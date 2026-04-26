ETV Bharat / state

'వివరాలు చెబితే పథకాలు రావనే అపోహ వద్దు' - గవర్నర్, సీఎం సహా ప్రముఖుల 'సెల్ఫ్​ ఎన్యుమరేషన్'

ఇవాళ్టి నుంచి మే 10 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరగనున్న జనగణన కార్యక్రమం - తొలిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ - స్వీయ ధృవీకరణలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని సూచించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Self Enumeration In Telangana : జనగణనలో భాగంగా రాష్ట్రంలో స్వీయ ధ్రువీకరణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు. మే 10 వరకు రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. తొలిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కలు సేకరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సహా కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి సూచించారు.

ప్రారంభించిన గవర్నర్​ : రాష్ట్రంలో జనగణన సందడి ప్రారంభమైంది. జనగణన–2027 స్వీయ నమోదు కార్యక్రమాన్ని గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఆన్‌లైన్‌లో తన వివరాలు నమోదు చేసి, అధికారికంగా మొదలుపెట్టారు. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక మొదటి జనగణన కావడం వల్ల ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుందని గవర్నర్ అన్నారు. రాష్ట్ర పురోగతికి కచ్చితమైన సమాచార సేకరణ చాలా కీలకమన్నారు. ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి పూర్తి డిజిటల్ జనాభా గణన అవుతుందని గవర్నర్‌ శివప్రతాప్ శుక్లా చెప్పారు.

దేశ ప్రణాళికలకు దోహదం : స్వీయ ధ్రువీకరణలో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యులు కావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ వివరాలను అధికారులు సీఎంకు వివరించగా, ఆన్​లైన్ పోర్టల్ ద్వారా కుటుంబ వివరాలు నమోదు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ జనగణన డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరి, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్, జాయింట్ ప్రిన్సిపల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్ ప్రియాంక, ఐ అండ్‌ పీఆర్​ కమిషనర్ సీహెచ్​ ప్రియాంక, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. జనగణన ప్రజల లెక్కలే కాదు, దేశానికి సంబంధించిన భవిష్యత్‌ ప్రణాళికల కోసం దోహదం చేస్తుందని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. 2027లో జనగణనలో మొదటిసారి కులగణన జరుగుతుందన్న ఆయన, అందరూ పాల్గొనాలని సూచించారు. వివరాలు చెబితే సంక్షేమ పథకాలు తొలగిస్తారనే భయం వద్దని సూచించారు.

ప్రతి ఒక్కరూ జనగణనలో పాల్గొనాలి : స్వీయ ధ్రువీకరణలో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలని శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. అధికారుల సమక్షంలో సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ చేసుకున్న ఛైర్మన్, వారి కుటుంబ వివరాలు అందించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ జనగణనలో పాల్గొనాలని మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ తెలిపారు. జనగణనలో భాగంగా హైదరాబాద్ రామ్‌నగర్‌లోని ఆయన నివాసానికి వచ్చిన జనగణన సిబ్బందికి తమ పూర్తి వివరాలను అందించారు. సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌లో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు. జీహెచ్​ఎంసీ అధికారుల సమక్షంలో స్వీయ ధ్రువీకరణ చేసుకున్న మంత్రి, అపోహలకు పోకుండా జనగణనలో అందరూ పాల్గొనాలని కోరారు.

"దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ జనగణన ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణలో ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు సెల్ఫ్​ ఎమ్యునరేషన్ చేయడం ద్వారా తమ కుటుంబ వివరాలను దేశ జనాభా లెక్కల్లో చూపించాలని కోరుతున్నాం. జనగణనలో తెలంగాణను దేశంలోనే పారదర్శకంగా నిర్వహించిన రాష్ట్రంగా నిలిచేలా ప్రతి పౌరుడూ దీనిని చేయాలని కోరుతున్నాను" - పొన్నం ప్రభాకర్‌, రవాణా శాఖ మంత్రి

స్వీయ గణన నమోదుపై అవగాహన : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న జనగణన-2027లో కులగణన చేపడుతున్నా, అందులో బీసీల సంఖ్యను గుర్తించే అవకాశం లేదని, అందుకు మరో కాలమ్‌ను చేర్చాలని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ కాలమ్ తర్వాత బీసీల కోసం 34వ కాలమ్ చేర్చాలని పేర్కొన్నారు. 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మహబూబ్‌నగర్‌లో “హ్యాపీ సండే” కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. జనాభా గణన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. యాప్ ద్వారా గణన వివరాలను నమోదు చేశారు.

ప్రజలు స్వయంగా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించడం ద్వారా పారదర్శకత ఉంటుందని మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ మిక్కిలినేని మనుచౌదరి తెలిపారు. తాను కూడా జనగణన పోర్టల్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. స్వీయ గణనలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనేలా అవగాహన కల్పించాలని ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షి యువతకు పిలుపునిచ్చారు. కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్‌తో కలిసి స్వీయ గణన నమోదుపై అవగాహన వీడియోను కలెక్టర్‌ ప్రదర్శించారు.

TAGGED:

INDIAN CENSUS 2027 SELF ENUMERATION
INDIAN CENSUS 2027 IN TELANGANA
తెలంగాణ జనగణనలో స్వీయ ధ్రువీకరణ
CENSUS 2027 IN TELANGANA
SELF ENUMERATION IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.