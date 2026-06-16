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ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు 2026 - జాతర షెడ్యూల్‌ ఇదే!

జులై 19న శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు ప్రారంభం - ఆగస్టు 2న బోనాల ఉత్సవం - భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని అర్చకుల వినతి - ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి భరోసా

Ujjaini Mahankali Bonalu Schedule Released
Ujjaini Mahankali Bonalu Schedule Released (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 8:54 PM IST

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Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 Schedule Released : సికింద్రాబాద్‌ శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆషాడ మాస బోనాల జాతర షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. ఈ షెడ్యూల్‌ను ఆలయ ఛైర్మన్‌, అర్చకులు తెలంగాణ రవాణా శాఖమంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌కు అందజేశారు. జులై 19న సాయంత్రం 4 గంటలకు అమ్మవారి ఎదుర్కోలు ఉంటుందని, ఆగస్టు 2న ఉదయం 4 గంటలకు ప్రధాన బోనాల ఉత్సవం నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ ప్రకటించింది. ఆగస్టు 3న ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకు రంగం తర్వాత పదిన్నరకు అమ్మవారి గజవాహన ఊరేగింపు జరగనున్నట్లు తెలిపారు.

తెలంగాణ, పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆలయ అర్చకులు మంత్రిని కోరారు. బోనాల జాతరకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.

తెలంగాణ బోనాలు : తెలంగాణాలో ఆషాడంలో జరిగే అతిపెద్ద పండుగ బోనాలు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా బోనాల నిలుస్తోంది. ఆషాడమాసంలో కొత్తగా వివాహమైన అమ్మాయి పుట్టింటికి వెళ్లడం మన ఆచారం. ఇదే నేపథ్యంలో నిత్య పెళ్లి కూతురు అయిన అమ్మవారు ప్రతి ఆషాడ మాసంలో తన పుట్టింటికి వస్తారని భక్తుల నమ్మకం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని భక్తులు పండుగ రోజుల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకొని కన్న కుమార్తె తమ ఇంటికి వస్తుందనే భావంతో భక్తి శ్రద్ధలతో బోనాల పేరిట నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు. సికింద్రాబాద్​లోని ఈ ఆలయం సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం నాటిదని స్థానికుల విశ్వాసం. ఈ ఆలయంలో శక్తికి, అధిదేవత అయిన మహంకాళి అమ్మవారు కొలువై ఉంటారు.

ఆలయ విశేషాలు - స్థల పురాణం : సికింద్రాబాద్​లోని ఈ ఉజ్జయిని మహాంకాళి ఆలయాన్ని 1815లో నిర్మించారు. సికింద్రాబాద్ పాత బోయిగూడ ప్రాంతానికి చెందిన సురటి అప్పయ్య బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పనిచేసేవారు. ఆయన 1813 సంవత్సరంలో ఉద్యోగ రీత్యా మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినికి బదిలీ అయ్యారు. బదిలీ జరిగిన కొన్నిరోజుల్లోనే ఉజ్జయిని ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి వ్యాపించింది. దీంతో వేలాది మంది మరణించారు.

అదే సమయంలో సైనికుడిగా చేస్తున్న అప్పయ్య సహోద్యోగులతో కలిసి ఉజ్జయినిలోని మహంకాళి ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో కలరా మహమ్మారి బారినుంచి ప్రజలను కాపాడి, పరిస్థితులను చక్కబెడితే సికింద్రాబాద్​లో (లష్కర్​లో) ఆలయాన్ని నిర్మించి దానిలో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠిస్తానని మొక్కుకున్నారు.

తగ్గుముఖం పట్టిన కలరా : తన బిడ్డలను ఎల్లవేళలా కాపాడే తల్లి కరుణ వల్ల కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ ప్రాంతం సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. అక్కడ కలరా వ్యాధికి గురైన వారంతా కోలుకున్నారు. పరిస్థితులు కళ్లారా చూసిన అప్పయ్య అమ్మవారి దయవల్లే ఇదంతా జరిగిందని విశ్వసించారు. అప్పయ్య, అతని మిత్రులు 1815లో అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్​కు వచ్చారు. తమ మొక్కుబడి గురించి కుటుంబ సభ్యులకు వివరించారు.

మహంకాళికి తాత్కాలిక ఆలయం : కుటుంబ సభ్యులు, ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసి పాత బోయిగూడ బస్తీకి దూరంగా ఉండే ఖాళీ ప్రదేశంలో ప్రస్తుతం ఆలయం ఉన్న ప్రాంతంలో కట్టెలతో తయారు చేసిన మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఉజ్జయిని మహంకాళిగా నామకరణం చేసి పూజలు ప్రారంభించారు.

బావిలో మాణిక్యాల అమ్మవారి విగ్రహం : ఆలయ నిర్మాణం జరుగుతున్న సందర్భంగా జాతరకు తరలివచ్చే భక్తుల కోసం నీటి సౌకర్యం కల్పించేందుకు పక్కనే పాడుబడి ఉన్న బావిని పునరుద్ధరించారు. ఈ సమయంలో వారికి మాణిక్యాల అమ్మవారి ప్రతిమ లభించింది. ఆ ప్రతిమను మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహం పక్కనే ప్రతిష్ఠించి మాణిక్యాల అమ్మవారిగా నామకరణం చేశారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆలయం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ భాగ్యనగరానికి తలమానికంగా నిలిచింది. అమ్మవారి ఆలయం ఎప్పుడు భక్తులతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది.

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ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు
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