కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ 'సిదీరి'దే పెత్తనం - కాశీబుగ్గ రోడ్డు ప్రమాదంలో బాధితుడి కుటుంబానికి అన్యాయం
సీదిరే జిల్లా మంత్రిగా చలామణి అవుతున్నట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు - అప్పలరాజు కుమారుడిని రక్షించేలా పోలీసులు, వైద్యుల సహకారం - ఎమ్మెల్యే టీడీపీకి చెందిన వారే అయినా ఇంకా వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యమేనన్న విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:15 AM IST
Seethiri Appalaraju Palasa Influence : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరినా పలాసలో మాత్రం సీదిరి అప్పలరాజు హవానే నడుస్తోంది. నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమే ఉన్నట్లు సీదిరే జిల్లా మంత్రిగా చలామణి అవుతున్నట్లు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కాశీబుగ్గ రోడ్డు ప్రమాదంలో బాధితుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాల్సింది పోయి, తప్పు చేసిన సీదిరి కుమారుడిని తప్పించేందుకు పోలీసుల నుంచి ప్రభుత్వాసుపత్రి వైద్యుల వరకు మాజీ మంత్రి అడుగులకు మడుగులొత్తారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే టీడీపీకి చెందిన వారే అయినా అధికారుల తీరు చూస్తుంటే పలాసలో ఇంకా వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యమేనన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
అధికార యంత్రాంగంపై పట్టు : పలాసలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు అధికార యంత్రాంగంపై ఇంకా తన పట్టు కొనసాగిస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలోని కీలక ప్రభుత్వ విభాగాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నీడలు ఇంకా వీడలేదు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సీదిరికి అనుకూలంగా వ్యవహరించిన కొందరు అధికారులు ఇప్పటికీ ఆయన కనుసన్నల్లోనే పనిచేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. నియోజకవర్గంలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూటమి నాయకుల కంటే ముందుగా సీదిరి కార్యాలయానికి వీరు నివేదిస్తున్నట్లు సమాచారం. కార్యకర్తలను కాపాడుకొనేందుకు స్థానిక వివాదాలు, సెటిల్మెంట్లలో కూటమి నేతలతో సమానంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జోక్యం చేసుకునేలా తెరవెనక అప్పలరాజే చక్రం తిప్పుతున్నారని తెలుస్తోంది.
కాశీబుగ్గ రోడ్డుప్రమాదం కేసులో తన కుమారుడిని తప్పించి, వేరే యువకుడిని తెచ్చి అప్పలరాజు కథ నడిపితే అధికారులు పూర్తిగా సహకరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఏది చెబితే అదే విని పోలీసులు కేసు కట్టారు. యాక్సిడెంట్ కేసులో మొదట్లో ఆధారాల్లేవన్న పోలీసులు, తర్వాత ఉన్నతాధికారుల జోక్యంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సీదిరి, ఆయన కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేశారు.
ఆరవ్కు రిమాండ్ విధిస్తే కడుపునొప్పి, వాంతులు, వికారం అంటూ 14 రోజులు బయటే గడిపేలా స్కెచ్ వేశారు. దీనికి సహకరించడానికి ప్రభుత్వాసుపత్రి వైద్యులు సిద్ధమయ్యారు. ఆరవ్ విషయంలో సహకరించిన ఓ హౌస్సర్జన్ సీదిరికి విధేయుడిగా మారడానికి ఓ కారణం ఉంది. గతేడాది జీజీహెచ్లో ర్యాగింగ్పై పోలీసులు విచారణ చేస్తుండగా సదరు హౌస్సర్జన్ వద్ద గంజాయి గుర్తించారు. కూటమి అధికారంలో ఉన్నా సీదిరి జోక్యం చేసుకుని కేసు లేకుండా హౌస్ సర్జన్ను తప్పించినట్లు తెలుస్తోంది.
సెటిల్మెంట్లలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల జోక్యం : పలాస, మందస, వజ్రపుకొత్తూరు పరిధిలోని పోలీస్స్టేషన్లను సీదిరి అప్పలరాజు ఇంకా తన కనుసన్నల్లో ఉంచుకున్నారు. కేసులు, సెటిల్మెంట్లలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల జోక్యం ఇక్కడ ఎక్కువ. ఈ నేపథ్యంలోనే సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు యాక్సిడెంట్ చేసిన సమయంలో సిద్ధార్థ అనే యువకుడు ఢీ కొట్టారంటూ పోలీసులకు సీదిరి అనుచరుడైన అల్లు రమణ తప్పుడు సమాచారమివ్వగా, దాన్నే పోలీసులు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు నాగరాజుపై హత్యాయత్నం కేసులో కొందరు అనుమానితులను పోలీసులు విచారణకు తీసుకెళ్లగా, సీదిరి స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. సీదిరి అనుచరుడు వేణుగోపాల్రెడ్డి కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్పై దురుసుగా ప్రవర్తించినా చర్యల్లేవు.
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