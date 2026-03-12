తెలంగాణకు కొత్త పోలీస్ బాస్ - తదుపరి డీజీపీగా సీనియర్ ఐపీఎస్ సీవీ ఆనంద్?
పూర్తి కాలపు డీజీపీ నియామక ప్రక్రియలో కీలక ఘట్టం పూర్తి - సీనియర్ ఐపీఎస్ల జాబితా నుంచి ముగ్గురి పేర్లు ఖరారు చేసిన యూపీఎస్సీ- సీనియారిటీ, ఇతర అంశాల దృష్ట్యా ఆనంద్కే ఎక్కువ అవకాశం
Published : March 12, 2026 at 7:49 AM IST
Telangana New DGP : పూర్తి కాలపు డీజీపీ నియామక ప్రక్రియలో కీలక ఘట్టం పూర్తయింది. ఈ పోస్టుకు అర్హత కలిగిన సీనియర్ ఐపీఎస్లకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించిన పేర్లలో నుంచి ముగ్గురిని యూపీఎస్సీ ఖరారు చేసింది. ఈ జాబితాలో 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సీవీ ఆనంద్, 1994 బ్యాచ్కు చెందిన వినాయక్ ప్రభాకర్ ఆప్టే, సౌమ్య మిశ్రా పేర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. సీనియారిటీ, ఇతర అంశాల దృష్ట్యా సీవీ ఆనంద్కే డీజీపీగా ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముగ్గురి పేర్లు ఖరారు : రాష్ట్ర పూర్తి స్థాయి పోలీస్ బాస్ నియామకానికి యూపీఎస్సీ (యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) నుంచి స్పష్టత వచ్చినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. రాష్ట్రానికి చెందిన సీనియర్ అధికారుల వివరాలను యూపీఎస్సీకి పంపగా, జాబితాలోని ఐపీఎస్లకు సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్టులపై కమిటీ సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు తెలిసింది. అనంతరం 1991 బ్యాచ్కు చెందిన సీవీ ఆనంద్, 1994 బ్యాచ్కు చెందిన వినాయక్ ప్రభాకర్ ఆప్టే, సౌమ్య మిశ్రా పేర్లు ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు తుది జాబితాను యూపీఎస్సీ ఒకట్రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి పంపించనుంది. అందులో నుంచి ఒకరిని రాష్ట్ర పూర్తికాలపు డీజీపీగా ప్రభుత్వం ఖరారు చేయనుంది. అనంతరం ఆ నియామకం గురించి యూపీఎస్సీకి సమాచారం అందించనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర నూతన పోలీస్ బాస్ ఎవరనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
సీనియార్టీకి ప్రాధాన్యం దక్కుతుందా?: కేడర్ పరంగా ఈ ముగ్గురిలో సీవీ ఆనంద్ అత్యంత సీనియర్. రాష్ట్రంలో ఏఎస్పీ నుంచి మొదలుకొని డీజీపీ హోదా వరకు పలు స్థానాల్లో సుదీర్ఘ కాలం పనిచేశారు. ఇంతకు ముందు ఆయన హైదరాబాద్ సీపీగానూ చేశారు. ఆ సమయంలో సినిమా పైరసీ చేస్తున్న ముఠాను పట్టుకున్నారు. మరోవైపు ఐబీలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన అనుభవం కలిగిన ఆప్టే గత సెప్టెంబర్లో స్పెషల్ డైరెక్టర్గా పదోన్నతి పొందారు. ఐబీలోనే ఆయన మరింత ఉన్నత హోదాకు చేరుకునే అవకాశం ఉండడంతో ఆయన తెలంగాణ కేడర్లోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ప్రస్తుతానికి లేనట్లే కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీవీ ఆనంద్ సీనియారిటీతో పాటు ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఆయన్నే పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమించేందుకు ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత ఇంఛార్జి డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఏప్రిల్ నెలాఖరుతో పదవీ విరమణ పొందనున్నారు. అనంతరం తదుపరి డీజీపీని నియమించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మూడో పూర్తికాలపు డీజీపీ : తెలంగాణ ఆవిర్భావం అనంతరం ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు డీజీపీగా పనిచేసినా, పూర్తి కాలపు డీజీపీలుగా ఇద్దరే పనిచేశారు. తెలంగాణ తొలి డీజీపీగా పనిచేసిన అనురాగ్శర్మ తొలుత తాత్కాలిక డీజీపీగా పని చేసినా తర్వాత యూపీఎస్సీ ద్వారా 2015 నవంబర్ 13న పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమితులయ్యారు. 2017 నవంబర్ 12 వరకు ఆయన కొనసాగిన అనంతరం తాత్కాలిక డీజీపీగా మహేందర్ రెడ్డి ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయన సైతం యూపీఎస్సీ ద్వారా పూర్తికాలపు డీజీపీగా నియమితులై, 2022 డిసెంబర్ వరకు పని చేశారు. వీరిద్దరి తర్వాత పనిచేసిన అంజనీకుమార్, రవిగుప్తా, జితేందర్తో పాటు ప్రస్తుత డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తాత్కాలిక ప్రాతిపదికనే డీజీపీలుగా వ్యవహరించారు. తాజాగా నియమితులు కానున్న డీజీపీ తెలంగాణకు మూడో పూర్తి కాలపు డీజీపీగా ఉండనున్నారు. మరి రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా ఎవరు ఎంపికవుతారనేది ఎదురు చూడాల్సిందే.
