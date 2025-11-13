ఆ ఊరు వంట మాస్టర్లకు ఫేమస్ - గరిట తిప్పితే ఆహా అనాల్సిందే!
వంట మాస్టర్ల ఊరుగా మారిన సీతారాంపురం కాలనీ - కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో వంట మాస్టర్లుగా గుర్తింపు - "వంటల ఊరు"గా గుర్తింపు
Published : November 13, 2025 at 5:39 PM IST
Cooking Masters Village in Bhadradri Kothagudem District : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అశ్వాపురం మండల కేంద్రానికి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సీతారాంపురం కాలనీ వంట మాస్టర్ల ఊరుగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా విస్తరించి ఉన్న ఈ కాలనీలో దాదాపు 765 మంది నివసిస్తున్నారు. వారిలో 30 మందికి పైగా వంట మాస్టర్లు, 100 మందికి పైగా వంట సహాయకులు ఉండడం ఈ కాలనీకి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చింది.
ప్రముఖ హోటళ్లలో వంట మాస్టర్లు : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాతో పాటు సమీపంలోని జిల్లాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, పండుగలు వంటి వేడుకల్లో సీతారాంపురం వంట మాస్టర్లే రుచికరమైన వంటకాలు వండుతున్నారు. రుచులకే పేరుగాంచిన వీరి వంటలు ప్రతి వేడుకలోనూ అతిథుల్ని ఆకట్టుకుంటుంటాయి. కొందరు ఈ కాలనీ వాసులు వరంగల్ వంటి ప్రాంతాల్లో తమ సొంత హోటళ్లను నడుపుతున్నారు. మరికొందరు ప్రముఖ హోటళ్లలో వంట మాస్టర్లుగా పని చేస్తూ పేరు, ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తున్నారు.
అంతే కాకుండా ఈ కాలనీకి చెందిన కొందరు వంట మాస్టర్లు కేంద్ర అణు ఇంధన సంస్థ (Department of Atomic Energy), ఇస్రో (ISRO), డీఆర్డీవో (DRDO) వంటి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో వంట మాస్టర్లుగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి వెనుక ఉన్న కష్టాలు, సంకల్పం నిజంగా ప్రశంసనీయమైనవి.
మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది : సుమారు 30 సంవత్సరాల క్రితం ఈ పంచాయతీ పరిధిలోని అనేక కుటుంబాలు తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాయి. ఏ పనికి వెళ్లినా తగినంత ఆదాయం రాకపోవడంతో జీవనోపాధి కష్టమైంది. అయితే వంట చేసే పనిలో 2,3 గంటలు కష్టపడితే మంచి ఆదాయం లభిస్తుందని గుర్తించిన కొందరు వంట నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఒకరిని చూసి మరొకరు ఈ వృత్తిని ఆశ్రయించడంతో వంట వృత్తి ఈ కాలనీలో ప్రధాన ఉపాధిగా మారింది.
ఈ వృత్తిలో తొలి అడుగు వేసిన వ్యక్తి బెల్లి లక్ష్మణరావు. ఆయన అశ్వాపురంలోని డీఏఈ భారజల ప్లాంట్లో వంట మాస్టర్గా పని చేశారు. ఆయన కుమారుడు వెంకటరాజు ప్రస్తుతం ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలోని ఇస్రోలో వంట మాస్టర్గా జాబ్ చేస్తున్నారు. లక్ష్మణరావు వద్ద వంట నేర్చుకున్న వారిలో సమీపంలోని గొల్లగూడెం, అశ్వాపురం గ్రామాలకు చెందిన పలువురు కూడా ఉన్నారు. ఈ విధంగా సీతారాంపురం వంట మాస్టర్ల పేరు దూర ప్రాంతాలకు వ్యాపించింది.
రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు సంపాదన : ప్రస్తుతం ఈ కాలనీలో కొందరు వంట మాస్టర్లు తమ వృత్తిని విస్తరించి టెంట్హౌస్లు, వంట సామాగ్రి సరఫరా బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. పది మందికి పైగా సహాయకులు ఉంటే ఒక్క కార్యక్రమం ద్వారానే లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్నారు.
"వంటల ఊరు"గా గుర్తింపు : సీతారాంపురం కాలనీ నేడు ఆర్థికంగా స్వావలంబన సాధించి, "వంటల ఊరు"గా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. కష్టాలను అవకాశాలుగా మార్చుకున్న ఈ వంట మాస్టర్ల కథ నిజంగా ప్రతి గ్రామానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
