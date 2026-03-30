మావోయిస్టు పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బ - పోలీసులకు లొంగిపోయిన కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు చెల్లూరి నారాయణరావు

కేంద్ర మావోయిస్టు పార్టీ కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న చెల్లూరి నారాయణరావు - విజయవాడ పోలీసులకు ఎదుట లొంగిపోయిన అగ్రనేత - వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనున్న డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా

Senior Maoist Leader Chelluru Narayanarao Surrenders
Published : March 30, 2026 at 10:20 AM IST

Senior Maoist Leader Chelluru Narayanarao Surrenders: మావోయిస్టు పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న చెల్లూరి నారాయణరావు అలియాస్‌ సోమన్న విజయవాడ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. చెల్లూరితో సహా ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌, డివిజనల్, ఏరియా కమిటీలకు చెందినటువంటి మరికొందరు మావోయిస్టులు సైతం పోలీసులకు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. ఈ వివరాలను నేడు డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.

మిలటరీ ఆపరేషన్స్‌లో దిట్టగా సోమన్న: ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బాతుపురం ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు చెల్లూరి నారాయణరావు గత 35 ఏళ్లుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్నారు. 1989వ సంవత్సరంలో పీపుల్స్‌ వార్‌లో చేరిన క్రమంగా నారాయణరావు అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. దాంతో అచిరకాలంలోనే మిలటరీ ఆపరేషన్స్‌లో దిట్టగా గుర్తింపు పొందారు.

ముఖ్యంగా ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీలో చెల్లూరి నారాయణరావు కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఆ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు పార్టీ ఎదుగుదలకు పనిచేశారు. గత సంవత్సరం జూన్‌లో అల్లూరి జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ కార్యదర్శిగా ఉన్న గాజర్ల రవి ఎలియాస్‌ ఉదయ్‌ ప్రాణాలను కోల్పోయారు. దాంతో ఉదయ్ స్థానంలో చెల్లూరి నారాయణరావు బాధ్యతలను తీసుకున్నారు. ఎన్నో మావోయిస్టు ఆపరేషన్లను నిర్వహించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, ఒడిశాల్లో అనేక కేసులు: మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, ఏవోబీ స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నారాయణరావుపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో కేసులు నమోదయ్యాయి. దాంతో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ చెల్లూరి నారాయణరావుపై భారీ నగదుతో రివార్డులున్నాయి. అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ కగార్‌తో దాదాపు మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేతలంతా కేవలం ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే చేపట్టిన ఎన్‌కౌంటర్లలో ప్రాణాలను కోల్పోయారు. ఇందులో మరికొంతమంది పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. చెల్లూరి నారాయణరావు లొంగుబాటుతో మావోయిస్టు పార్టీలో ఏపీకి చెందిన వారు ఒకరిద్దరు మినహాయిస్తే దాదాపు ఇంకెవరూ లేరని ఈ సందర్భంగా పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో ఏవోబీలోనూ మావోయిస్టు పార్టీ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్టేనని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

