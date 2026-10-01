వయసు కేవలం సంఖ్యే - పతకాల వేటలో తగ్గేదేలే - యువతకు ఆదర్శంగా సీనియర్ అథ్లెట్లు
70, 80 ఏళ్ల వయసులోనూ అలుపెరగకుండా మైదానంలో చెమటోడుస్తూ పతకాల పంట పండిస్తున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతూ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:15 PM IST
Inspiring Senior Athletes : వయసు పైబడింది, ఇక విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి వారు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. క్రీడల్లో రాణించడానికి వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, మనసు పెడితే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు. 70, 80 ఏళ్ల వయసులోనూ అలుపెరగకుండా మైదానంలో చెమటోడుస్తూ పతకాల పంట పండిస్తున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతూ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు. 'వయోవృద్ధుల దినోత్సవం' సందర్భంగా రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ముగ్గురు సీనియర్ అథ్లెట్ల విజయగాథలు ఇవే.
కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం దక్షిణ మండలం చిన్నాపురం గ్రామానికి చెందిన తోట పార్థసారథి (70) మారథాన్ పరుగులో అదరగొడుతున్నారు. 1985లో గ్రూప్-2 సాధించి విద్యుత్తు శాఖలో చేరిన ఆయన, 2017లో అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. అనంతరం క్రీడలపై దృష్టి సారించారు. ఇప్పటి వరకు 17 మారథాన్లు, 50 హాఫ్ మారథాన్లు, 70కి పైగా 10 కిలోమీటర్లు, లెక్కలేనన్ని 5 కిలోమీటర్ల పోటీల్లో పాల్గొని 150కి పైగా పతకాలు సాధించారు.
2017 నుంచి 2019 వరకు గచ్చిబౌలి మారథాన్ (42 కి.మీ)లో వరుసగా తొలి స్థానాల్లో నిలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు. పుణె-బారామతిలో జరిగిన 100 కిలోమీటర్ల అల్ట్రా రన్ను కేవలం 16 గంటల్లో పూర్తి చేశారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన ప్రపంచ ప్రతిష్ఠాత్మక బోస్టన్ మారథాన్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. 32 వేల మంది పాల్గొన్న 42 కిలోమీటర్ల ఈ మారథాన్ను 4.22 గంటల్లో పూర్తి చేసి సత్తా చాటారు. శరీరం సహకరించినంత కాలం పరుగెడుతూనే ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు.
టెన్నిస్ కోర్టులో మెరుపులు : విజయవాడ నగరానికి చెందిన 75 ఏళ్ల కర్రోతి రాధాకృష్ణమూర్తి టెన్నిస్లో అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. తన 25వ ఏట టెన్నిస్ సాధన ప్రారంభించిన ఆయన, ఆలిండియా సీనియర్స్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ (ఐస్టా) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే పోటీల్లో పలు ట్రోఫీలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు. టెన్నిస్లో యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా ఆంధ్రా లయోల కళాశాల ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా టెన్నిస్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేశారు.
బెంగళూరు, కోల్కతా, ముంబయి, దిల్లీ, హైదరాబాద్ తదితర నగరాల్లో జరిగిన టోర్నీల్లో సింగిల్స్, డబుల్స్ విభాగాల్లో సత్తా చాటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో తెలంగాణలో జరిగిన ఆలిండియా సీనియర్స్ ర్యాంకింగ్ టోర్నీలో 70+ కేటగిరీలో తలపడి వ్యక్తిగత విభాగంలో రన్నరప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకున్నారు.
అథ్లెటిక్స్, స్విమ్మింగ్లో ఆల్రౌండర్ : విజయవాడకే చెందిన 80 ఏళ్ల అమలాపురపు వెంకట సుబ్బలక్ష్మి మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్, స్విమ్మింగ్లో యువతను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. మచిలీపట్నంలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా హిందూ కళాశాలలో వృక్షశాస్త్ర విభాగాధిపతిగా 2003లో ఆమె పదవీవిరమణ పొందారు. చిన్నతనం నుంచే క్రీడలపై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె, మనవళ్లు ఈత కొట్టడం చూసి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నారు.
రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో 65+ కేటగిరీలో పోటీ పడి ఏకంగా 4 స్వర్ణ పతకాలు గెలుపొందారు. ఈతతో పాటు జావెలిన్, డిస్కస్త్రో, పరుగు, లాంగ్జంప్, ట్రిపుల్ జంప్ ఈవెంట్లలో సాధన చేశారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన ప్రపంచ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్లో భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించి 80-85 కేటగిరీలో జావెలిన్ త్రోలో కాంస్యం సొంతం చేసుకున్నారు. సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్ వంటి దేశాల్లో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని ఇప్పటి వరకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 40కి పైగా పతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.
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