బ్రెయిన్ డెడ్తో దర్శకుడి సతీమణి మృతి - అవయవదానంతో నలుగురి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు
తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయినా మరణానంతరం తన అవయవదానంతో నలుగురికి ప్రాణదాతగా నిలిచారు. తీవ్రమైన తలనొప్పితో మృత్యువుతో పోరాడినా బ్రెయిన్డెడ్ అయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
Published : September 28, 2026 at 1:06 PM IST
Entrepreneur Deepthi Reddy Organs Donated : జీవితంలో ఉన్నత స్థాయిలో చేరాలన్న తపన, తన తోటివారికి మార్గదర్శకంగా నిలవాలన్న ఆశయం, స్వయం కృషితో మహిళా వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన ఆమె ప్రస్థానం అనూహ్యంగా ముగిసింది. తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయినా మరణానంతరం తన అవయవ దానంతో నలుగురికి ప్రాణదాతగా నిలిచారు హైదరాబాద్లోని మణికొండకు చెందిన దీప్తి రెడ్డి (42).
'ఉమెన్ ఎనర్జీ' సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలైన ఆమె ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 22న అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆమెను ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు మెదడులో రక్తస్రావం జరిగినట్లు గుర్తించి అత్యవసర చికిత్స అందించారు. అలా ఓ వారం పాటు మృత్యువుతో పోరాడినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. చివరకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. రాష్ట్ర అవయవ కణజాల మార్పిడి సంస్థ (జీవన్దాన్) ఇతర కుటుంబసభ్యులకు అవయవదానంపై అవగాహన కల్పించారు. వారు అంగీకరించడంతో గుండె, రెండు కిడ్నీలు, కాలేయం సేకరించారు.
దుఃఖంలోనూ పలువురికి ఆదర్శం
మహిశా సాధికారతే లక్ష్యంగా విమెన్ ఎనర్జీ, వీ ఎయిమ్ (WE AIM) సంస్థలను స్థాపించి, ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచిన యువ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త మడుగుల దీప్తి రెడ్డి బ్రెయిన్ డెట్ కావడం అత్యంత బాధాకరణని సీపీ సజ్జనర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ ఆమె కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయం సమాజానికి ఆదర్శప్రాయమని 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేశారు.
''తీవ్ర విషాదంలోనూ మానవత్వాన్ని చాటుతూ ఆమె భర్త, సినీ దర్శకుడు ప్రదీప్ రెడ్డి తీసుకున్న మహోన్నత నిర్ణయంతో దీప్తిరెడ్డి గుండె, కాలేయం, రెండు కిడ్నీలను అవయవదానం చేశారు. ఫలితంగా మృత్యువు అంచున ఉన్న నలుగురి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపారు. తాను భౌతికంగా మనల్ని వీడినా నలుగురికి ప్రాణదానం చేసి సజీవంగా నిలిచారు. ఆదర్శవంతమైన నిర్ణయం తీసుకున్న వారి కుటుంబ సభ్యుల ఔదార్యం గొప్పది. మరణం తర్వాత కూడా జీవించేందుకు అవయవదానాన్ని మించిన మార్గం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ అవయవదానంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. విలువైన ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ముందుకు రావాలని కోరుతున్నా'' - సీపీ సజ్జనర్ ట్వీట్
'ఛాంపియన్' డైరెక్టర్ భార్య
దీప్తి రెడ్డి మాడుగుల తెలుగు సినీ దర్శకుడు ప్రదీప్ అద్వైతం సతీమణి. ప్రదీప్ మాడుగుల అద్వైతం, బిల్లా రంగా, 'ఛాంపియన్' చిత్రాలకు దర్శకుడిగా పని చేశారు. ఆయన సతీమణి దీప్తిరెడ్డి 'వీ ఎయిమ్, విమెన్ ఎనర్జీ' వంటి సేవా సంస్థల వ్యవస్థాపకురాలిగా, పర్యావరణ అనుకూల వ్యాపారాల ద్వారా గుర్తించి పొందారు.
చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన శాస్త్రవేత
హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ శాస్త్రవేత, పారిశ్రామికవేత్త, సామాజిక స్పృహ కలిగిన డా.నగేశ్ పొట్లూరి(58) అవయవదానంతో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. మౌలాలికి చెందిన నగేశ్ ఈ నెల 20న అమెరికాలో గుండెపోటు కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారు. స్టెంట్ వేసినా అదే రోజు మరోసారి గుండెపోటు రావడంతో బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు అవయవదానానికి ముందుకు వచ్చారు. రెండు కళ్లు, రెండు కిడ్నీలు, కాలేయం, మోకాలి లిగ్మెంట్లు దానం చేశారు. విద్య, పరిశోధనలపై ఆసక్తి కనబరిచిన నగేశ్ హెచ్సీయూ నుంచి మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఐఐటీ పావై నుంచి ఎం.ఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ నుంచి పీహెచ్డీ పూర్తి చేశారు. అమెరికాలోని యూటీ సౌత్ వెస్ట్రన్ మెడికల్ సెంటర్లో పోస్ట్ డాక్టర్లో చేశారు. జైవెక్స్ టెక్నాలజీస్లో ప్రధాన శాస్త్రవేత్తగా, మైకల్మన్లో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్గా పని చేశారు.
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