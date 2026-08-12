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కొమురవెల్లికి మరో రైలు - భక్తుల వినతులను దృష్టిలో పెట్టుకునే!

ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్న దక్షిణ మధ్యరైల్వే - కనీసం ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని అంచనా - కొమురవెల్లి ఆలయ దర్శనం సమయానికి అందేలా రైలు ప్రణాళికలు

South Central Railway
Demu Train to Komuravelli Punyakshetram Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 10:01 AM IST

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Demu Train to Komuravelli Punyakshetram Station : కొమురవెల్లి మల్లన్న స్వామిని దర్శించుకునే భక్తులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే త్వరలోనే తీపి కబురు చెప్పనుంది. మనోహరాబాద్‌-సిద్దిపేట్‌ లైన్‌లో (కొమురవెల్లి మార్గంలో) కొత్త డెమూ రైలును ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో నాలుగు రైళ్లు నడుస్తుండగా ఆలయాన్ని దర్శించే భక్తుల వేళలకు ఎలాంటి పొంతన కుదరడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల వినతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొత్త రైలును ప్రవేశపెట్టాలని రైల్వే అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం అనుకూలంగా లేని వేళలు : ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్‌ నుంచి సిద్దిపేట మార్గంలో నాలుగు రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. వీటి సమయాలు కొమురవెల్లి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులకు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఉదయం 10.35 గంటలకు సికింద్రాబాద్‌ నుంచి డెమూ రైలు బయల్దేరితే కొమురవెల్లికి చేరుకునేసరికి 3.20 గంటల సమయం అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ఆటో లేదా ప్రైవేట్‌ వాహనాల్లో చేరుకునేసరికి ఆలయం మూసేసే టైమ్ అవుతోంది. దీంతో ఆలయం తెరిచేవరకు నిరీక్షించి భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. అదే రోజు తిరుగు ప్రయాణంలో రైళ్లు లేకపోవడంతో మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలతో వచ్చే కుటుంబాలు నానా అవస్థలు పడుతున్నాయి.

ఇదీ ప్రక్రియ : కొమురవెల్లి మల్లన్న స్వామి దేవాలయానికి వచ్చే భక్తులు, రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికుల సంఖ్య ఆధారంగా తొలుత రైల్వే సిబ్బంది ట్రాఫిక్‌ సర్వే నిర్వహిస్తారు. రైలు నడపడం వల్ల వచ్చే ఆదాయం, నిర్వహణ ఖర్చులతో రిపోర్టును సిద్ధం చేస్తారు. కొత్త డెమో రైలు ఏయే సందర్భాల్లో నడపాలి. ఏ స్టేషన్లలో ఆగాలనే పూర్తి టైమ్‌టేబుల్‌ సిద్ధం చేస్తారు. ఈ ప్రతిపాదనను సికింద్రాబాద్ జోన్ జనరల్‌ మేనేజర్‌ ఆమోదించాక తుది అనుమతి కోసం న్యూదిల్లీలోని రైల్వే బోర్డుకు పంపుతారు.

కనీసం ఆరు నెలల సమయం : ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌ టైమ్‌టేబుల్‌ కమిటీ సమావేశంలో ఈ రూట్‌ ప్రతిపాదన ఉంటుంది. కొత్త రైలు వల్ల ప్రస్తుత మార్గంలో ఉన్న ఇతర రైళ్లరాకపోకలకు (లైన్‌ కెపాసిటీ) ఆటంకం కలగకుండా ఉండేలా రూట్‌ క్లియరెన్స్‌ చేస్తారు. అనంతరం రైల్వేకోచ్‌ ఫ్యాక్టరీల నుంచి లేదా ఎలక్ట్రిక్‌లైన్లలో నిలిపేసిన డెమూ రైళ్లు ఉంటే ఈ రూట్‌ కోసం వెంటనే కేటాయిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవడానికి కనీసం ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

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TAGGED:

KOMURAVELLI RAILWAY STATION
KOMURAVELLI PUNYAKSHETRAM STATION
DEMU TRAIN TO KOMURAVELLI
SOUTH CENTRAL RAILWAY
DEMU TRAIN TO KOMURAVELLI

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