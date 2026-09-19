జన్వాడ భూములు పరిశీలించిన కాంగ్రెస్ బృందం - అక్రమాలు జరిగాయని హైడ్రా కమిషనర్కు ఫిర్యాదు
జన్వాడ ఫామ్హౌస్ భూములను కాంగ్రెస్ బృందం పరిశీలించింది. కేటీఆర్ ఫామ్హౌస్ వద్దకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు రాకుండా పోలీసులు అడ్దుకున్నారు. జన్వాడ భూములపై చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హైడ్రా కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : September 19, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 3:35 PM IST
Congress Leaders in Janwada Farmhouse Lands : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని జన్వాడ ఫామ్హౌస్ భూములను కాంగ్రెస్ బృందం పరిశీలించింది. సీనియర్ నేత కోదండ రెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం ఈ భూముల పరిశీలన కోసం వెళ్లింది. అయితే కేటీఆర్ ఫామ్హౌస్ వద్దకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు రాకుండా పోలీసులు అడ్దుకున్నారు. దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు వారిని పక్కకు తప్పించడంతో కాంగ్రెస్ బృందం భూములు పరిశీలించింది.
జన్వాడ వద్ద బుల్కాపూర్ నాలా ఆక్రమణలకు గురైందని, ఈ నాలా వాటర్ హుస్సేన్ సాగర్లో కలవాల్సి ఉందని, సామాజిక కార్యకర్త డాక్టర్ లుబ్న శర్వత్ తెలిపారు. బుల్కాపూర్ నాలాపై ఆక్రమణలు జరిగి ఫామ్ హౌస్ నిర్మాణాలు చేపట్టారని వాటిని తొలగించాలని పోరాడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. ఎంపీ అనిల్ యాదవ్, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్, మల్లు రవి, ఆది శ్రీనివాస్ పలువురు భూములను పరిశీలించారు.
"అక్రమాల గురించి ప్రజలుకు తెలియజేయాలనే ఇక్కడి వచ్చాం. ఫామ్హౌస్ను నాలాపై కట్టారు. ఫామ్హౌస్ నిర్మాణానికి అనుమతులు లేవు. ఫామ్హౌస్ ఎవరి పేరుపై ఉందో స్పష్టత లేదు. ఫామ్హౌస్ భూ లెక్కలు తేలుస్తాం" - మల్లు రవి, ఎంపీ
జన్వాడ ఫామ్హౌస్ భవన నిర్మాణానికి అనుమతి లేదు
జన్వాడ భూములపై ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హైడ్రా కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. మున్సిపల్ కమిషనర్కు ఫోన్ చేసిన ఎంపీ జన్వాడలో అక్రమ ఫాంహౌస్లు ఉన్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక్కడ భవన నిర్మాణానికి అనుమతి లేదని మున్సిపల్ కమిషనర్కు ఫోన్లో చెప్పారు. గతంలో అడిగితే సర్పంచ్ అనుమతితో నిర్మించుకున్నట్లు యజమాని చెప్పారని మున్సిపల్ కమిషనర్ తెలిపారు. ప్రదీప్రెడ్డి కేటీఆర్కు బినామీ అని ఎంపీ చామల పేర్కొన్నారు.
ఫామ్హౌస్ వద్దకు వస్తే ప్రదీప్రెడ్డి కేసులు పెడతామన్నారుని, ఇన్ని ఎకరాల్లో ఫామ్హౌస్ ఎలా కట్టుకున్నారని చామల కిరణ్ కుమార్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. సర్వే నంబర్ 311, 301, 313లో అక్రమాలు జరిగితే నిగ్గు తేలుస్తామని సవాల్ చేశారు. ఈ భూములన్ని సత్యం రామలింగరాజువని, డీ అండ్ యూ కంపెనీ పేరు మీద భూములు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని చామల తెలిపారు. వేరే కంపెనీ నుంచి ఈ భూములను ప్రదీప్రెడ్డి పేరుపై ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నారని, 111 జీవోతో సత్యం రామలింగరాజు ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఆరోపించారు.
సత్యం రామలింగరాజు కంపెనీ నుంచి ఈ భూములు రాజేష్కు బదిలీ అయ్యాయని, రాజేష్ నుంచి ఈ భూములు ప్రదీప్రెడ్డికి బదిలీ అయ్యాయని తెలిపారు. ఈ భూములు కేటీఆర్కు స్నేహితుడు ఇచ్చినట్లు ఆధారాలు లేవని, అధికార దుర్వినియోగం చేసి కేటీఆర్, హరీశ్రావు భూములు కొల్లగొట్టారని వమర్శించారు.