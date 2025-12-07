60 ఏళ్ల వయస్సులో కాలేజీ బాట - ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న సీనియర్ సిటిజన్స్
నగరంలోని పలు యూనివర్సిటీల్లో 'సీనియర్' విద్యార్థులు - లేటు వయసులో పుస్తకాలు పట్టుకుంటున్న సీనియర్ సిటిజన్స్ - నేర్చుకోవడంపై విద్యార్థుల కంటే వారే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారంటున్న అధ్యాపకులు
Published : December 7, 2025 at 12:51 PM IST
Senior Citizens Joinings in Universities : కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు యువత వెళ్లి చదువుకోవడమనేది ఎక్కడైనా జరిగేదే. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది! మనవరాళ్లు, మనవళ్లతో ఆడుకునే వయసులో కొందరు సీనియర్ సిటిజన్లు హైదరాబాద్లోని పలు యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో తారస పడుతున్నారు. విద్యార్థులతో కలిసి పాఠాలు వింటున్నారు.
ఉద్యోగులు పదోన్నతుల కోసం దూర విద్య ద్వారా డిగ్రీ, పీజీ చదవడం అనేది ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న సంప్రదాయమే. కొందరు మాత్రం రెగ్యులర్ కోర్సుల్లో చేరి కాలేజీ కుర్రాళ్ల మాదిరిగా పుస్తకాల బ్యాగ్ చేతులకు తగిలించుకొని కళాశాలల్లో తరగతి గదులకు హాజరవుతున్నారు. అందులో కొందరు ఏదో ఒక లక్ష్యంతో చేరుతుండగా, మరికొందరు ఆనాటి పరిస్థితుల వల్ల డిగ్రీ, పీజీ చదవలేకపోయామని ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. కొందరైతే ప్రవేశ పరీక్షలను రాసి, ర్యాంకులు సాధించి మరీ అడ్మిషన్ పొందుతున్నారు.
నీట్లో ఉత్తీర్ణులైన 60 ఏళ్ల విద్యార్థులు : 'ఈ ఏడాది నీట్లో తమిళనాడుకు చెందిన 60 సంవత్సరాలు దాటిన వారు ముగ్గురు అర్హత సాధించారు. దిల్లీ వర్సిటీలోనే కొందరు వివిధ కోర్సుల్లో చేరుతున్నారు. గత రెండు మూడు ఏళ్ల నుంచి డీఫార్మసీలో చేరుతున్నారు. నేర్చుకోవడంపై విద్యార్థుల కంటే వారే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. తరగతి గదిలో ఆసక్తిగా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. వారు తమ అనుభవాలను, జీవితం నేర్పిన పాఠాలను మిగిలిన విద్యార్థులకు చెబుతున్నారు’ అని మాసబ్ట్యాంకులోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ చంద్రశేఖర్ చెప్పారు. 'సీనియర్ సిటిజన్లు ఎంతో ఉత్సుకతతో సబ్జెక్టు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. అందుకోసం నిత్యం తరగతులకు హాజరవుతున్నారు' అని ఓయూ లా ఆచార్యుడు, ఇటీవలే కొచ్చిలోని న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతిగా నియమితులైన ఆచార్య జీబీ రెడ్డి తెలిపారు.
చదవాలనుకుంటే ఎన్నో మార్గాలు : దాదాపు అన్ని కోర్సులకు కనీస వయసు పరిమితి ఉంది తప్ప, గరిష్ఠ పరిమితి లేదు. అందువల్ల ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు. ఉన్నత విద్యామండలి తరఫున నిర్వహించే సీపీగెట్ ద్వారా అనేక కోర్సులను ఏ డిగ్రీ చదివిన వారైనా పూర్తి చేయవచ్చు. కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎన్పీటీఈఎల్ స్వయం ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకునే, పరీక్షించుకునే పలు సర్టిఫికెట్ కోర్సులను పూర్తి చేయవచ్చు. వాటిని ఐఐటీలు, కేంద్రీయ వర్సిటీలు అందిస్తున్నాయి.
న్యాయాన్ని అందరికీ అందించాలని : మణిరామ్ ఓయూలోనే బీటెక్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం విద్యుత్ శాఖలో సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీరుగా పని చేశారు. మార్చి నెలలో వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు. అందరికీ లా గురించి తక్కువ పరిజ్ఞానం ఉందని, తన వంతుగా సాయం చేయాలని భావించారు. అందుకని లాసెట్ రాశారు. అందులో 10వ ర్యాంకును సాధించారు. ఓయూలోనే సీటు సంపాదించుకున్నారు.
నా వయసు 66 సంవత్సరాలు. నిమ్స్ హాస్పిటల్లో బ్లడ్ బ్యాంకులో సీనియర్ టెక్నీషియన్ అధికారిగా పని చేశాను. 2018లో ఉద్యోగ విరమణ చేశా. నాకు బ్లడ్ బ్యాంకులో అనుభవం ఉన్నందున ఫార్మసీ పరిజ్ఞానం కూడా ఉంటే బాగుంటుందనుకున్న. దానివల్ల హైదరాబాద్ బస్తీల్లోని ప్రజలకు రక్త పరీక్షలతో పాటు అనవసర మందుల వాడకం వద్దని అవగాహన కల్పించవచ్చని భావిస్తున్నా. అందుకు ఇంటర్ మార్కులు ఆధారంగా చేసుకుని, దోస్త్ ద్వారా రెండేళ్ల డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీలో చేరా.- షణ్ముక స్వామి, డిఫార్మసీ విద్యార్థి, ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, మాసబ్ట్యాంక్
