మహిళా సంఘాలకు గుడ్ న్యూస్ - సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి 90 శాతం రుణ సదుపాయం

ఒక మెగావాట్‌ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం - ప్లాంటు మొత్తం నిర్వహణ వ్యయానికి రూ.2.97 కోట్లు - 90 శాతం రుణంగా పెట్టుబడి సాయం

Solar Power Generation
Solar Power Generation (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Solar Power Plants Under Self-Help Groups in Telangana : మహిళలను భాగ్యమంతులు చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వాలు అన్ని రంగాల్లో వారికి విరివిగా అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి. నిన్నమొన్నటి దాకా స్వయం ఉపాధి ప్రోత్సాహాలకే పరిమితం కాగా ఇప్పుడు గనిలో, ఖని నిర్వహణలో భాగస్వాములను చేశారు. అందివచ్చిన అవకాశాల్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న మగువలను మరింత శక్తిమంతులు చేయాలని ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి. ఇందులో భాగంగా సోలార్​ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి బాధ్యతలను అప్పగిస్తున్నారు. పర్యావరణ కాలుష్యం లేకుండా అత్యంత చౌకగా తయారయ్యే శక్తి వనరు సోలార్​ విద్యుత్తు. మహిళా గ్రామ సమాఖ్యలను ఎంపిక చేసి మెగావాట్‌ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో నాలుగు గ్రామాలను ఎంపిక చేశారు.

ఎంత విస్తీర్ణం? : ఒక్కో గ్రామంలో సుమారు 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సోలార్​ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేస్తారు. స్థల ఎంపిక బాధ్యత ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది. కాంట్రాక్టర్​ ద్వారా సామగ్రి అందిస్తారు. ప్లాంటు నిర్వహణ బాధ్యత మాత్రం ఆయా గ్రామాల మహిళా సంఘాలదే. ఇప్పటికే ఖమ్మం జిల్లాలోని రెండు ప్రతిపాదిత గ్రామాల్లో భూమి సాయిల్‌ పరీక్ష పూర్తి చేశారు. త్వరలోనే ప్లాంటు నిర్మాణ ఏర్పాటు పనులు కూడా ప్రారంభిస్తారని అధికారులు తెలిపారు.

భాగస్వామ్యం ఈవిధంగా : ఎంపికైన సమాఖ్యలో ఆసక్తి గలిగిన మహిళలు ఎంత మందైనా ఉండొచ్చు. ప్లాంటు నిర్వహణ వ్యయం మొత్తం రూ.2.97 కోట్లు. ఇందులో 90 శాతం లోన్​ రూపంలో ఇస్తారు. మిగిలిన 10 శాతం మహిళా సమాఖ్య పొదుపు సొమ్ము నుంచి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పదేళ్ల కాలపరిమితితో ఈ రుణం చెల్లించాలి.

లాభం ఏంటి? : ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్తు తెలంగాణలో ఉత్తర డిస్కం ఎన్​పీడీసీఎల్​కు విక్రయించాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా అనుసంధాన సబ్‌ స్టేషన్లలో మీటర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒక్కో యూనిట్‌కు రూ.3.13 చొప్పున చెల్లిస్తారు. రుణ చెల్లింపు సమయంలో ఏడాదికి రూ.10 నుంచి 20 లక్షల ఆదాయం రావచ్చని అంచనా ఉంది. లోన్​ తీరాక రూ.50 లక్షలు ఆదాయం రావొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వెనకబాటే : ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్‌ ముఫ్త్‌ బిజిలీ యోజన (పీఎంఎస్‌జీఎంబీవై) ద్వారా వినియోగదారులను సోలార్​ విద్యుత్​ ఉత్పత్తికి ప్రోత్సహిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా గురువారం (నవంబరు 6) నాటికి 64.85 లక్షల మంది ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేశారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కేవలం 34,263 ఇళ్లకు మాత్రమే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీటి ద్వారా 68.5 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారుల అంచనా. జిల్లాలో ప్రజల నుంచి స్పందన నామమాత్రంగా ఉందని, పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

"రాయితీ సోలార్​ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే 25 నుంచి 30 ఏళ్లపాటు ఉచితంగా విద్యుత్తు పొందడంతో పాటు, అదనంగా ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందుకు రావాలి" -అజయ్‌కుమార్, టీజీ రెడ్‌కో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా మేనేజర్

ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటు?

  1. ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలం చిన్నకోరుకొండి.
  2. భద్రాద్రి జిల్లా సుజాతనగర్‌ మండలం లక్ష్మీదేవిపల్లి.
  3. మణుగూరు మండలం ఉడతనేనిగుంపు.
  4. ఎర్రుపాలెం మండలం రాజుపాలెం.

