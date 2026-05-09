కాయలు కోసి పండ్లుగా మార్చి - ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఆటలాడుతున్న వ్యాపారులు

మామిడికాయలపై రసాయనాలు చల్లి కృత్రిమంగా పండిస్తున్న వ్యాపారులు - తినే ముందు ఉప్పునీటిలో నానబెట్టాలి - రసాయనాలతో దీర్ఙకాలిక సమస్యలు ఎదురవుతాయని హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 2:05 PM IST

Sellers Using Chemicals For Mangoes : మామిడి పండును "ఫలాల్లో రారాజు" అని పిలుస్తారు. దీనికి ప్రత్యేక రుచి, సువాసన, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలే కారణం. మామిడి పండ్లను ఇష్టపడని వారు బహుశా ఎవరూ ఉండరు. వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు మామిడి పండ్ల కోసం ఎగబడుతూ ఉంటారు. అయితే, ఇప్పుడు వ్యాపారులు దాని పేరు వినగానే భయాన్ని కలిగించే పరిస్థితిని సృష్టించారు. లాభాపేక్షతో కొందరు వ్యక్తులు రసాయనాలను ఉపయోగించి మామిడి పండ్లను పండిస్తూ, తద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు.

మామిడి తోటలు ప్రధానంగా ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలోని చోడవరం, నర్సీపట్నం, పాయకరావుపేట ప్రాంతాలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. సాధారణంగా, నాణ్యమైన మామిడి పండ్లు ఏప్రిల్ చివరి నుంచి జూన్ మధ్య కాలంలో మార్కెట్లోకి వస్తాయి. మామిడి పండ్లకు ఉన్న అధిక మార్కెట్ డిమాండ్‌ను ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. కొందరు వ్యక్తులు పండని పండ్లను ముందుగానే కోసి, రసాయనాలను ఉపయోగించి కృత్రిమంగా పండిస్తున్నారు. వాటిని మార్కెట్లో అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. ఈ రసాయనాల గురించి కనీస అవగాహన కూడా లేని వినియోగదారులు, ఈ పండ్లను తామే తిని, తమ పిల్లలకు తినిపిస్తూ, వారి జీవితాల్లోకి అనారోగ్యాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు.

వాటిని ఎలా గుర్తించాలి : సహజంగా పండిన మామిడి పండ్లు తీపి సువాసనను కలిగి స్పష్టమైన పసుపు-ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. దీనికి విరుద్ధంగా రసాయనాలతో పండించిన మామిడి పండ్లు మొత్తం ఒకే రంగులో ఉంటాయి. అవి బయట పండినట్లు కనిపించినప్పటికీ లోపల గట్టిగా దృఢంగా ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు వాటి ఉపరితలంపై నల్లటి మచ్చలు కూడా కనిపించవచ్చు. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మామిడి పండ్లను కొద్దిసేపు ఉప్పునీటిలో నానబెట్టాలని సహజమైన సువాసన ఉన్న పండ్లను ఎంచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధికారులు వినియోగదారులకు సలహా ఇస్తున్నారు.

అత్యంత ప్రమాదకరం: రసాయనాలతో కృత్రిమంగా పండించిన మామిడి పండ్లను తినడం వల్ల తలనొప్పి, దీర్ఘకాలిక మగత, శారీరక శక్తి కోల్పోవడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాలు కలుగుతాయి. పిల్లలలో ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనపడటానికి శ్వాసకోశ సమస్యలు రావడానికి దారి తీస్తుంది. అంతేకాకుండా, దీర్ఘకాలంలో, ఇలా తినడం వల్ల క్యాన్సర్, కాల్షియం లోపాలు, వివిధ జీర్ణ సంబంధిత రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలలో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు భంగం కలుగుతోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

కఠిన తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి : ప్రభుత్వం కార్బైడ్ ఎసిటిలీన్ అనే రసాయనాన్ని నిషేధించింది. అయినప్పటికీ, పచ్చి పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడానికి దీనిని విచ్చలవిడిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పండ్లకు నిగనిగలాడే, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇవ్వడానికి అధిక స్థాయిలో కార్బైడ్‌ను వినియోగిస్తున్నారు. ఇథలీన్‌తో పోలిస్తే, కార్బైడ్ ఇతర రసాయనాలు చౌకగా ఉండటమే కాకుండా మార్కెట్లో సులభంగా లభిస్తాయి, దీనివల్ల వాటి వాడకం విస్తృతంగా ఉంది. ఆహార భద్రత ప్రమాణాల చట్టం-2006 ప్రకారం కాల్షియం కార్బైడ్‌తో పండ్లను పండించడం అనేది ఒక సంవత్సరం వరకు జైలుశిక్షతో పాటు, రూ.3 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.

"అనకాపల్లి, యలమంచిలిలో మామిడి పండ్ల అమ్మకాలకు సంబంధించి తనిఖీలు నిర్వహించి, నమూనాలను సేకరించాం. ప్రజలు మామిడి పండ్లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పండ్లపై అవగాహన ఉండాలి. మామిడి పండ్లు చూడటానికి అందంగా లేదా అసహజంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తే వాటిని అనుమానించాలి." -సతీష్‌కుమార్, ఆహార కల్తీ నిరోధక శాఖ ఇన్‌స్పెక్టర్, అనకాపల్లి

