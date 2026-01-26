కర్రెగుట్టల్లో వరుసగా పేలిన ఐఈడీలు - 10 మంది భద్రతా సిబ్బందికి గాయాలు
కర్రెగుట్టల్లో వరుస ఐఈడీల పేలుడుతో కలకలం - 10 మంది జవాన్లకు గాయాలు, రాయ్పుర్కు తరలింపు - హైఅలర్ట్ ప్రకటించి కూంబింగ్ ఆపరేషన్ ముమ్మరం చేసిన అధికారులు
Published : January 26, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 1:15 PM IST
IEDS Exploded In Karregutta Hills : ఛత్తీస్గఢ్- తెలంగాణ రాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్న కర్రెగుట్టల్లో మావోయిస్టులు అమర్చిన ఐఈడీలు పేలిన ఘటనలో 10 మంది భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారు. కర్రెగుట్టల్లో మావోయిస్టుల కదలిక, ఐఈడీలు అమర్చినట్లుగా భద్రతా సంస్థలకు విశ్వసనీయ సమాచారం అందడంతో ఆ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం సాయంత్రం అనేక ఐఈడీలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పేలాయి. దీంతో భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారు.
క్షతగాత్రులు రాయ్పూర్కు తరలింపు : క్షతగాత్రులను ఆర్మీ హెలికాప్టర్లో రాయ్పూర్నకు తరలించారు. వీరిలో 9 మంది డీఆర్జీ, మరొకరు కోబ్రా బెటాలియన్కు చెందిన వారు ఉన్నట్లుగా సమాచారం. గాయపడిన భద్రతా సిబ్బందికి ప్రాణాపాయం తప్పినట్లు అధికారులు వివరించారు. ఒక్కసారిగా జరిగిన ఈ ఘటనతో కర్రెగుట్టల్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించి కూంబింగ్ ఆపరేషన్ను ముమ్మరం చేశారు. గతేడాది ఇదే ప్రాంతంలో 21 రోజుల పాటు దేశంలోనే అతిపెద్ద మావోయిస్టు వ్యతిరేక ఆపరేషన్ నిర్వహించిన విషయం విదితమే.