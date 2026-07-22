ETV Bharat / state

మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ - వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఆందోళన

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని నివాసంలో సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్టు - కుమారుడు చేసిన యాక్సిడెంట్ కేసును తప్పుదోవ పట్టించారని అభియోగం - అసలు నిందితుడైన కొడుకును తప్పించి, మరొకరిని బలిచేసిన వైనం

YSRCP Leader Seethiri Appalaraju Arrest
YSRCP Leader Seethiri Appalaraju Arrest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:23 PM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

YSRCP Leader Seethiri Appalaraju Arrest : వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన పోలీసులు అప్పలరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీదిరి అరెస్ట్ విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, ఆయన అనుచరులు భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. పోలీసుల చర్యను వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనకు దిగడంతో ఆయన ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ - వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల ఆందోళన (ETV Bharat)

అసలేం జరిగిందంటే : ఇటీవల సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురి చేశాడు. ఆరవ్ వర్మ నడుపుతున్న బైక్ ఢీకొని దానయ్య అనే గొర్రెల కాపరి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ యాక్సిడెంట్ కేసులో తన కుమారుడిని రక్షించుకునేందుకు మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు తన పలుకుబడితో పెద్ద కుట్ర పన్నారు. పోలీసుల విచారణను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశారు.

కొడుకుకు బదులుగా మరొకరిని : ఈ కేసు నుంచి ఆరవ్ వర్మను చాకచక్యంగా తప్పించారు. తన కొడుకుకు బదులుగా సిద్ధార్థ త్యాడి అనే మరో అమాయక యువకుడిని బలిపశువును చేశారు. యాక్సిడెంట్ చేసింది సిద్ధార్థ త్యాడి అని నమ్మించి, అతడిని జైలుకు పంపాలని చూశారు. అంతేకాకుండా, ప్రమాదానికి కారణమైన ద్విచక్ర వాహనాన్ని కూడా పోలీసులకు దొరకకుండా దాచేశారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా నేరాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు సాక్ష్యాలను మాయం చేశారు.

కటకటాల వెనక్కి : మృతుడు దానయ్య కుటుంబాన్ని సైతం సీదిరి అప్పలరాజు ప్రలోభాలకు గురి చేశారు. డబ్బులు, ఉద్యోగం ఆశ చూపి కేసును మూసివేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వ్యవహారం అంతా పోలీసుల దర్యాప్తులో బట్టబయలు కావడంతో పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. సాక్ష్యాధారాలు తారుమారు చేయడం, నేరాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయడం, బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రలోభపెట్టడం వంటి అభియోగాలపై అప్పలరాజుపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయనను అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు. కాగా, రోడ్డు ప్రమాదానికి కారణమైన సీదిరి కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ ఇప్పటికే రిమాండ్‌లో ఉన్నాడు.

ప్రాణం ఖరీదు లక్ష రూపాయలా? - మాజీ మంత్రి కుమారుడి ప్రమాదం కేసులో బేరసారాలు

కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ 'సిదీరి'దే పెత్తనం - కాశీబుగ్గ రోడ్డు ప్రమాదంలో బాధితుడి కుటుంబానికి అన్యాయం

Last Updated : July 22, 2026 at 8:48 PM IST

TAGGED:

YSRCP LEADER APPALARAJU ARREST
SEETHIRI APPALARAJU ARRESTED
EX MINISTERAPPALARAJU ARREST
APPALARAJU IN POLICE CUSTODY
SEETHIRI APPALARAJU ARREST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.