు.
1-10 తరగతులకు లేదా 6-10 తరగతులకు ఒకేసారి అనుమతి కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే విద్యాశాఖ కార్యదర్శి ఆమోదం తప్పనిసరి. సీనియర్ సెకండరీ బోర్డు ఏర్పాటు తర్వాత ఆ అనుమతులు, అనుబంధ గుర్తింపు జారీ చేసే అధికారాలను బోర్డు పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్నది విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనగా ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలకు అనుబంధ గుర్తింపును ఇంటర్బోర్డు జారీ చేస్తోంది. కొత్త కళాశాలలకు అనుమతులు కావాలంటే ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేయాల్సిందే.
రెండు విభాగాలెందుకు?
ప్రస్తుతం టెన్త్ పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణకు ఎస్ఎస్సీ బోర్డు ఉంది. 1-10 తరగతుల సిలబస్ రూపకల్పనను ఎస్సీఈఆర్టీ (రాష్ట్ర విద్యాపరిశోధన శిక్షణ సంస్థ) చేపడుతోంది. ఇంటర్ విద్యలో మాత్రం పరీక్షలు, సిలబస్ రూపకల్పన రెండూ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డే చూస్తోంది. ఈక్రమంలో ఎస్సీఈఆర్టీని సైతం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే సీనియర్ సెకండరీ బోర్డు కిందకు తీసుకురావడమే సమంజసమనే చర్చ సాగుతోంది.
10 ప్రభుత్వ హైస్కూళ్లకు ఒక ప్రభుత్వ కళాశాల
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో 4,500 ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు ఉండగా, ఇంటర్ విద్యాశాఖ పరిధిలో 430 ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలున్నాయి. అంటే సగటున 10 హైస్కూళ్లకు ఒక కళాశాల ఉన్నట్లు. అందుకే జూనియర్ కళాశాలలను లేదా ఇప్పటికే ఉన్న హైస్కూళ్లలో 11, 12 తరగతులను పెంచాల్సి ఉందని సర్కారు చెబుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో 1.51 లక్షల సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అందులో 70 వేల నుంచి 80 వేలకు మించి భర్తీ కావడం లేదు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాల్సి ఉంది.
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