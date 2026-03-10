మహిళలకు 'స్వయం ఉపాధి' - ఇక్కడ జాయిన్ అయితే ఉద్యోగం పక్కా!
చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారికి, ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది సువర్ణావకాశం - ఏఢాదిన్నర నుంచి తొమ్మిది విభాగాల్లో శిక్షణ - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 7:18 PM IST
Swayam Upadhi For Womens In Tirupati : ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఇతర కారణాలతో కొందరు చదువులకు స్వస్తి చెబుతుంటారు. చదువు పూర్తి చేసినా ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇంకొందరు బాధ పడుతుంటారు. అలాంటి వారిలో దాగున్న ప్రతిభను తిరుపతిలోని మహిళా ప్రగతి ప్రాంగణం గుర్తించింది. ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తూ స్వయం ఉపాధితో పాటు కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది.
ఇందులో గడిచిన ఏడాదిన్నర నుంచి 9 రకాల విభాగాల్లో వందల మందికి శిక్షణనిస్తున్నారు. కంప్యూటర్, జీడీఏలో మూడు నెలల పాటు శిక్షణ పొందిన తర్వాత వారికి స్వయం ఉపాధి, హాస్పిటల్లో డాక్టర్లకు అవసరమయ్యే ఫోర్సును అందిస్తుంది. అక్కడ ఎలాంటి స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు? ట్రైనింగ్లో ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయో ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలు వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
ప్రశ్న : ఇక్కడికి రాకముందు ఏం చేసేవారు? జీడీఏలో శిక్షణ పొందాక ఎలాంటి ఉద్యోగావకాశం వచ్చింది?
జ : నేను డీఎడ్ చేసి, టెట్ రాశాను. డీఎస్సీ రాశాను కానీ రాలేదు. ఇంట్లోనే ఉన్నాను. నర్సింగ్పై ఇష్టం ఉండడంతో మూడు నెలల పాటు శిక్షణ పొందాను. సీపీఆర్, చౌకింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాను. ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలో మేడం చూపించారు.
ప్రశ్న : జీడీఏలో ఉద్యోగావకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? మహిళా ప్రాంగణంలోని జీడీఏ శిక్షణ మీకెలా ఉపయోగపడింది?
జ : మేడమే హాస్పిటల్లో ఉద్యోగాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ పేషంట్స్ను ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలో నేర్చుకున్నాను. నేను పదవ తరగతి వరకు చదివాను. ఇంట్లో టైలరింగ్ చేసుకునే దాన్ని. ఇన్స్టాలో పెట్టిన పోస్టు చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను. పదవ తరగతి తర్వాత నేను చాలా పనులు చేశా. కానీ ఇది మాత్రం మంచి అవకాశం.
ప్రశ్న : మీకు ఎక్కడా ఉద్యోగం వచ్చింది?
జ : నారాయణాద్రి హాస్పిటల్లో జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం వచ్చింది.
ప్రశ్న : మూడు నెలల కోర్సుకు ముందు, తర్వాత మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
జ : ఇందులోకి రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడికి రాకపోతే ఇంట్లోనే ఉండేదాన్ని. అక్కడే ఆగిపోకుండా బయటికి వచ్చి ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది.
ప్రశ్న : కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమేం నేర్చుకుంటున్నారు?
జ : ఇంతకుముందు నాకు సిస్టమ్పై బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కల్పిస్తున్నారు. నేనేమో ఎంకామ్ చదివాను. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఏది చేయాలన్నా కంప్యూటర్లోనే. వర్క్ ఫ్రం చేయాలంటే సిస్టమ్ బాగా రావాలి. ఇక్కడికి వచ్చాక బాగా నేర్చుకున్నాను. నేను నా పిల్లలకు కూడా బాగా నేర్పిస్తున్నా.
ప్రశ్న : కంప్యూటర్ శిక్షణ తీసుకున్నాక ఉపాధి ఎలా మెరుగుపడుతుంది?
జ : ఇందులో శిక్షణ తీసుకున్నాక వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ఉద్యోగం పొందవచ్చు. డేటా ఎంట్రీ సర్ చాలా ఐడియా చెప్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి చాలా మంది కంపెనీలలో ఉద్యోగాన్ని పొందారు.
ప్రశ్న : ఈ ట్రైనింగ్ మీకెలా ఉపయోగపడుతుంది?
జ : పిల్లలు టెన్త్ వరకు అడిగినవి చెప్పేవాళ్లం. కానీ వాళ్లు ఇప్పుడు మాకన్న పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతున్నారు. కాలేజీ నుంచి వచ్చాక వాళ్లు అడిగే ప్రశ్నలకు ఎంతో కొంత సమాధానాలు చెప్పగలుతున్నాను. ఇక్కడికి రావడం వల్ల మాకంటూ గుర్తింపు రావడమే కాక, ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రశ్న : మహిళా ప్రగతి ప్రాంగణంలో ఎలాంటి శిక్షణను ఇస్తున్నారు? ఏ స్థాయి వారికి ఇస్తున్నారు?
మేనేజర్ : పెద్దగా చదువుకోని మహిళలకు స్వయం ఉపాధిని కల్పించడానికి చిన్న ఉద్యోగాలతో వాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కల్పించడానికి ప్రధాన ఉద్దేశంతో స్థాపించారు. ఇందులో కంప్యూటర్స్, టైలరింగ్, బ్యూటీషన్, మిల్లెట్ మేకింగ్ మొదలగు వాటిపై శిక్షణనిస్తున్నాం. ఏపీఎస్ఎస్డీసీ నుంచి కూడా వారికి శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలంటే? : ఫిబ్రవరి 2026లో కొత్త దరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు. ఆన్లైన్/ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. తిరుపతి జిల్లాలోని మహిళా & శిశు సంక్షేమ కార్యాలయం లేదా మహిళా ప్రాంగణంలో వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ శిక్షణా కేంద్రం తిరుపతి, మాంగో మార్కెట్ యార్డు ఎదురుగా, తిరుచానూరు రోడ్డు ప్రాంతంలో ఉంది. సాధారణంగా 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు (కొన్ని కోర్సుల్లో 15-45 ఏళ్ల వరకు) అర్హత ఉంది.
సంతృప్తినివ్వని జాబ్ - నలుగురికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఆశయంతో గోలిసోడా బిజినెస్