ఆకుకూరలతో మెరిసే సీతారామనగరం - కిన్నెరసాని నీరే వరం
ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలంలోని సీతారామనగరం గ్రామం ప్రత్యేకత - వేకువజామునే కూరగాయలు కోసే పనిలో మహిళలు, విక్రయాల్లో పురుషుల పాత్ర
Leafy Vegetables Seetharama Nagaram Village: ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలం సీతారామనగరం గ్రామం పేరు వినగానే పచ్చదనమే గుర్తుకొస్తుంది. ఈ చిన్న గ్రామం 200 కుటుంబాల ఆవాసం అయినా, అందరి జీవనాధారం ఒకటే. అదే ఆకుకూరల సాగు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక చిన్న తోట ఉంటుంది. ఇంటి వెనుక భాగంలో ఉండే పెరడు వారికి కేవలం ఖాళీ ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. అది ఈ గ్రామస్థులను జీవనాధారం.
ప్రతీ ఉదయం వేకువజామునే గ్రామంలోని మహిళలు తోటల్లోకి వెళ్లి కూరలు తెంపడం వారి దినచర్య. పాలకూర, తోటకూర, చుక్కకూర, మెంతికూర, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వారి కృషితో పెరుగుతున్న పంటలు. తరువాత ఈ కూరగాయల బుట్టలను మోసుకుంటూ పురుషులు సమీప పట్టణాలకు వెళ్లి విక్రయిస్తారు. కొంతమంది రాజమండ్రి మార్కెట్కు, మరికొంతమంది భద్రాచలం వైపు, కుక్కునూరు, ఏలూరు పట్టణాలకూ వెళ్తారు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా వ్యాపారం, సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగొచ్చి మరోసారి తోట సంరక్షణలో పడిపోతారు. ఇదే వారి జీవిత చక్రం.
ప్రతి ఇంట్లోనూ పచ్చదనం: సీతారామనగరం గ్రామంలో ఒక్క ఇంటి వెనుక భాగంలో కూడా ఖాళీగా మట్టి కనిపించదు. ఎక్కడ చూసినా ఆకుకూరల తోటలు. కొందరు రైతులు కొన్ని రకాల ఆకుకూరలను చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ డ్రముల్లో, సిమెంట్ కుండీల్లో కూడా కూరగాయలు పెంచుతున్నారు. తమ ఊరు పేరు కూరగాయలతో ప్రసిద్ధి చెందిందని, రోజూ ఆకుకూరలు అమ్మకాలు బాగుంటాయని గ్రామస్థులు అంటున్నారు. కుటుంబాలకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుందని సంతోషంగా చెబుతున్నారు.
కిన్నెరసాని నీరే వరం: సీతారామనగరం పక్కనే ప్రవహించే కిన్నెరసాని నది ఈ పచ్చదనానికి ప్రాణాధారం. నది నీరు సులభంగా అందుబాటులో ఉండటంతో సాగు సులువైంది. కూరగాయల సాగుకు సంవత్సరం పొడవునా నీటి కొరత ఉండదు. అందువల్ల 365 రోజులు ఆకుకూరలు పండిస్తూనే ఉంటారు. ఒక పంట కోసిన వెంటనే మరో పంట నాటడం ఇక్కడ సాధారణం. ఈ నిరంతర సాగు పద్ధతే గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలంగా నిలిచింది.
మహిళలే వెన్నెముక: ఈ గ్రామ వ్యవసాయ జీవనంలో మహిళల పాత్ర ఎంతో ప్రధానమైనది. వేకువజామునే లేచి కూరలు తెంపడం, శుభ్రపరచడం, బుట్టల్లో నింపడం ఇది ప్రతిరోజూ జరిగే పని. మహిళలు శ్రమించడంతో కుటుంబ ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది. కూరగాయల ధరలు కొద్దిగా మారినా, వీరి జీవనాధారంపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు.
చరిత్ర, మార్పు, అభివృద్ధి: సీతారామనగరం పూర్వం ఖమ్మం జిల్లాలో భాగం. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈ గ్రామం ఏలూరు జిల్లాలో చేరింది. కానీ స్థానమార్పు గ్రామస్థుల జీవిత మార్గం మార్చలేదు. వారు ఎప్పటిలాగే పచ్చదనం, శ్రమతో సంతోషంగా ఉంటున్నారు. ఆకుకూరల పెంపకంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.
