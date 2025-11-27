ఏపీకి కేటాయించిన నీళ్లూ ఇచ్చేస్తే ప్రజలు ఏమవ్వాలి - ట్రైబ్యునళ్ల కేటాయింపులకు అర్థం లేదంటే ఎలా?
బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట సీనియర్ న్యాయవాది వాదనలు - రెండో రోజు వాదనలు వినిపించిన సీనియర్ న్యాయవాది జయదీప్ గుప్తా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:21 AM IST
Senior Advocate Argument Brijesh Tribunal about Allotted Water to AP: 'ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనతో ఏపీకి రాజధాని హైదరాబాద్ లేకుండా పోయింది. కొత్తగా రాజధాని నిర్మించుకోవాలి. రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు కూడా లేకుండా పోయాయి. ఇప్పుడు మా నీటి కేటాయింపులు తొలగించి తమకు ఇచ్చెయ్యాలని తెలంగాణ అంటే ఎలా? ఏపీలో లక్షల మంది రైతులు, ప్రజలు ఏమైపోవాలి? 130, 150 సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధి చెందిన ఆయకట్టు ఏమైపోవాలి?’ అని సీనియర్ న్యాయవాది జయదీప్ గుప్తా ఉద్వేగ భరితంగా వాదించారు.
బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట రెండో రోజూ నిన్న (బుధవారం) ఆయన వాదనలు కొనసాగించారు. అదే విధంగా అనేక కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తారు. విభజన చట్టం ఏం చెబుతోంది? ట్రైబ్యునళ్లు ఇంతకు ముందు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి? విభజన చట్టం సెక్షన్ 89 ప్రకారం ఏం చేయాలి? అసలు ఈ ట్రైబ్యునల్కు నీటి కేటాయింపులను పునః పరిశీలించే అధికారం ఎందుకు లేదనే అంశాలను జయదీప్ గుప్తా విశ్లేషించారు. ఆయన వాదనలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ఏపీ ఇప్పటికే బోలెడు నష్టపోయింది. ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలను హైదరాబాద్లోనే ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజనతో ఏపీ హైదరాబాద్ను కోల్పోయి ఎంతో నష్టపోయింది. పరిశ్రమలు లేవు వ్యవసాయమే మిగిలింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి నీటి కేటాయింపుల సమయంలో తాము పార్టీగా లేమని, ఆ నీళ్లన్నీ తమకు ఇచ్చెయ్యాలి అంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఏపీ ప్రజలను తిండి కూడా తినొద్దంటారా?
- ఏపీలో వ్యవసాయం ఎప్పుడో కృష్ణా తొలి ట్రైబ్యునల్ కేటాయింపుల నాటి నుంచే ఉంది. ఇప్పుడా కేటాయింపులను ఎత్తేసి అసలు నీటి కేటాయింపులు లేకుండా ఎలా చేస్తారు? కృష్ణా తొలి, రెండో ట్రైబ్యునళ్ల నిర్ణయాలు ఇప్పటికే వెలువడ్డాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆ తీర్పులను బుట్టదాఖలు చేయాలంటుందా? చట్టబద్ధమైన ట్రైబ్యునళ్ల తీర్పులకు, కేటాయింపులకు గుర్తింపు లేకుండా ఎలా ఉంటుంది?
- ప్రస్తుత ట్రైబ్యునల్ నీటి కేటాయింపులను తిరగ తోడటానికి లేదు. ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులకు గంపగుత్తగా కేటాయించిన నీళ్లనే ప్రాజెక్టుల వారీగా ఎంతెంతో తేల్చి చెప్పాలి. కేవలం నాలుగు ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, తుంగభద్ర, పులిచింతల. వీటి వద్ద నీటి ఆవిరి కింద నష్టపోయేది ఎంతో ట్రైబ్యునల్స్ చెప్పాయి. అలా పోయే నీటిలో ఎవరి వాటా ఎంతో ట్రైబ్యునల్ తేల్చాలి అని ప్రశ్నించారు.
- శ్రీశైలంలో నీటి ఆవిరి కింద నష్టపోయేది 33 టీఎంసీలు, నాగార్జునసాగర్లో 16 టీఎంసీలుగా గతంలో ట్రైబ్యునళ్లు పేర్కొన్నాయి. ఇందులో ఏపీ, తెలంగాణ వాటాలను ట్రైబ్యునల్ చెప్పాలి. తుంగభద్రలో ప్రాజెక్టుల వారీగా ఇప్పటికే కేటాయింపులు ఉన్నాయి. నాగార్జునసాగర్ జవహర్ కాలువకు 132 టీఎంసీలు, లాల్బహదూర్ కాలువకు 132 టీఎంసీలు ఇచ్చారు. లాల్బహదూర్ కాలువలో ఏపీకి కేవలం 32.25 టీఎంసీలు మాత్రమే కేటాయించారు. నాగార్జునసాగర్ వద్ద ప్రాజెక్టుల వారీగా ఎవరి వాటా ఎంతో తేల్చాలి అని అన్నారు. పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఏపీలో బ్యాలెన్సింగ్ జలాశయం. ఈ ప్రాజెక్టు నీటి ఆవిరి 9 టీఎంసీలు కూడా ఏపీకే కేటాయించాలి.
- ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు అంటే కృష్ణా తొలి ట్రైబ్యునల్ నీటి కేటాయింపులు చేసి, ప్రస్తుతం నిర్వహణలో ఉన్నవే. విభజన చట్టం 11వ షెడ్యూలులో పేర్కొన్న 6 ప్రాజెక్టులు తెలగుగంగ, హంద్రీనీవా, వెలిగొండ, గాలేరు నగరి, నెట్టెంపాడు, కల్వకుర్తి. ఇవే నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు. ఆ తర్వాతే కొత్త ప్రాజెక్టులు. ఇప్పుడు నిర్మాణంలో ఉన్న 6 ప్రాజెక్టులకే నీళ్లు లేవు. ఇక కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
- ఇప్పటికే కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ సగటున 2,578 టీఎంసీలను భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలకు పంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. మిగిలిన జలాల పై అత్యంత దిగువ రాష్ట్రానికే హక్కులు ఉంటాయి. అది ఆంధ్రప్రదేశే. మిగులు జలాలు ఏపీకే దక్కుతాయి.
కృష్ణా జలాల వివాదం - తెలంగాణ వాదనను వ్యతిరేకించిన ఏపీ
అప్పుల ఊబిలో తెలుగు ప్రజలు - తొలి రెండు స్థానాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ!