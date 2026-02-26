'సారండా' అడవుల్లో మరో అపరేషన్ - మావోయిస్టు అగ్రనేతలే లక్ష్యంగా బలగాల కూంబింగ్
మావోయిస్టు అగ్రనేతలు మిసిర్బెస్రా, పసునూరి నరహరి లక్ష్యంగా కదులుతున్న బలగాలు - భద్రతా బలగాలు కొత్త ప్రాంతాలపై మరింత దృష్టి - పక్కా సమాచారంతో సారండా అడవుల లోపలికి వెళ్లిన బలగాలు
Published : February 26, 2026 at 2:50 PM IST
Forces Target Maoist Leaders Misirbesra and Pasunuri Narahari : మవోయిస్టుల ఎరివేతలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో భద్రతా బలగాలు కొత్త ప్రాంతాలపై మరింత దృష్టిసారించాయి. దండకారణ్యంలోని అబూజ్మడ్, నేషనల్పార్క్, కర్రెగుట్టల వంటి తదితర ప్రాంతాల్లో విస్తృత కూంబింగ్తో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను చాలా వరకు నియంత్రించిన బలగాలు ఈసారి సారండా అడవులపై గురి పెట్టారు.
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం పశ్చిమ సింగ్భూమ్, సరాయికెలా రీజియన్లు, తూర్పు సింగ్భూమ్ సరిహద్దులతో పొడవైన సాల్ వృక్షాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ అడవులు 850 చదరపు కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో, 700లకుపైగా కొండలతో అచ్చం కర్రెగుట్టలను పోలి ఉంటాయి. తాజాగా మావోయిస్టు పార్టీలో క్రియాశీలంగా ఉన్న ఏకైక పొలిట్బ్యూర్ సభ్యుడు మిసిర్బెస్రా అలియాస్ సునిర్మాల్, తెలంగాణకు చెందిన అగ్రనేత పసునూరి నరహరి అలియాస్ విశ్వనాథ్. మరి కొంతమంది కేడర్తో కలిసి అక్కడే ఉన్నారనే పక్కా సమాచారంతో బలగాలు లోపలికి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గతంలో 15 మంది ఎన్కౌంటర్ : సారండా అడవుల్లో నెల రోజుల క్రితం జరిగిన భారీ ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పతిరాం మాంజీ అలియాస్ అనల్దాతో పాటు 15 మంది సభ్యులు మృతి చెందారు. ఈ క్రమంలో మిసిర్బెస్రా, పసునూరి నరహరి కేడర్లో కలిసి మరింత దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళ్లారనే సమాచారంతో బలగాలు అడవులను చుట్టుముడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరి కోసం వాయు మార్గంలో కాకుండా భూమార్గంలోనే కూంబింగ్ను మరింత విస్తృతం చేసినట్లు సమాచారం.
ఆపరేషన్ కేజీహెచ్-2 పేరుతో కూంబింగ్ : గత సంవత్సరంలో ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పేరిట కర్రెగుట్టలపై దాదాపు మూడు వారాలపాటు మావోయిస్టు మధ్య విస్తృతస్థాయిలో దాడులు జరిగాయి. దీన్ని నిర్వహించిన కేంద్ర బలగాలు తాజాగా ఆపరేషన్ కేజీహెచ్-2 పేరుతో అక్కడే కూంబింగ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇందులో భాగంగా కీలకనేత మావోయిస్టు కేడర్ కోసం గాలిస్తునే కర్రెగుట్టలపై గతంలో మావోయిస్టులు అమర్చిన మందుపాతర్ల వివరాలను రాబట్టడానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 89 ఐఈడీలను తీసివేశారు.
ఎన్కౌంటర్లో 19 మంది మావోయిస్టులు మృతి : ఈ మధ్య మావోయిస్టుల ఏరివేత ఆపరేషన్ చురుగ్గా సాగుతోంది. గత రెండు నెలల కిందట బీజాపుర్- దంతెవాడ సరిహద్దు అడవుల్లో భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. డిసెంబర్ 3వ తేదీన ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు, ముగ్గురు డీఆర్జీ జవాన్లు మృతి చెందారు. అంటే మొత్తంగా డిసెంబర్ 3, 4 తేదీల్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 19 మంది మావోయిస్టులు మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ మేరకు ఘటనా స్థలంలో మావోయిస్టుల మృతదేహాలతో పాటు పెద్దఎత్తున ఆయుధ, పేలుడు సామగ్రిని బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.
ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్ల కారణంగా జనజీవన స్రవంతిలోకి : మరోవైపు గతేడాదిలోనే కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు చలపతి, బాలకృష్ణ, కట్టా రామచంద్రారెడ్డి, గణేశ్, హిడ్మా, కడారి సత్యనారాయణరెడ్డి లాంటివారు మృతి చెందడంతో అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్, బండి ప్రకాశ్, చంద్రన్న అనారోగ్యం వల్ల, ఆశన్న లొంగిపోవడంతో ఈ అడవి మార్గాన్ని వదిలి జనజీవన స్రవంతిలో కలవడం లాంటి ఘటనలతో మావోయిస్టుల పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వీరందరికీ దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగి ఉంది. కాని ప్రస్తుతం మావోయిస్టు ఉద్యమం నేడు ఒడిదొడుకులకు గురవుతోంది. ఇటీవల అపరేష్ కగార్ నేపథ్యంలో వరుసగా ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లు జరగడంతో సతమతమవుతోంది. దీంతో అనేక మంది పార్టీ అగ్రనేతలే ఉద్యమాన్ని వదలి జనజీవన స్రవంతిలో కలుస్తున్నారు.
