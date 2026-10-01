ఉన్నతోద్యోగుల "అధికార దుర్వినియోగం" - మహిళలతో అసభ్య ప్రవర్తన - తెర వెనుక షాకింగ్ నిజాలు
ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడినవారు, రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులు, మహిళలు, బాలికలతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అయితే మహిళలు ఈ విషయాలను చెప్పడానికి ముందుకు రావడం లేదు. వీటిని అరికట్టడానికి షీ టీమ్స్ చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
Published : October 1, 2026 at 2:02 PM IST
Behavior Of Senior Officials Towards Women : వారు ఉన్నత విద్యావంతులైన నిపుణులు, అయినప్పటికీ రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో మహిళలతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొందరు వ్యక్తులు ఏకంగా వెంబడించి వేధిస్తున్నారు. బాధితులు తమ పరువు పోతుందనే భయంతో మౌనంగా ఉండిపోతున్నారు. ఈ చర్యలను అరికట్టడానికి, 'షీ టీమ్స్' ఆధ్వర్యంలో నిఘా ఉంచుతున్నారు. మహిళలపై అభ్యంతరకర చర్యలను రికార్డు చేసి, రెడ్ హ్యాండెండ్గా చిక్కిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
కొన్ని ఘటనలు ఇలా
- భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉండి బయటకు గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిగా కనిపించే ఒక ప్రైవేట్ ఉద్యోగి, జనసమూహంలో ఉన్నప్పుడు మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు. ఖైరతాబాద్ గణేష్ మండపం వద్ద క్యూలో నిలబడి ఉండగా, అతను ఒక యువతిని తాకి, ఆమెను ఇబ్బందికి గురిచేశాడు. మొదట్లో తాను నిర్దోషినని పోలీసుల ఎదుట చెప్పినా, వీడియో సాక్ష్యం చూపించిన తర్వాత అంగీకరించక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది.
- ఒక వ్యక్తి తన కుటుంబంతో కలిసి అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన కోసం ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్కు వెళ్లాడు. కానీ చీకట్లో ఓ మహిళతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. అప్పటి వరకు అతను మంచివాడని నమ్మిన అతని భార్య ఈ ఘటన అనంతరం పిల్లలతో కలిసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మంచి వాళ్లనుకుంటే
ఒక ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో ఉన్నత పదవిలో ఉన్న 40 ఏళ్ల వ్యక్తికి తన కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగుల మధ్య మంచి పేరుంది. అతని ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకున్న అతని కుటుంబ సభ్యులు మొదట పోలీసులతో వాదించారు. కానీ వీడియో సాక్ష్యం చూపించిన తర్వాత మౌనం వహించారు.
మరో ఘటనలో ఇతరులకు నైతిక సలహాలు ఇవ్వడంలో తన కాలనీలో పేరుపొందిన 62 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగి ఉన్నారు. ఇటీవల వినాయక చవితి వేడుకల సందర్భంగా ఓ అమ్మాయితో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తూ పట్టుబడ్డాడు. ఇటువంటి దుష్ప్రవర్తనను అరికట్టడానికి, పట్టుబడిన వారి సమాచారాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులతోపాటు, యజమానులకు కూడా పోలీసులు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ప్రవర్తనను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ, కొన్ని సంస్థలు ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడిన ఉద్యోగులను తీసివేస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే పది మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు తమ జాబ్లను కోల్పోయారు.
'షీ టీమ్స్' రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో నిఘా ఉంచుతాయి. బాలికలు లేదా మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా లేదా వేధింపులకు పాల్పడినా వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తాం. కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తాం. సంబంధిత సంస్థల యాజమాన్యానికి సమాచారం అందిస్తాం. బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతాం. 112 నంబర్ లేదా 94906 16555 వాట్సాప్ నంబర్కు సందేశం పంపడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు
- డాక్టర్ లావణ్య నాయక్ జాదవ్, డీసీపీ, సిటీ మహిళా భద్రతా విభాగం
జనవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు గణాంకాలు
నేరం చేస్తూ పట్టుబడినవారు : 1,989
మేజర్లు : 1,794
మైనర్లు : 195
జారీ చేసిన హెచ్చరికలు : 1,754
పెట్టీ కేసులు : 156
జైలు శిక్షలు, జరిమానాలు: 36
జైలు శిక్షలు: 01
విధించిన జరిమానాలు : 119
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