మెడికో దీపిక మృతి కేసులో వీడిన మిస్టరీ - సీనియర్ అమర్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

దీపిక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు నిర్ధరించిన మాచవరం పోలీసులు - ఆత్మహత్య చేసుకునేలా అమర్ అనే వైద్యుడు ప్రేరేపించినట్లు గుర్తింపు - గత నెల 5న ప్రమాదకర ఇంజెక్షన్ తీసుకుని దీపిక ఆత్మహత్య

Senior Doctor Arrested in PG Medical Student Deepika Case at Vijayawada
Senior Doctor Arrested in PG Medical Student Deepika Case at Vijayawada (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 11:35 AM IST

3 Min Read
Senior Doctor Arrested in PG Medical Student Deepika Case at Vijayawada : విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గత నెలలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన అనస్తీషియా పీజీ విద్యార్థిని బత్తుల దీపిక కేసు మిస్టరీ వీడింది. సీనియర్ డాక్టర్ అమర్ సహస్​ రెడ్డి ప్రేమించి పెళ్లికి నిరాకరించడం, మరో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంతోనే దీపిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అమర్​ను అరెస్టు చేసి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు రిమాండ్​కు తరలించారు.

ఈ కేసులో అమర్​ను అరెస్టు చేశారు. సోమవారం (నిన్న) విజయవాడలోని మాచవరం స్టేషన్​కు అతణ్ని పిలిపించి, విచారించారు. దీపికను ప్రేమించిన అమర్ ఆమెను వివాహం చేసుకునేందుకు నిరాకరించడంతో పాటు ఆమెను ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించాడని పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఆ మేరకు అనుమానాస్పద మృతిగా నుంచి తాజాగా సెక్షన్ మార్చారు. అనంతరం అతణ్ని అరెస్టు చేసి, న్యాయాధికారి ముందు హాజరుపరచగా 14 రోజుల రిమాండ్​​ విధించారు.

దీపిక అనంతపురానికి చెందిన కోదండరామిరెడ్డి, భారతి దంపతుల చిన్న కుమార్తె. ఆమె తిరుపతి వేంకటేశ్వర వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసింది. విజయవాడ సిద్ధార్థ కళాశాలలో అనస్తీషియా విభాగంలో పీజీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతోంది. గత నెల 5వ తేదీన విధి నిర్వహణలో ఉన్న దీపిక అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రి సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్​లోని ఆపరేషన్ థియేటర్​లో బెడ్​ పై విగతజీవిగా కనిపించింది.

దీని పై మాచవరం స్టేషన్​లో అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా పోలీసులు నమోదు చేశారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా దీపిక సీనియర్ అయిన అమర్​ను సోమవారం (నిన్న) మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్​కు పిలిపించి ప్రశ్నించారు. దీపికకు పీజీలో సీనియర్ అయిన హైదరాబాద్​లోని బాచుపల్లికి చెందిన అమర్ సహస్​ రెడ్డితో ఏడాదిగా పరిచయం ఉంది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు.

అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నర వరకు ఫోన్​ కాల్ : మరోవైపు అమర్ విశాఖలో గీతమ్స్​లో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నప్పుడు తన బ్యాచ్​మేట్​ను ప్రేమించాడు. ఇటీవల వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దీపికను దూరం పెడుతుండేవాడు. దాంతో వారిద్దరి మధ్య తరచూ వాగ్వాదం జరిగేది. పీజీ పూర్తి చేసిన తర్వాత అతను నందిగామలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్నాడు. దీపిక మరణించిన రోజున చివరిగా ఇద్దరి మధ్య రాత్రి 10 గంటల 40 నిమిషాల నుంచి అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నర వరకు ఫోన్ కాల్​లో సంభాషణ నడిచింది.

తన వివాహం నిశ్చయం అయిందని, నిన్ను వివాహం చేసుకోలేను అని అమర్ దీపికతో తెగేసి చెప్పాడు. ఒకసారి విజయవాడ రావాలని ఆమె కోరినా తిరస్కరించాడు. దీంతో దీపిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని దర్యాప్తులో తేలినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రోగికి మత్తు ఇచ్చే సమయంలో కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యేందుకు ఉపయోగించే ఓ ఇంజక్షన్​ను తీసుకోవడం వల్లే దీపిక మృతి చెందినట్లు ఫోరెన్సిక్ నివేదిక వెల్లడించింది. వివాహానికి అమర్ నిరాకరించడంతో దీపిక ఈ ఇంజక్షన్​ను చేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఫోరెన్సిక్ నివేదిక ద్వారా పోలీసులు గుర్తించారు.

మరోవైపు దీపిక తండ్రి కోదండరామిరెడ్డి 2 రోజుల క్రితం నందిగామ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి అమర్​తో మాట్లాడారు. మీ ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందని ప్రశ్నించారు. ఓ కేసు విషయం గురించి దీపిక ఫోన్​ చేసింది అని, అంతకు మించి తనకు ఏమి తెలియదు అని అమర్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

విజయవాడలో వైద్యవిద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి

ఆ అర్ధరాత్రి ఏం జరిగింది? - మిస్టరీగా వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి

