ETV Bharat / state

జీవన్​రెడ్డిని బుజ్జగించిన పీసీసీ చీఫ్​ - రేపు ఉదయం 10 గంటలకు తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తానన్న మాజీ మంత్రి

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మారటం ఇబ్బందికరంగా ఉందన్న జీవన్ రెడ్డి - రాజీనామా చేసిన తర్వాత నియోజకవర్గ ప్రజలను కలుస్తానని ప్రకటన - తదుపరి భవిష్యత్‌ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలియదని వ్యాఖ్య

Congress Leader Jeevan Reddy
మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డితో భేటీలో పీసీసీ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, ఏఐసీసీ ప్రతినిధి సచిన్ సావంత్, విప్ ఆది శ్రీనివాస్
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Leader Jeevan Reddy Issue : రేపు ఉదయం 10 గంటలకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా విషయంలో తన నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించనున్నట్లు మాజీ మంత్రి జీవన్‌రెడ్డి తెలిపారు. అంతకుముందు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్​ గౌడ్‌తో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం జీవన్‌రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. తన సమస్య పరిష్కారం కానిదిగా మారిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యకు పరిష్కారం పార్టీ వద్ద కానీ, తన వద్ద కానీ లేదని వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీ మారటం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందన్నారు.

కాంగ్రెస్​ పార్టీతో తనది 40 ఏళ్ల అనుబంధమని ఈ సందర్భంగా జీవన్​ రెడ్డి గుర్తు చేసుకున్నారు. రాజీనామా చేసిన తర్వాత జగిత్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలను కలుస్తానని తెలిపారు. ఇన్నాళ్లు కాంగ్రెస్​ పార్టీలో కలిసి ఉండి, ఇప్పుడు విడిపోవటం బాధకరమని, తదుపరి భవిష్యత్‌ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో తనకు కూడా తెలియదని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కర్మ సిద్ధాంతం ఎటువైపు తీసుకెళుతుందో వేచి చూడాలని చెప్పారు.

పీసీసీ చీఫ్ భేటీ విఫలం : కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ లేఖ రాసిన జీవన్‌రెడ్డితో జగిత్యాలలోని తన నివాసంలో మహేశ్‌ కుమార్​ గౌడ్‌, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సచిన్‌ సావంత్‌ భేటీ విఫలమయ్యింది. పీసీసీ ఇచ్చిన హామీతో కూడా జీవన్‌రెడ్డి పట్టు వీడలేదు. దీంతో జీవన్‌రెడ్డి ఇంటి నుంచి వారు వెళ్లిపోయారు. మూడు రోజుల క్రితమే మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ జీవన్‌రెడ్డిని కలిసి నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. అయినా మొండిపట్టుతో జీవన్‌ రెడ్డి 25వ తేదీన కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

జీవన్‌రెడ్డిని వదులుకోదల్చుకోలేదు : కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డిని కలిసి మాట్లాడామని పీసీసీ మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ అన్నారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర, అనుభవం ఉన్న నేత జీవన్‌రెడ్డి అని కొనియాడారు. కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఇబ్బందిపడ్డారని పేర్కొన్నారు. రెండు రోజుల క్రితం మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు జీవన్‌రెడ్డిని కలిసి కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడొద్దని కోరినట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, ఏఐసీసీ జీవన్‌ రెడ్డిని వదులుకోదల్చుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీకి రాజీనామాపై పునరాలోచన చేయాలని కోరామని తెలిపారు.

TAGGED:

JEEVAN REDDY TO QUIT THE CONGRESS
PCC MAHESH KUMAR GOUD
CONGRESS PARTY AICC
JEEVAN REDDY PRESS MEET
CONGRESS LEADER JEEVAN REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.