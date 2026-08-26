వచ్చే నెలలో కొత్త పింఛన్ల మంజూరు! - దరఖాస్తు చేసుకొనేందుకు ఆరు రోజులే గడువు
కొత్త పింఛనుదారులకు వచ్చే నెల నుంచి ఎంపిక ప్రక్రియ - పింఛను దరఖాస్తులకు ఈ నెలాఖరుతో ముగియనున్న గడువు - ఇప్పటికే అర్జీలు పెట్టిన 3,00,000 మంది
Published : August 26, 2026 at 11:10 AM IST
Telangana New Pension Scheme : తెలంగాణలో చేయూత పథకం కింద కొత్త పింఛనుదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం కానుంది. పింఛను దరఖాస్తులకు గడువు ఈ నెలాఖరుతో ముగుస్తుంది. సెప్టెంబరు 1 నుంచి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన నిర్వహించాలని రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(సెర్ప్) అన్ని జిల్లాల అధికారులకు తెలియజేసింది. అర్హత కలిగిన వారందరికీ పెన్షన్ సాయం అందేలా ఎంపిక చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. తండాలు, గూడేలు, మారుమూల గిరిజన ఎస్సీ కాలనీలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మురికివాడల్లోని దరఖాస్తుదారులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించింది.
మరో 2,00,000 దరఖాస్తులు వస్తాయని అంచనా : కొత్త పెన్షన్ కోసం ఈ నెల 9 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలైంది. మంగళవారం వరకు 3,03,066 మంది అర్జీలు పెట్టుకున్నారు. ఇంకా ఆరు రోజుల గడువు ఉండగా మరో రెండు లక్షల దరఖాస్తులు వస్తాయని సెర్ప్ అంచనా. 2.5 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్లు అందిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెర్ప్ సంస్థ తెలిపింది. ఈ మేరకు గ్రామాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శులు, పట్టణాల్లో బిల్ కలెక్టర్లు, వార్డు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో మహిళా సంఘాలు సాయం చేయాలని సెర్ప్ సూచించింది. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం అధికారుల నివేదికలు మండల, పట్టణాల ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్లకు, అక్కడి నుంచి సెర్ప్ ప్రధాన కార్యాలయానికి చేరుతుంది. వాటిని పరిశీలించి సీఈవో కొత్త లబ్ధిదారులను ఖరారు చేస్తారు.
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతం : చేయూత పింఛను దరఖాస్తుల ఆన్లైన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశామని డిప్యూటీ కమిషనర్ కె. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో సోమవారం 25 మంది ఆపరేటర్లతో ఆన్లైన్లో ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియను ముమ్మరం చేశామని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటివరకు 2,600 దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో ప్రాసెస్ చేశామన్నారు. 1,660 దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయని, విచారణ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు దరఖాస్తుదారుల నుంచి అవసరమైన పత్రాలను సేకరిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.