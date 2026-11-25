స్థానిక ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం - 46 వేలకు పైగా పోలీసులతో భద్రత
Security Arrangements for Elections: రేపు జరగనున్న ఎన్నికలకు విస్తృత స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ఎన్నికల కోసం దాదాపు 46 వేల పైచిలుకు పోలీసులను బందోబస్తు కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:20 PM IST
గురువారం జరిగే మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు విస్తృత స్థాయిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధానంగా పల్నాడు నుంచి రాయలసీమ జిల్లాల వరకు ప్రత్యేక బృందాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పాటయ్యాయి. ఎస్పీ స్థాయి నుంచి హోంగార్డు వరకు ఈ ఎన్నికల కోసం దాదాపు 46 వేల పైచిలుకు పోలీసులను బందోబస్తు కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
గురువారం జరగనున్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల, గ్రామ పంచాయతీ తొలి విడత ఎన్నికలను స్వేచ్ఛగా, ప్రశాంతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు పోలీస్ శాఖ సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ఎన్నికల నిర్వహణలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ముందస్తు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా 46,350 మంది పోలీస్ సిబ్బందిని బందోబస్తు విధులకు కేటాయించారు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలలో బందోబస్తు కోసం 16,701 మందిని, గ్రామ పంచాయతీ తొలి విడత ఎన్నికల కోసం 29,649 మంది పోలీసు సిబ్బందిని కేటాయించారు.
జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్న పోలీస్ బలగాలతో పాటు 127 ప్లాటూన్ల ఏపీఎస్పీ ప్రత్యేక బలగాలను ఇందుకోసం వినియోగిస్తారు. రైల్వే, ఈగల్, ఇతర విభాగాలకు చెందిన బలగాలను కూడా ఎన్నికల బందోబస్తుకి వినియోగిస్తారు. జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్న బలగాల్లో 43 మంది ఎస్పీలు, 76 మంది అదనపు ఎస్పీలు, 179 మంది డీఎస్పీలు, 853 మంది సీఐలు లేదా ఆర్ఐలు, 1832 మంది ఎస్సైలు లేదా ఆర్ఎస్ఐలు, 3,601 మంది ఏఎస్ఐలు లేదా ఏఆర్ఎస్ఐలు, 5,869 మంది సివిల్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు లేదా ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు, 2,1252 మంది సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుళ్లు లేదా ఏఆర్పీసీలు, 7,957 మంది హోంగార్డులు, ఏపీఎస్పీ ఇతర విభాగాల సిబ్బంది 4,688 మంది ఉన్నారు.
ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు నిరంతర నిఘా కోసం డ్రోన్స్, బాడీ ఓన్ కెమెరాలు, సీసీ టీవీ కెమెరాలు, వీడియోగ్రఫీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటులో భాగంగా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దనే ఉండేట్టుగా పోలీసులను పెద్ద సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీరు కాకుండా స్ట్రైకింగ్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ తో నిరంతర పెట్రోలింగ్, సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక భద్రతా నిరంతర పహారా ఉంటుంది. ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించే వారిపై, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకునేందుకు వీటిని వినియోగిస్తారు.
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